Dồn sức hoàn thiện tuyến đường lên “thiên đường săn mây” Nhìu Cồ San

Mong đường sớm hoàn thành

Vốn quen đi xe máy trên những tuyến đường nhựa bằng phẳng, anh Lê Văn Thuận, ở phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, gặp nhiều khó khăn khi qua đoạn đường đang sửa chữa, nâng cấp dẫn lên thôn Nhìu Cồ San. Qua chuyến đi, anh hiểu thêm nỗi vất vả của người dân khi đi lại trên tuyến đường này.

Anh Thuận chia sẻ: “Tôi thấy việc đi lại rất vất vả, nếu gặp trời mưa, đường trơn, xe máy gần như không thể đi được”.

Việc thi công mở nền đường ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Đường khó đi cũng ảnh hưởng đến việc giao thương hàng hóa của người dân. Thương lái gặp trở ngại khi vào tận thôn thu mua nông sản, người dân vì thế gặp thêm khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm.

Các nhà thầu tập trung máy móc thi công, phấn đấu hoàn thành dự án vào cuối năm 2026.

Thấu hiểu những trăn trở và mong mỏi của đồng bào các dân tộc vùng cao Nhìu Cồ San, tỉnh đã quyết định đầu tư và phê duyệt Dự án Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình trên tuyến đường tỉnh 158 (đoạn Km60 - Km67).

Đoạn đường được đầu tư dài khoảng 7 km, có điểm đầu tại Km59+400, giao với đường tỉnh 155, và điểm cuối tại Km66+273,56, thuộc thôn Nhìu Cồ San, xã Dền Sáng. Mặt đường sử dụng bê tông nhựa và bê tông xi măng dày 18cm.

Dự án có tổng mức đầu tư 48,1 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Bát Xát làm chủ đầu tư.

Thường xuyên lên thôn Nhìu Cồ San, anh Lý A Lử, ở thôn Dền Sáng, xã Dền Sáng, cho biết: “Tôi và bà con hằng ngày phải đối mặt với cảnh xe bị sa lầy mỗi khi mưa lũ. Tôi mong chủ đầu tư, nhà thầu làm nhanh tuyến đường để bà con đi lại thuận tiện”.

Quyết tâm hoàn thành dự án trong năm 2026

Trong giai đoạn mở nền đường, các nhà thầu phải thực hiện khối lượng đào phá lớn, đồng thời bảo đảm việc đi lại của người dân. Những ngày mưa, nền đường trơn trượt, lầy lội khiến công tác đào nền phải tạm dừng, các phương tiện qua lại cũng gặp khó khăn.

Một số đoạn thuộc dự án đã được đổ bê tông.

Bên cạnh khó khăn do thời tiết, giá vật liệu xây dựng biến động khiến việc thi công có lúc chậm lại, ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Chủ đầu tư đã báo cáo UBND tỉnh và được chấp thuận gia hạn thời gian hoàn thành đến ngày 31/12/2026.

Đến nay, khối lượng thi công đạt khoảng 55% so với hợp đồng. Các nhà thầu đã hoàn thành mở nền đường trên toàn tuyến. Hạng mục móng cấp phối đá dăm loại I và loại II đã thi công khoảng 4,5 km trên tổng số 6,9 km. Hạng mục mặt đường bê tông xi măng đạt khoảng 0,4 km trên tổng số 3,4 km. Các nhà thầu đang tiếp tục thi công rãnh gia cố, kè rọ đá và các hạng mục phụ trợ.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Bát Xát yêu cầu các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị và tổ chức tăng ca để đẩy nhanh tiến độ. Chủ đầu tư cũng sẽ triển khai đấu thầu gói thầu thảm bê tông nhựa để hoàn thiện mặt đường.

Tuyến đường khi hoàn thành sẽ tạo điều kiện phát triển du lịch leo núi ở xã Dền Sáng.

Ông Nguyễn Việt Tiến - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Bát Xát, cho biết: “Chúng tôi quyết tâm sẽ hoàn thành dự án trong năm 2026 để bàn giao công trình đưa vào sử dụng, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và đời sống của đồng bào các dân tộc xã Dền Sáng”.

Khi tuyến đường hoàn thành, bà con Nhìu Cồ San sẽ bớt lo cảnh đường lầy lội, trơn trượt mỗi khi trời mưa. Đường đi thuận lợi hơn cũng tạo điều kiện để du khách đến với "thiên đường săn mây" Nhìu Cồ San và đường đá cổ Pavie, góp phần phát triển du lịch và kinh tế - xã hội ở Dền Sáng.