Người dân chọn mua sắm Tết trên nền tảng số. Ảnh minh họa

Nền tảng số định hình lại hành trình sắm Tết

Bức tranh tăng trưởng của thương mại điện tử (TMĐT) năm 2026 đang tạo bệ phóng vững chắc cho mùa mua sắm Tết Đinh Mùi 2027. Báo cáo của Metric ghi nhận tổng doanh số trên 4 sàn TMĐT lớn gồm Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đạt gần 442.000 tỷ đồng trong 9 tháng năm 2026, tăng 44,47% so với cùng kỳ năm trước với sản lượng tiêu thụ 3,28 tỷ sản phẩm; riêng quý III/2026 đạt hơn 150.380 tỷ đồng, tăng 45,16% so với cùng kỳ.

Trên đà này, dữ liệu công bố ngày 26/11 của TikTok Shop cho thấy, không khí mua sắm Tết 2027 đã khởi động sớm từ tháng 11, với lượng nội dung và lượt tìm kiếm các từ khóa như "áo dài Tết 2027", "đồ Tết dành cho nữ 2027" tăng mạnh.

Phân tích sâu về hành vi người tiêu dùng trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, bà Lilly Nguyễn, đại diện bộ phận nghiên cứu hành vi người tiêu dùng và hiệu quả truyền thông của Kantar Media (kết quả khảo sát trên gần 3.000 người Việt), cho biết 98% người tham gia nhận thức rõ những bất ổn toàn cầu và 9/10 người thận trọng hơn trước áp lực chi phí sinh hoạt.

Bà Lilly Nguyễn, đại diện Kantar Media chia sẻ nhu cầu mua sắm Tết của người Việt trên nền tảng số.

Dù vậy, theo bà Lilly Nguyễn, Tết vẫn là ưu tiên hàng đầu khi có tới 79% người được khảo sát dự định tăng chi tiêu cho dịp Tết 2027, trong khi tỷ lệ cắt giảm chỉ còn 6% (giảm mạnh so với mức 14% của kỳ trước). Đáng chú ý, 75% người tiêu dùng sử dụng công nghệ và mạng xã hội để tìm kiếm ý tưởng, lên kế hoạch mua sắm sớm; 90% đón Tết trên các nền tảng số và 68% nhận định công nghệ số mang lại phương thức kết nối mới trong dịp lễ.

Sự thay đổi lớn nhất của mùa Tết 2027 nằm ở quy trình ra quyết định mua hàng. Thay vì chủ động gõ từ khóa tìm món đồ đã định sẵn, người tiêu dùng hiện nay bắt đầu hành trình từ việc giải trí, xem video ngắn và các phiên phát trực tiếp (livestream).

Nghiên cứu của Tập đoàn tư vấn Boston Consulting Group (BCG) chỉ ra rằng người dùng trên nền tảng video ngắn có xu hướng trải nghiệm sản phẩm mới cao hơn 1,4 lần, chốt đơn sau khi xem video cao hơn 1,8 lần và chia sẻ hành trình mua sắm với bạn bè cao gấp 2 đến 4 lần so với nhóm người dùng thông thường.

Thực tế từ mùa Tết 2026 là minh chứng rõ nét cho sức bật của mô hình mua sắm kết hợp giải trí: riêng mặt hàng áo dài đạt 2,8 triệu đơn hàng trong quý IV/2025 và tiếp tục ghi nhận thêm 2 triệu đơn trong tháng 1/2026; ngay cả nhóm hàng gặp rào cản vận chuyển như hoa và cây cảnh cũng đạt hơn 200.000 đơn hàng, gấp đôi mục tiêu đề ra.

Chị Ngô Diễm Kiều và Trần Ngọc Hiếu Ngân chia sẻ cách doanh nghiệp chuẩn bị hàng Tết sớm để phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.

Trước làn sóng chuyển dịch này, các doanh nghiệp đã sớm điều chỉnh chiến lược nội dung và thời điểm mở bán trên môi trường số. Chị Ngô Diễm Kiều, Nhà sáng lập thương hiệu thời trang Cocobebe, cho biết doanh nghiệp đã lên ý tưởng từ tháng 8 và mở bán bộ sưu tập Tết 2027 ngay từ đầu tháng 11. Bước vào tháng 12, đơn vị này sẽ nâng tần suất livestream từ 8 - 10 phiên lên 15 - 20 phiên mỗi tháng, tăng thời lượng phát sóng lên 4 - 6 giờ mỗi ngày và xây dựng tuyến nội dung đa dạng cho nhiều vóc dáng người mặc (từ 50 kg đến 70 kg) để tư vấn trực tiếp chất liệu, kích cỡ cho khách hàng.

Tương tự, ở ngành điện gia dụng, chị Trần Ngọc Hiếu Ngân, Trưởng phòng Thương mại điện tử, Philips SDA, nhận định người tiêu dùng Tết 2027 chuyển dịch sang xu hướng chi tiêu chọn lọc, ưu tiên sản phẩm bền bỉ thay vì giá rẻ. Do đó, doanh nghiệp tăng thời lượng livestream nội bộ lên 12 - 16 giờ mỗi ngày và sản xuất khoảng 10 video ngắn mỗi ngày xoay quanh câu chuyện gia đình cùng dọn dẹp, nấu nướng dịp Tết để tạo hiệu ứng lan tỏa sang các kênh mua sắm khác.

