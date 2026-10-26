Đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Lê Tước tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Lim

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Lê Tước

Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh; lãnh đạo Báo Đại đoàn kết; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Linh Sơn, các ban, ngành, đoàn thể, tổ dân phố, cùng gia đình, thân nhân liệt sĩ và đông đảo nhân dân địa phương.

Liệt sĩ Lê Tước sinh năm 1929, quê quán xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Sơn Bình (nay là xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội). Tháng 10-1945, đồng chí gia nhập Quân đội nhân dân Việt Nam, công tác tại đơn vị Báo Cứu quốc.

Đồng chí hy sinh tháng 12-1947 trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tại vùng Phủ Thông, tỉnh Bắc Kạn (nay thuộc thôn Thạch Ngõa, xã Thượng Minh, tỉnh Thái Nguyên).

Đưa hài cốt liệt sĩ Lê Tước về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Lim.

Trước đó, ngày 21-10, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và thân nhân gia đình tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Lê Tước.

Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng và nâng cao trách nhiệm trong công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng.