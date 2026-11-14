Dồn sức cho mùa hoa đón tết

Chị Lê Thị Hòa (xã Hồng Sơn) chăm sóc vườn cây để kịp phục vụ tết

Miệt mài chăm chút từng chậu hoa

Những ngày này, vùng hoa ở xã Hồng Sơn, phường Tiến Thành và xã Tuyên Quang tất bật. Từ sáng sớm đến chiều muộn, người nông dân vẫn miệt mài tưới nước, bón phân, tỉa cành, tạo dáng cho từng chậu hoa. Cúc mâm xôi, cúc đại đóa, cúc Hàn Quốc, vạn thọ, mào gà, hoa hồng… đang trong giai đoạn sinh trưởng quan trọng, được chăm sóc kỹ lưỡng để kịp bung nở đúng dịp tết.

Với những người gắn bó lâu năm cùng nghề trồng hoa ở xã Hồng Sơn, một ngày làm việc thường bắt đầu từ khoảng 3 giờ sáng và kéo dài đến tối muộn. Khi nhiều người còn chìm trong giấc ngủ, những người trồng hoa đã có mặt ngoài vườn, kiểm tra độ ẩm, tưới nước, chăm sóc từng luống hoa. Công việc nối tiếp nhau, đòi hỏi sự cần mẫn và tỉ mỉ, bởi chỉ một sơ suất nhỏ trong quá trình chăm sóc cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng hoa khi xuất bán.

Trên diện tích sản xuất khoảng 2.000 m², gia đình anh Trần Văn Muộn (thôn Liêm Hòa) đang chăm sóc khoảng 5.000 chậu hoa tết với hơn 10 chủng loại, như cúc truyền thống, cúc mâm xôi Hàn Quốc, cúc Pico, cúc lá nhám, vạn thọ, mào gà… Thị trường vẫn dành sự quan tâm lớn cho những loại hoa truyền thống, trong khi một số thương lái đã đặt trước khoảng 50% sản lượng. Đây là tín hiệu tích cực để gia đình thêm động lực đầu tư, chăm sóc vườn hoa.

Bà Nguyễn Thị Út chăm chút từng luống hoa

Theo anh Muộn, mỗi loại hoa có thời gian sinh trưởng khác nhau. Có loại phải mất 4 - 6 tháng mới đến kỳ ra hoa, trong khi màu gà, vạn thọ chỉ cần khoảng 2 tháng. Vì vậy, nhà vườn phải tính toán lịch xuống giống, chuẩn bị giá thể và phân chia thời gian chăm sóc hợp lý để bảo đảm nguồn hoa cung ứng liên tục cho thị trường.

Vừa chăm chút những chậu hoa trong vườn, bà Nguyễn Thị Út (thôn Hồng Liêm, xã Hồng Sơn) vừa giải thích cách tạo dáng cho từng cây. Bà cho biết: “Cây vừa lên ngọn, bắt đầu ra bông thì mình ngắt đọt để cây nảy nhánh trở lại. Khoảng nửa tháng đến một tháng lại ngắt một lần, như vậy cây mới ra nhiều nhánh, tạo thành bụi tròn, khi hoa nở nhìn mới đẹp”.

Ở xã Tuyên Quang, ông Nguyễn Văn Lợi, người có thâm niên trồng hoa tết từ năm 2009 đến nay, cũng đang tất bật với gần 2.000 chậu hoa các loại. Ngoài hoa, gia đình ông còn trồng thêm cà chua, súp lơ, ớt để phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm.

Cách đó không xa, ông cũng đã xuống giống hơn 3.000 chậu hoa để chuẩn bị cho vụ tết. Tuy nhiên, quy mô sản xuất năm nay được gia đình ông điều chỉnh giảm so với những năm trước. “Mọi năm trồng nhiều hơn, nhưng năm nay chỉ có hai cha con làm nên giảm bớt. Thời tiết thay đổi đột ngột khiến một số loại hoa không thể trồng”, ông Lợi cho biết.

Làm đất để nuôi hoa

Gửi hi vọng vào mùa xuân

Đằng sau những chậu hoa xanh tốt là không ít nhọc nhằn của người trồng. Thời tiết năm nay diễn biến thất thường, nắng nóng kéo dài xen lẫn những đợt mưa dầm khiến cây trồng dễ bị ảnh hưởng, phát sinh sâu bệnh. Để duy trì sức sinh trưởng và bảo đảm chất lượng hoa, nhà vườn phải tăng cường chăm sóc, điều chỉnh lượng nước tưới, phân bón và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phù hợp. Điều này cũng đồng nghĩa với chi phí sản xuất tăng lên, trong khi kết quả vụ mùa vẫn phụ thuộc nhiều vào thời tiết.

Chị Lê Thị Hòa (thôn Hồng Liêm, xã Hồng Sơn) cho biết, vụ hoa tết năm nay, gia đình gặp nhiều khó khăn do thời tiết nắng mưa thất thường. Trên diện tích dự kiến trồng khoảng 2.000 cây, đến nay chỉ còn khoảng 1.000 cây sinh trưởng. “Năm nay làm hoa rất khó. Nắng thì nắng gắt, mưa lại kéo dài, chi phí chăm sóc tăng nhiều. Mình phải bón phân, xịt thuốc và tìm mọi cách để cây phát triển, ra hoa đẹp, kịp vụ tết, để mọi người có hoa đẹp chưng trong những ngày đầu năm mới”, chị Hòa bộc bạch.

Theo thống kê, toàn xã Hồng Sơn hiện có hơn 2,2 ha trồng hoa phục vụ thị trường tết. Các giống hoa chủ lực vẫn là những loại truyền thống như cúc mâm xôi, vạn thọ, trường sanh, ớt kiểng. Bên cạnh đó, người dân từng bước đưa vào sản xuất một số giống mới như cúc Hàn Quốc, cúc Pico nhằm đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng.

Từ 3 giờ sáng đến chiều muộn, chăm hoa tết là công việc vất vả

Trước những diễn biến khó lường của thời tiết, các hộ dân vẫn duy trì sản xuất bởi nghề trồng hoa đã gắn bó với đời sống và mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều gia đình mỗi dịp cuối năm.

Đồng hành với người trồng hoa, chính quyền địa phương tạo điều kiện để các hộ tiếp cận nguồn vốn vay thông qua các tổ chức đoàn thể và Ngân hàng Chính sách xã hội. Nguồn vốn này giúp nhà vườn có thêm kinh phí đầu tư cây giống, phân bón và vật tư, duy trì sản xuất trong vụ hoa tết.

Còn hơn 2 tháng nữa mới đến tết, những khu vườn đang từng ngày xanh lên bởi những chồi non, nụ biếc. Dẫu còn nhiều nỗi lo về thời tiết và chi phí sản xuất, người trồng hoa vẫn chăm chút từng luống cây, mong hoa nở đúng dịp, được giá. Thành quả lao động ấy sẽ theo những chuyến hàng đến từng mái nhà, góp thêm sắc màu cho mùa xuân mới.