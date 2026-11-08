Dồn sức xóa nhà tạm ở các xã ATK

Ngôi nhà mới của gia đình bà Hà Thị Cư (xóm Nà Lang, xã Phượng Tiến) đang được hoàn thiện từ nguồn hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Ở xóm Nà Lang, xã Phượng Tiến, ngôi nhà mới bốn phòng, rộng 100m2 của gia đình bà Hà Thị Cư đã được xây xong phần tường, đang chuẩn bị lợp mái tôn xốp. Bà Cư chia sẻ: Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí, gia đình tôi phấn khởi lắm. Ngôi nhà mới có 3 phòng, rộng khoảng 100m2, cả nhà sẽ không còn phải lo cảnh mưa dột nữa.

Gia đình bà Cư là 1 trong 23 hộ dân tại xã Phượng Tiến được hỗ trợ xây mới, sửa chữa trong năm nay. Còn trên toàn tỉnh, 595 hộ ở 37 xã ATK được hỗ trợ. Phần đông bà con vùng này là đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo vẫn ở trong nhà sàn, nhà gỗ đã xuống cấp. Không ít hộ vướng thủ tục đất ở, có hộ không lo được phần kinh phí ngoài khoản hỗ trợ.

Thực hiện Chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lập Tổ công tác chỉ đạo, đôn đốc các nhiệm vụ đối với các xã ATK; mỗi thành viên, là lãnh đạo sở, ngành của tỉnh, phụ trách một xã, tiến độ từng hộ được báo cáo hằng tuần để không hộ nào bị chậm.

Nguồn lực cho từng ngôi nhà cũng được xác định rõ: hộ thuộc diện được ngân sách Nhà nước hỗ trợ theo mức chung của tỉnh; hộ không thuộc diện hỗ trợ ngân sách được thành viên Tổ công tác vận động các nguồn vốn hợp pháp. Phần kinh phí còn lại gia đình tự lo, có họ hàng, làng xóm góp ngày công.

Cách làm ấy đang được các xã triển khai đến từng hộ gia đình. Tại xã Bình Yên, trong số 17 nhà được xây mới, sửa chữa, có 15 nhà được ngân sách hỗ trợ với mức 80 triệu đồng/nhà xây mới, 40 triệu đồng/nhà sửa chữa. Hai nhà còn lại do Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam và Quỹ “Vì người nghèo” của xã hỗ trợ.

Ông Dương Quốc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Yên, cho biết: Cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ, các gia đình còn nhận được sự chung tay của cộng đồng. Đoàn viên thanh niên và lực lượng vũ trang giúp tháo dỡ nhà cũ, chuẩn bị mặt bằng; bà con, họ hàng hỗ trợ vận chuyển vật liệu trong quá trình xây dựng. Mặt trận và tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo thường xuyên nắm bắt tiến độ, động viên các gia đình, vận động các tổ thi công tập trung nhân lực, phấn đấu hoàn thành, bàn giao nhà đúng kế hoạch.

Phần việc còn lại của các xã là hoàn thành những ngôi nhà đang xây để bà con kịp dọn về trước ngày 23 tháng Chạp; riêng 11 xã thuộc ATK Định Hóa, ATK Chợ Đồn, mốc hoàn thành được đặt sớm hơn, trước ngày 31/12/2026. Tỉnh yêu cầu các xã khẩn trương tháo gỡ khó khăn cho từng hộ, không để hộ nào chậm tiến độ.

Năm 1947, ATK đã đón Bác Hồ về ở và làm việc, tại đây Người cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, được đồng bào các dân tộc chở che, bảo vệ. 80 năm sau, hướng tới kỷ niệm ngày Bác về, cùng với các di tích được tu bổ, mỗi mái nhà vững chắc dựng lên cho hộ nghèo là cách tri ân cụ thể nhất đối với bà con vùng ATK.