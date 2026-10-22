Dồn sức cho tăng trưởng kinh tế chặng 'nước rút'

Là địa bàn tập trung nhiều dự án, nhà máy sản xuất công nghiệp quy mô lớn trong lĩnh vực sản xuất thép, điện, ô tô điện…, Khu kinh tế Vũng Áng giữ vai trò quan trọng trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng của Hà Tĩnh. Với hơn 150 dự án đầu tư, khu vực này đang được tỉnh tập trung chỉ đạo, vừa duy trì ổn định hoạt động của các nhà máy hiện hữu, vừa tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai.

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Khu kinh tế Vũng Áng tập trung nhiều dự án, nhà máy sản xuất công nghiệp đóng vai trò chủ lực trong phát triển kinh tế của tỉnh.

Ngày 13/8/2026, UBND tỉnh thành lập Tổ công tác hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ phát triển Khu kinh tế Vũng Áng do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà làm tổ trưởng để rà soát, theo dõi, nắm bắt tình hình và tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các dự án. Những vướng mắc về mặt bằng, thủ tục đầu tư, hạ tầng kỹ thuật được rà soát, xử lý theo từng dự án, gắn trách nhiệm phối hợp của cơ quan quản lý, chủ đầu tư và địa phương.

Ông Võ Tá Nghĩa - Phó Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh cho biết: “Ban quản lý phối hợp các đơn vị liên quan tập trung rà soát tình hình sản xuất kinh doanh của các nhà máy, doanh nghiệp chủ lực để kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc phát sinh, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì ổn định hoạt động sản xuất. Cùng đó, hỗ trợ, hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục liên quan, tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, đôn đốc các chủ đầu tư tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Qua đó, tạo điều kiện để các dự án sớm đi vào hoạt động, phát huy hiệu quả đầu tư, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của khu kinh tế, đóng góp vào tăng trưởng chung”.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đi kiểm tra các dự án triển khai tại Khu kinh tế Vũng Áng vào ngày 6/10/2026. Ảnh: Phúc Quang.

Ở khu vực doanh nghiệp, áp lực hoàn thành kế hoạch năm đang thúc đẩy các đơn vị tăng tốc sản xuất, tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đang phát động thi đua lao động, tạo khí thế làm việc trong những tháng cuối năm, nỗ lực để hoàn thành cao nhất các mục tiêu doanh thu, lợi nhuận. Kết quả hoạt động của từng doanh nghiệp không chỉ quyết định khả năng hoàn thành kế hoạch riêng của doanh nghiệp mà còn tác động đến nguồn thu ngân sách và sức tăng trưởng của tỉnh.

Ông Nguyễn Anh Thắng – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh cho biết: “Tổng Công ty triển khai phong trào thi đua "90 ngày đêm về đích" từ ngày 1/10 đến 31/12/2026, giao chỉ tiêu phấn đấu cụ thể cho từng đơn vị thành viên, gắn với trách nhiệm và kết quả thực hiện. Đây là đợt thi đua có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các chỉ tiêu quý IV và cả năm 2026. Thông qua phong trào, Tổng Công ty khích lệ cán bộ, công nhân viên, người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực lao động, sáng tạo, đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Qua đó, không chỉ tạo động lực để các đơn vị hoàn thành kế hoạch năm 2026 mà còn xây dựng nền tảng cho sự phát triển bền vững trong những năm tiếp theo”.

Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh triển khai phong trào thi đua "90 ngày đêm về đích" từ ngày 1/10 đến 31/12/2026.

Bên cạnh sản xuất công nghiệp và hoạt động doanh nghiệp, đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chặng “nước rút” thực hiện mục tiêu tăng trưởng. Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công không chỉ góp phần tạo khối lượng xây dựng, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng trong quý IV mà còn sớm hoàn thiện hệ thống hạ tầng, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Đến ngày 15/10, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Hà Tĩnh đạt 99,9% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 74,2% kế hoạch địa phương triển khai. Hiện nay, các chủ đầu tư tập trung rà soát tiến độ từng công trình, xác định khối lượng còn lại và khả năng hoàn thành kế hoạch. Tại các dự án đủ điều kiện thi công, các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, tổ chức thi công được đẩy mạnh nhằm tăng khối lượng thực hiện. Những vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục và nguồn cung vật liệu được rà soát để phối hợp xử lý, hạn chế tình trạng công trường phải chờ đợi, làm chậm tiến độ giải ngân.

Chủ đầu tư và các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công dự án để đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn đầu tư công.

Tại các địa phương, nhiệm vụ tăng trưởng được cụ thể hóa bằng những giải pháp gắn với đặc điểm kinh tế và các nguồn lực trên địa bàn. Các nhiệm vụ đang được triển khai đồng thời nhằm tạo chuyển biến trong những tháng còn lại của năm.

Ông Nguyễn Văn Chung – Chủ tịch UBND phường Thành Sen cho biết: “Địa phương tiếp tục phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tập trung giải quyết các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; tăng cường quản lý quy hoạch, sử dụng đất và rà soát tình hình thực hiện các quy hoạch trên địa bàn. Cùng đó, tập trung phát triển thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân theo kế hoạch, triển khai các giải pháp thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán, đồng thời đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công...".

Thống kê tỉnh phối hợp xã Cổ Đạm rà soát, đánh giá các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Hiện nay, Thống kê tỉnh đang phối hợp với các phường, xã đánh giá các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, rà soát các động lực tăng trưởng trên từng địa bàn. Hoạt động này nhằm cung cấp thêm cơ sở thực tiễn phục vụ công tác điều hành trong quý IV, giúp các địa phương nhận diện rõ hơn khả năng đóng góp của từng ngành, lĩnh vực và chủ động xây dựng nhiệm vụ cho thời gian còn lại của năm.

Ông Nguyễn Trung Thành – Quyền Trưởng Thống kê tỉnh cho biết: “Qua làm việc với các phường, xã, đơn vị đã rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, quy mô, tốc độ tăng trưởng của từng địa phương cũng như những thuận lợi, khó khăn, thế mạnh và dư địa tăng trưởng. Trên cơ sở đó, các địa phương có thêm căn cứ để khai thác hiệu quả nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng trong những tháng cuối năm, đồng thời phục vụ công tác đánh giá, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế năm 2027”.

Bên cạnh thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Hà Tĩnh đang đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư để tạo thêm động lực phát triển cho nền kinh tế. Ảnh: Đình Nhất.

Quý IV là chặng quyết định để Hà Tĩnh hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026. Thời gian còn lại không nhiều, đòi hỏi công tác điều hành phải bám sát diễn biến thực tế, xác định đúng những điểm nghẽn cần tháo gỡ và tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực có khả năng tạo giá trị gia tăng. Kết quả không chỉ thể hiện ở việc hoàn thành các chỉ tiêu trước mắt, mà còn ở khả năng khơi thông nguồn lực, phát huy năng lực sản xuất và mở rộng không gian phát triển. Đây cũng là thước đo năng lực điều hành, khả năng thích ứng của doanh nghiệp và sức bật của nền kinh tế trước yêu cầu tăng trưởng nhanh, bền vững.