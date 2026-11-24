Sản xuất kinh doanh tăng tốc về đích

Là cơ sở sản xuất điện quy mô lớn trên địa bàn, những tháng cuối năm, tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I, nhịp vận hành sản xuất được duy trì khẩn trương nhằm thực hiện mục tiêu sản xuất 1,7 tỷ kWh trong quý IV, đáp ứng yêu cầu huy động điện của hệ thống.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 duy trì nhịp vận hành sản xuất nhằm thực hiện mục tiêu sản xuất 1,7 tỷ kWh trong quý IV/2026.

Theo ông Thái Văn Quang - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh, sau hơn 1 tháng trung tu, tổ máy số 1 của nhà máy đã hòa lưới điện trở lại, góp phần vận hành ổn định 2 tổ máy. Từ mục tiêu sản xuất 6,5 tỷ kWh điện được xây dựng từ đầu năm, trước yêu cầu huy động cao của hệ thống, nhà máy đã điều chỉnh kế hoạch điện thương phẩm cả năm lên 7,4 tỷ kWh điện. Từ đây không chỉ tăng nguồn thu cho đơn vị mà còn góp phần thúc đẩy chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Hà Tĩnh.

Không riêng lĩnh vực năng lượng, các doanh nghiệp (DN) sản xuất công nghiệp cũng đang chủ động tận dụng cơ hội thị trường, củng cố năng lực sản xuất để hoàn thành kế hoạch năm.

Công ty TNHH Sản xuất cấu kiện công nghệ cao Viết Hải tập trung sản xuất để đảm bảo các đơn hàng đã ký kết.

Ông Lã Thái Hải - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất cấu kiện công nghệ cao Viết Hải cho biết: “Nhằm đáp ứng các đơn hàng đã ký, DN tiếp tục cải tiến công nghệ ở khâu sản xuất lồng thép phục vụ chế tạo cọc bê tông ly tâm dự ứng lực; đồng thời tìm kiếm nguồn vật liệu đầu vào có chất lượng tốt, tối ưu chi phí và tăng cường giám sát quy trình, kiểm định sản phẩm trước khi xuất xưởng. Công ty cũng chú trọng chính sách đãi ngộ để giữ chân lao động, ổn định nhân sự và phát động các phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong đội ngũ người lao động. Những sáng kiến có tính ứng dụng được đưa vào sản xuất sẽ được biểu dương, khen thưởng, tạo động lực nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm”.

Công nghiệp là trụ cột đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế Hà Tĩnh. Theo Sở Công Thương, trong 10 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng hơn 42% so với cùng kỳ năm 2025. Nhiều ngành sản xuất chủ lực như điện, ô tô điện, xe máy điện, pin, bia, sợi dệt ghi nhận kết quả tích cực, tạo lực đẩy đáng kể cho tăng trưởng.

Ngành công nghiệp sản xuất ô tô điện đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Trung Thành - Quyền Trưởng Thống kê tỉnh đánh giá: “Các ngành sản xuất ô tô điện, xe máy điện, thép, điện, pin đã đóng góp lớn vào tăng trưởng GRDP của tỉnh trong 3 quý đầu năm và tiếp tục là những động lực quan trọng trong quý IV. Đây đều là những ngành có quy mô sản xuất lớn, khả năng tạo giá trị gia tăng và đóng góp lan tỏa đến nhiều lĩnh vực khác của nền kinh tế. Việc duy trì ổn định hoạt động có ý nghĩa quyết định đối với kết quả sản xuất công nghiệp những tháng cuối năm. Đây cũng là cơ sở quan trọng để Hà Tĩnh giữ vững đà tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026”.

Không chỉ công nghiệp, lĩnh vực thương mại - dịch vụ cũng đang tăng tốc, đón đầu nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm. Đây là giai đoạn thị trường bước vào mùa mua sắm cao điểm, các DN bán lẻ chủ động gia tăng nguồn hàng, đa dạng hóa sản phẩm và triển khai nhiều chương trình khuyến mại để thu hút khách hàng, góp phần tăng sức mua cho thị trường.

Ngành bán lẻ chủ động gia tăng nguồn hàng, đa dạng hóa sản phẩm và triển khai nhiều chương trình khuyến mại để thu hút khách hàng, góp phần tăng sức mua cho thị trường.

Chị Nguyễn Thị Hà - Tổ trưởng Tổ marketing, Siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh thông tin: “Siêu thị đã xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng cao điểm cuối năm và mua sắm Tết, lượng hàng dự trữ dự kiến tăng 20-30% so với ngày thường. Cùng đó, chúng tôi triển khai nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn để kích cầu sức mua, tăng doanh số bán hàng dịp cuối năm”.

Theo số liệu thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa 10 tháng năm 2026 ước đạt hơn 52.748 tỷ đồng, tăng 17,75% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này phản ánh sự cải thiện của sức mua, đồng thời cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của hoạt động bán lẻ trong đóng góp vào tăng trưởng chung.

