Tại Diễn đàn Bất động sản khách sạn và quản lý tài sản do Đại học RMIT Việt Nam tổ chức mới đây, các chuyên gia nhận định, thị trường khách sạn Việt Nam đang có nhiều cơ hội tăng trưởng nhưng cũng đối mặt với thách thức về nguồn cung, chi phí vốn và mô hình vận hành. Khả năng lựa chọn chiến lược đầu tư phù hợp, thấu hiểu nhu cầu khách hàng và tạo ra trải nghiệm khác biệt sẽ quyết định hiệu quả khai thác tài sản.

Nguồn cung phân hóa, chi phí đầu tư tạo áp lực

Theo bà Trang Lê - Tổng giám đốc kiêm Giám đốc bộ phận Nghiên cứu và tư vấn tại JLL Việt Nam cho biết, có ba động lực chính đang thúc đẩy tăng trưởng tại Việt Nam, gồm sản xuất, đầu tư hạ tầng và tiêu dùng trong nước. Những động lực này cũng tác động trực tiếp đến ngành khách sạn và dịch vụ lưu trú.

Dù nhu cầu từ cả khách quốc tế và khách nội địa tiếp tục gia tăng, nguồn cung khách sạn lại có sự chênh lệch đáng kể giữa các địa phương. Theo dữ liệu của JLL, TP. Hồ Chí Minh hiện chỉ có khoảng 0,5 phòng khách sạn trên mỗi 1.000 lượt khách du lịch, thấp hơn so với các điểm đến lớn khác như Hà Nội, Đà Nẵng và Khánh Hòa. Trong khi đó, phần lớn nguồn cung mới đang tập trung tại đảo ngọc Phú Quốc.

Đón sóng du lịch, bất động sản khách sạn tìm động lực tăng trưởng mới. Ảnh tư liệu minh họa

Bên cạnh đó, nhu cầu của du khách cũng đang thay đổi. Theo bà Trang, du khách ngày nay không chỉ tìm kiếm những công trình khách sạn hiện đại mà quan tâm nhiều hơn đến trải nghiệm tại điểm lưu trú. Điều này đòi hỏi các đơn vị vận hành phải chú trọng tính khác biệt và bản sắc riêng.

Ở góc độ đầu tư, ông Lawrence Lennon - Giám đốc bộ phận Thị trường vốn tại CBRE Việt Nam cho biết, lãi suất vay thế chấp trong quý III/2026 ở mức khá cao, trung bình khoảng 10-12%. Mặt bằng lãi suất này khiến việc hoàn tất các thương vụ đầu tư trở nên khó khăn hơn. Cùng với chi phí xây dựng tăng cao, nhà đầu tư phải cân nhắc kỹ giữa phương án mua lại khách sạn hiện hữu và phát triển dự án mới. Trong bối cảnh hiện nay, nhiều nhà đầu tư lựa chọn mua lại các khách sạn đang vận hành vì phương án này ít rủi ro hơn.

Tuy nhiên, ông Lennon cũng nhìn nhận áp lực chi phí ở góc độ tích cực. Chi phí đầu tư tăng có thể khiến nguồn cung khách sạn mới chậm lại, qua đó hỗ trợ hiệu quả hoạt động của thị trường hiện hữu. Theo ông, nếu 5 năm qua thị trường chủ yếu chịu tác động từ những rào cản hành chính như thủ tục cấp phép kéo dài, thì giai đoạn tới nhiều khả năng sẽ chịu ảnh hưởng lớn hơn từ các yếu tố chi phí.

Đồng quan điểm về sự cần thiết phải lựa chọn chiến lược đầu tư phù hợp, ông Baron Ah Moo - Phó chủ tịch cấp cao phụ trách Quản lý tài sản tại Indochina Kajima Development cho rằng, quyết định xây mới hay mua lại phụ thuộc vào mục tiêu, khẩu vị rủi ro và thời gian nắm giữ tài sản của mỗi nhà đầu tư.

