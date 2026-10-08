Đòn tập kích của Iran khiến quân đội Mỹ bỏ lại căn cứ ở Kuwait

Khói bốc lên sau vụ không kích nhằm vào kho chứa nhiên liệu của sân bay quốc tế Kuwait ở tỉnh Farwaniya, Kuwait ngày 25/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Kênh Press TV (Iran) ngày 8/10 đưa tin rằng các cuộc oanh tạc của nước này đã buộc quân đội Mỹ phải bỏ lại Trại Buehring - cơ sở quân sự lớn của Mỹ ở Kuwait.

Trước đó, truyền thông Mỹ vào ngày 7/10 trích dẫn các video mới thu được và lời kể của nhân chứng cho biết hầu hết trong số khoảng 7.000 binh sĩ đóng quân tại Trại Buehring đã di chuyển đến nơi khác trước khi xung đột nổ ra. Động thái này nằm trong kế hoạch mà Lầu Năm Góc gọi là "rời khỏi X".

Tuy nhiên, khoảng 100 binh sĩ vẫn ở lại Trại Buehring mặc dù lượng đạn cỡ nòng 12,7mm cạn kiệt nghiêm trọng và không được trang bị để đối phó với sự kiện thương vong lớn nếu các cuộc tấn công tiếp tục.

Trong khi đó, 3 binh sĩ Mỹ cho biết các chiến đấu cơ F-5 của Iran đã tham gia vào hoạt động nhằm vào Trại Buehring. Thêm vào đó, một quan chức cấp cao của Quân đội Mỹ làm việc trong lĩnh vực hậu cần, quản lý các hoạt động từ một vị trí khác ở Kuwait, đã xác nhận về lo ngại liên quan đến nguồn cung cấp đạn cỡ nòng 12,7mm và các hệ thống tên lửa Patriot.

Theo truyền thông Mỹ, quyết định cuối cùng là rút lui. Các binh sĩ đã thu dọn đồ đạc, chất lên xe những thiết bị có thể mang theo và lái xe vào ban đêm sâu trong sa mạc Kuwait rồi ở lại các căn cứ tiền phương. Một số quan chức Mỹ nắm rõ vấn đề cho biết không có ai thiệt mạng tại Trại Buehring hay các căn cứ tiền phương, nhưng một số người bị thương, trong đó có hai binh sĩ bị sét đánh trong bão cát sa mạc. "Trại Buehring đã bị phá hủy", một nguồn tin cho biết.

Các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 7 tháng giữa Mỹ và Iran vẫn đang tiếp diễn thông qua sự trung gian của Qatar và Pakistan. Tuy nhiên, đàm phán vẫn gặp nhiều trở ngại.

Mỹ và Iran gần đây đã trao đổi các đề xuất nhằm chấm dứt xung đột và mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác đề xuất gần nhất của Tehran.

Về phần Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian tuyên bố đàm phán với Mỹ hiện “không còn ý nghĩa”, cáo buộc Washington nhiều lần sử dụng sức ép và hành động quân sự sau các cuộc thương lượng.

Ngày 6/10, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres, trong chuyến thăm Islamabad (Pakistan), đã lên tiếng kêu gọi các bên lập tức chấm dứt xung đột, trở lại con đường ngoại giao và bảo đảm hoàn toàn tự do hàng hải theo luật pháp quốc tế.