Đón nhận Bằng tôn vinh giá trị nội dung kỷ lục Việt Nam đối với Di tích lịch sử quốc gia Bến phà II Long Đại

Dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP. Đà Nẵng; Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; cựu TNXP, cựu chiến binh và Nhân dân trên địa bàn.

Cùng dự có Giáo sư, Viện sĩ Hoàng Quang Thuận, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tổ chức kỷ lục Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam; Dương Duy Lâm Viên, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Viện trưởng Viện Kỷ lục Việt Nam.

Các đại biểu dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: C.H

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Bến phà II Long Đại là trọng điểm giao thông chiến lược và là nơi diễn ra nhiều trận đánh phá ác liệt của địch trên tuyến vận tải Trường Sơn. Tháng 9/1972, tại nơi đây, để bảo đảm mạch máu giao thông chi viện cho chiến trường miền Nam, 16 chiến sĩ TNXP thuộc Đại đội 130-D2-F571, Đoàn 559-Trường Sơn đã anh dũng hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ - Ảnh: C.H

Sự hy sinh cao cả ấy là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước và tinh thần quả cảm của tuổi trẻ Việt Nam, là minh chứng cho ý chí kiên cường, tinh thần sẵn sàng cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại biểu tham dự buổi lễ - Ảnh: C.H

Với những giá trị thiêng liêng đó, tỉnh Quảng Trị và các tổ chức, cá nhân trong, ngoài tỉnh đã đầu tư, tôn tạo khu di tích với nhiều hạng mục. Đặc biệt, đài tưởng niệm hình bó lúa, với 16 bông lúa tượng trưng cho 16 TNXP quê lúa Thái Bình đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do cho Tổ quốc.

Qua đó khắc họa tinh thần anh dũng, bất khuất và khát vọng hòa bình của lực lượng TNXP, góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa và nhân văn của "địa chỉ đỏ" thiêng liêng này. Năm 2025, Bến phà II Long Đại được xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh nhận Bằng tôn vinh giá trị nội dung kỷ lục Việt Nam - Ảnh: C.H

Phát biểu tại buổi lễ, Giáo sư, Viện sĩ Hoàng Quang Thuận, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam đánh giá, việc trao tặng bằng tôn vinh không chỉ là sự ghi nhận, tôn vinh một địa danh lịch sử, mà còn tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa của Di tích lịch sử quốc gia Bến phà II Long Đại; đồng thời, trân trọng những nỗ lực bền bỉ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị trong giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị thiêng liêng của di tích.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa Giáo sư, Viện sĩ Hoàng Quang Thuận - Ảnh: C.H

Tại buổi lễ, Giáo sư, Viện sĩ Hoàng Quang Thuận, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam đã trao Bằng tôn vinh giá trị nội dung kỷ lục Việt Nam đối với Di tích lịch sử quốc gia Bến phà II Long Đại cho lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, các đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại đây. Được biết, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, cùng với Di tích lịch sử quốc gia Bến phà II Long Đại, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cũng đã xác lập kỷ lục quốc gia cho hang Sơn Đoòng vào năm 2011.