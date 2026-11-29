Ngày 29/11, lãnh đạo xã Lam Thành (Nghệ An﻿) cho biết, địa phương vừa phối hợp với các tổ chức đoàn thể và gia đình tổ chức lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ﻿ Mạnh Trọng Lộc từ tỉnh Tây Ninh về an nghỉ tại quê hương.

Liệt sĩ Mạnh Trọng Lộc (SN 1952 tại quê làng Văn Viên, xã Hưng Khánh, nay là xóm Hưng Khánh, xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An) sinh ra trong gia đình có truyền thống yêu nước, cách mạng và hiếu học. Tháng 7/1972, khi đang là sinh viên năm thứ hai, tuổi đời vừa tròn 20, trước tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng trai trẻ đã gác lại giảng đường, tạm biệt thầy cô, bạn bè và người thân để lên đường nhập ngũ, vào chiến trường miền Nam trực tiếp tham gia chiến đấu.

Qua quá trình công tác trong quân đội, người chiến sĩ trẻ Mạnh Trọng Lộc trưởng thành, mang quân hàm Trung úy, giữ chức vụ Đại đội phó Đại đội 21, Trung đoàn 6, Sư đoàn 302. Ngày 19/5/1978, trong khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu tại mặt trận Tây Nam, anh đã hy sinh khi mới 26 tuổi. Tuổi xuân của người lính dừng lại nơi chiến trường, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, đồng đội và quê hương.

Sau khi hy sinh, liệt sĩ Mạnh Trọng Lộc được đồng đội an táng tại nghĩa trang trong chiến trường, thuộc xã Tân Hội, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh rồi quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82. Hơn 48 năm qua, nơi ấy lưu giữ phần mộ người con xa quê, còn gia đình luôn đau đáu nỗi mong mỏi được đón anh về với quê nhà﻿ để tiện chăm sóc, hương khói.

Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và sự phối hợp của các cơ quan chức năng, hài cốt liệt sĩ Mạnh Trọng Lộc đã được đưa về an táng tại nghĩa trang quê hương.

Trong lễ đón nhận, lãnh đạo xã Lam Thành, đại diện các tổ chức đoàn thể, gia đình, dòng họ và đông đảo bà con nhân dân địa phương thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ người liệt sĩ đã hiến dâng tuổi trẻ, cuộc đời cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sự trở về của liệt sĩ Mạnh Trọng Lộc sau gần nửa thế kỷ không chỉ là niềm an ủi đối với gia đình, dòng họ mà còn là sự tri ân của quê hương đối với người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong ngày đón người con xa quê trở về, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” thêm một lần được thể hiện bằng những tình cảm chân thành, thiêng liêng.

Đó cũng là dịp để thế hệ hôm nay nhắc nhớ về những năm tháng chiến tranh, về sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, từ đó thêm trân trọng giá trị của hòa bình, tiếp nối truyền thống yêu nước, cách mạng, góp sức xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.