Về phía ngành hàng tiêu dùng nhanh, anh Dương Uy Trọng Phúc, Quản lý Thương mại điện tử tại Mondelez Kinh Đô, cho rằng Tết Đinh Mùi 2027 đến sớm hơn năm trước gần hai tuần nên nhu cầu quà biếu dồn mạnh vào tháng 12 và tháng 1. Doanh nghiệp đã mở bán giỏ quà Tết ngay từ tháng 11 và tận dụng livestream, nội dung số để giới thiệu mẫu mã, tạo độ phủ thương hiệu đa kênh. Bên cạnh đó, đại diện thương hiệu Modely Kindo cũng nhấn mạnh việc đẩy mạnh livestream và xây dựng định hướng nội dung chuẩn xác cho các nhà sáng tạo nhằm tiếp cận đa dạng tệp khách hàng từ Gen Z đến thế hệ lớn tuổi.

Các siêu thị hiện đại cũng chuẩn bị hàng Tết sớm.

Để tiếp sức cho khối doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã và tiểu thương chuyển đổi số, ông Nguyễn Lâm Thanh, Đại diện TikTok Việt Nam, cho biết nền tảng triển khai gói hỗ trợ trị giá đến 230 triệu đồng cho mỗi nhà bán địa phương mới gia nhập trước ngày 31/12/2026.

Ngành công thương thúc đẩy hệ sinh thái tiêu dùng số

Không chỉ dừng ở sự chủ động của doanh nghiệp và các sàn trực tuyến, chuyển đổi số còn là trụ cột trong chiến lược kích cầu tiêu dùng của cơ quan quản lý. Báo cáo mới nhất của Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh cho thấy, doanh thu quý IV/2026 tại 12 hệ thống phân phối và 2 sàn TMĐT lớn trên địa bàn ước đạt 97.115 tỷ đồng, tăng 38,3% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng doanh thu hàng hóa giao từ TP Hồ Chí Minh trên hai sàn Shopee và TikTok Shop ước đạt 67.765 tỷ đồng, tăng 47,8% so với cùng kỳ và đóng góp tới 81,6% tổng mức tăng doanh thu toàn thị trường khảo sát (trong đó TikTok Shop dự kiến tăng khoảng 67%, Shopee tăng khoảng 31%).

Theo ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 - Tết Nguyên đán 2027 với chủ đề "Shopping Season in Vibrant HCMC" (diễn ra từ ngày 1/11/2026 đến ngày 5/2/2027) đang tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi khi thu hút khoảng 12.800 lượt doanh nghiệp tham gia, triển khai 90.000 chương trình khuyến mại, 38 hội chợ, triển lãm và 16 kênh livestream bán hàng, tiếp cận khoảng 7,8 triệu lượt người.

Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh ước tính, tổng doanh thu từ các hoạt động kích cầu đạt khoảng 32.392 tỷ đồng; riêng giá trị giao dịch qua các nền tảng thanh toán, TMĐT từ 9 đối tác trong 19 ngày đầu tháng 11/2026 đã đạt khoảng 19.859 tỷ đồng.

Người dân mua sắm cuối năm tại siêu thị MM Mega Market.

Điểm nhấn của mùa mua sắm cuối năm nay là việc ngành công thương TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết thương mại với các nền tảng công nghệ và thanh toán số để hình thành hệ sinh thái tiêu dùng thông minh. Trong tháng 12/2026, Thành phố sẽ kích hoạt chiến dịch "Quét QR - Mở mùa mua sắm" (từ ngày 4 đến 6/12/2026), đặt mục tiêu triển khai tối thiểu 10.000 điểm chạm "Một QR đa điểm chạm" và 5.000 điểm chạm "Một điểm chạm, nhiều ưu đãi" tại 14 nhà ga tuyến metro số 1, sân bay, bến xe, nhà chờ xe buýt, chung cư và các điểm công cộng.

Thông qua một mã QR thống nhất, người dân và du khách có thể tra cứu bản đồ ưu đãi gần nhất, kết nối trực tiếp các chương trình giảm giá liên kết giữa nhà bán lẻ, ngân hàng và đơn vị thanh toán không dùng tiền mặt. Song song đó, Thành phố cũng đẩy mạnh quảng bá ưu đãi qua tin nhắn SMS vào các cột mốc cao điểm như ngày 12/12, Giáng sinh và chào năm mới 2027, đồng thời TikTok Shop tiếp tục đồng hành cùng Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh và Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) trong Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia - Online Friday để đưa hàng Việt tiếp cận người tiêu dùng trực tuyến.

Sự cộng hưởng giữa hạ tầng công nghệ của các sàn TMĐT, chiến lược nội dung số từ cộng đồng doanh nghiệp và các giải pháp chạm số đồng bộ từ cơ quan quản lý đang định hình diện mạo mới cho mùa mua sắm Tết Đinh Mùi 2027, đưa chuyển đổi số trở thành động lực tăng trưởng chủ lực của thị trường tiêu dùng cuối năm.