"Tại tỉnh Sumy, sau khi trinh sát truyền tín hiệu tọa độ mục tiêu, một chiếc T-80BVM đã tiến đến tuyến hỏa lực, bắn một phát đạn chính xác từ khẩu pháo 125 mm của nó rồi rút lui về vị trí ẩn nấp.

“Tại vị trí cách đó 9 km, một cột khói bốc lên - kho đạn ngụy trang và binh lính địch đã bị xóa sổ. Kíp chiến đấu xe tăng T-80BVM thuộc nhóm lực lượng Sever đã tiêu diệt một nhóm tiếp tế của Lực lượng Vũ trang Ukraine đang có mặt".

“Hoạt động tác chiến này đã được hệ thống giám sát khách quan xác nhận trong thời gian thực", đại diện Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Trong thời Chiến tranh Lạnh, NATO gọi T-80 là "xe tăng eo biển Anh" khi nhận định các sư đoàn Liên Xô có thể sử dụng nó để tiến đến eo biển trong vòng 48 giờ.

Năm 1993, tại một triển lãm ở Abu Dhabi, T-80U đã thực hiện một cú nhảy ngoạn mục, khiến các nhà báo nước ngoài gọi nó là "xe tăng bay". Giờ đây, Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec gọi T-80BVM là "sát thủ".

Chiến dịch quân sự đặc biệt buộc chiếc xe tăng 46 tấn phải áp dụng chiến thuật của những chiến binh đơn độc thời trung cổ, khi đó sát thủ sẽ thâm nhập vào hàng ngũ địch, thu thập thông tin quan trọng, sau đó tung ra một đòn chí mạng chính xác, rồi biến mất không dấu vết.

Xe tăng T-80BVM hiện đại hoạt động theo cùng chiến lược đó. Chỉ khác là thay vì người cung cấp thông tin trong doanh trại địch, nó có máy bay không người lái trinh sát từ trên không. UAV thu thập dữ liệu, phát hiện các vị trí ẩn nấp, kho chứa và tuyến đường tiếp tế.

Thông tin này sau đó được gửi đến sở chỉ huy, phân tích, và kíp lái nhận tọa độ chính xác cũng như đặc điểm của mục tiêu. Tất cả những gì còn lại là kíp lái tiến lên và tung ra một đòn đánh chính xác.

Động cơ turbine khí GTD-1250 công suất 1.250 mã lực của chiếc xe cho phép nó đảm nhận vai trò của một sát thủ khi cung cấp khả năng tăng tốc và sức mạnh vượt trội, giúp xe tăng đạt tốc độ lên tới 80 km/h.

Turbine khí khởi động được ngay cả trong điều kiện nhiệt độ đóng băng và hoạt động êm ái, cho phép kíp lái thay đổi vị trí một cách kín đáo.

Cuộc chiến bằng máy bay không người lái đã buộc các kỹ sư phải nghiêm túc nghiên cứu về khả năng bảo vệ cho xe tăng. Bên cạnh lớp giáp phản ứng nổ Relikt mạnh mẽ, T-80BVM hiện nay còn được trang bị thêm "lưới bảo vệ" lắp đặt sẵn từ nhà máy.

Omsktransmash đã lắp đặt các bộ dụng cụ bảo vệ toàn diện từ năm 2026. Đây là một hệ thống phức tạp gồm nhiều dây cáp thép chứ không chỉ đơn giản là các lưới hàn.

Thiết kế này làm biến dạng luồng xuyên phóng từ đầu đạn định hình của máy bay không người lái FPV, hoặc thậm chí buộc đầu đạn phát nổ ở khoảng cách an toàn so với lớp giáp.

T-80BVM là một ví dụ điển hình về cách công nghệ thích ứng với những thách thức mới. Một phương tiện được thiết kế cho các cuộc hành quân và đột phá bằng xe tăng đã học cách chiến đấu rất tốt trong thời đại máy bay không người lái.