Khơi thông nguồn lực đầu tư, tạo dư địa phát triển

Cùng với duy trì đà SXKD hiện có, Hà Tĩnh đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, mở rộng không gian phát triển công nghiệp, tạo thêm nguồn lực cho tăng trưởng. Mới đây, ngày 14/11, Công ty CP Đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào Khu công nghiệp (KCN) DragonIZ Hà Tĩnh (KCN Gia Lách mở rộng), đồng thời khánh thành Trung tâm điều hành dự án, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình đầu tư, hoàn thiện hạ tầng và xúc tiến thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào KCN. Đáng chú ý, trước hội nghị, dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê DragonLeasing FlexFactory đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trở thành dự án đầu tiên tại KCN này.

Các đồng chí: Nguyễn Hoàng Giang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo DragonGroup và đại biểu trao biên bản ghi nhớ cho nhà đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Khu công nghiệp DragonIZ Hà Tĩnh và khánh thành Trung tâm điều hành dự án. Ảnh: Văn Đức.

Sự kiện tại KCN Gia Lách mở rộng là một “lát cắt” trong bức tranh thu hút đầu tư đang có nhiều khởi sắc của Hà Tĩnh. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư khoảng 70 dự án trong và ngoài nước. Nhiều dự án quy mô lớn trong lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, hạ tầng KCN, đô thị và du lịch được chấp thuận, tạo thêm kỳ vọng về những động lực phát triển mới.

Trong đó, các dự án như Nhà máy Sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh, Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III, hạ tầng KCN Hưng Long Hà Tĩnh, Khu đô thị du lịch sinh thái Thiên Cầm... cho thấy sức hút đầu tư đang mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Để các dự án sớm đi vào triển khai, đóng góp vào tăng trưởng, cùng với xúc tiến và lựa chọn nhà đầu tư, công tác hoàn thiện thủ tục, chuẩn bị mặt bằng, hạ tầng và tháo gỡ các vướng mắc đang được các cấp, ngành tập trung thực hiện.

Nhộn nhịp trên công trường ở KKT Vũng Áng. Ảnh: Đình Nhất.

Ông Võ Tá Nghĩa - Phó Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh cho hay: “Các dự án đầu tư được chấp thuận và triển khai đang tạo thêm động lực phát triển mới cho các KKT, KCN, đồng thời mở ra dư địa tăng trưởng trong dài hạn. Để chuyển hóa những cơ hội đầu tư thành năng lực sản xuất thực tế, Ban Quản lý KKT tỉnh phối hợp với các sở, ngành, địa phương tập trung hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, nhất là công tác GPMB và chuẩn bị các điều kiện về hạ tầng. Mục tiêu là rút ngắn thời gian chuẩn bị, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm đưa các dự án vào hoạt động”.

Cùng với nguồn vốn đầu tư của DN, đầu tư công tiếp tục được xác định là một trong những động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng. Đến ngày 13/11/2026, kết quả giải ngân vốn đầu tư công của Hà Tĩnh (bao gồm vốn kéo dài) đạt 9.229,3 tỷ đồng, đạt 104,4% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Đây là nguồn lực quan trọng góp phần tạo giá trị gia tăng trực tiếp từ hoạt động xây dựng, đồng thời kích thích nhu cầu vật liệu, máy móc, vận tải, nhân công và các dịch vụ liên quan. Vì vậy, việc đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn không chỉ là hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch, mà còn đưa nguồn lực ngân sách nhanh chóng đi vào nền kinh tế, bổ sung hạ tầng phục vụ phát triển.

UBND tỉnh tổ chức họp nghe báo cáo, chỉ đạo giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 vào chiều 19/11.

Mới đây, tại cuộc họp của UBND tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã nhấn mạnh, đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về GPMB, thủ tục đầu tư, tổ chức thi công…, rà soát từng dự án, phấn đấu giải ngân nguồn vốn được giao đảm bảo tiến độ.

Đến ngày 13/11/2026, kết quả giải ngân vốn đầu tư công của Hà Tĩnh (bao gồm vốn kéo dài) đạt 104,4% kế hoạch vốn Thủ tướng giao. Ảnh: Văn Đức.

Những kết quả tích cực từ sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại - dịch vụ, thu hút đầu tư và giải ngân đầu tư công đang tạo nền tảng quan trọng để Hà Tĩnh bước vào giai đoạn nước rút với nhiều kỳ vọng. Song, điều quyết định vẫn là khả năng duy trì nhịp độ sản xuất, các nguồn lực đầu tư được khơi thông, phát huy hiệu quả. Sự cộng hưởng của các động lực, cùng quyết tâm hành động từ các cấp, ngành, địa phương và cộng đồng DN sẽ góp phần tạo thêm lực đẩy để Hà Tĩnh phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026, tạo đà cho chặng phát triển tiếp theo.