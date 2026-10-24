Đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Xuân Diện

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Xuân Diện.

Đến tham dự buổi Lễ và dâng hương tri ân có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Quyết Thắng; đại diện các ban, ngành, đoàn thể, tổ dân phố, đông đảo bà con Nhân dân địa phương cùng gia quyến, thân nhân liệt sĩ.

Cựu chiến binh phường Quyết Thắng viếng liệt sĩ Nguyễn Xuân Diện.

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Diện sinh năm 1953 tại xã Quyết Thắng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Bắc Thái (nay là phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên). Tháng 9-1971, đồng chí lên đường nhập ngũ. Ngày 3/11/1972, đồng chí anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, hiến dâng tuổi trẻ cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc.

Sau hơn nửa thế kỷ yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Xuân Diện đã được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Lim, đáp ứng niềm mong mỏi của gia đình và thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân địa phương đối với người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Đưa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Xuân Diện về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Lim.

Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng và nhắc nhở các thế hệ hôm nay tiếp tục phát huy trách nhiệm trong công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.