Theo ông, nhà đầu tư cần xác định rõ mục tiêu là tìm kiếm dòng tiền ổn định, tích lũy tài sản dài hạn hay hướng tới cơ hội thoái vốn trong thời gian ngắn. Phát triển dự án mới luôn đi kèm rủi ro xây dựng, trong khi mua lại và tái chuyển đổi tài sản hiện hữu có thể giúp giảm bớt một phần rủi ro. Ông cũng nhấn mạnh, để đánh giá đúng tiềm năng của một địa điểm, nhà đầu tư cần trực tiếp quan sát diễn biến tại khu vực xung quanh, thay vì chỉ dựa vào các mô hình tài chính, nhất là khi thị trường Việt Nam đang thay đổi nhanh chóng.

Khác biệt trải nghiệm quyết định hiệu quả khai thác

Bên cạnh bài toán vốn và chiến lược đầu tư, lựa chọn mô hình vận hành cũng là vấn đề được các chuyên gia quan tâm. Một trong những câu hỏi đặt ra với chủ sở hữu khách sạn là liệu hợp tác với thương hiệu quốc tế có tương xứng với chi phí phải bỏ ra hay không.

Thương hiệu quốc tế mang lại lợi thế về nhận diện, hệ thống phân phối và tính nhất quán trong vận hành. Tuy nhiên, đi kèm là các khoản phí thương hiệu, tiêu chuẩn vận hành và nghĩa vụ hợp đồng chặt chẽ. Theo các diễn giả, không có một mô hình chung phù hợp với tất cả các dự án.

Ông Lawrence Lennon cho rằng, lựa chọn hợp tác với thương hiệu quốc tế hay tự phát triển thương hiệu phụ thuộc vào năng lực và định hướng của chủ sở hữu. Những nhà đầu tư chưa có nhiều kinh nghiệm vận hành khách sạn có thể hưởng lợi từ chuyên môn và mạng lưới tiếp thị của các thương hiệu quốc tế.

Ngược lại, những chủ sở hữu có lợi thế về ẩm thực hoặc địa điểm có thể đạt hiệu quả tốt hơn khi không phải chi trả các khoản phí thương hiệu, thay vào đó tập trung xây dựng bản sắc riêng. Ông Lennon đánh giá Việt Nam có tiềm năng phát triển những chuỗi khách sạn boutique xuất sắc.

Từ góc độ nghiên cứu thị trường, bà Trang Lê cho rằng, quyết định lựa chọn mô hình vận hành cần xuất phát từ nhu cầu thực tế của du khách. Đơn vị vận hành phải hiểu rõ khách hàng mục tiêu mong muốn điều gì để xây dựng sản phẩm và dịch vụ phù hợp.

Theo bà, mô hình tiêu chuẩn hóa truyền thống của các thương hiệu quốc tế đôi khi không còn theo kịp kỳ vọng của thế hệ du khách mới. So với nhiều phân khúc bất động sản khác, khách sạn thay đổi nhanh hơn do chịu tác động trực tiếp từ thị hiếu và hành vi tiêu dùng. Vì vậy, dù lựa chọn thương hiệu quốc tế hay thương hiệu riêng, yếu tố cốt lõi vẫn là khả năng mang đến trải nghiệm vượt trội.

Thị trường khách sạn Việt Nam đang chịu tác động đồng thời từ chi phí vốn, chi phí xây dựng, nguồn cung mới và sự thay đổi trong nhu cầu du khách. Điều này đòi hỏi nhà đầu tư không chỉ quan tâm đến quy mô, vị trí tài sản mà còn phải tính toán hiệu quả khai thác, năng lực vận hành và khả năng tạo dựng bản sắc riêng. Theo các chuyên gia, cơ hội vẫn rộng mở đối với những nhà đầu tư và đơn vị vận hành có khả năng thích ứng linh hoạt, nhận diện đúng xu hướng thị trường và đặt trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm.