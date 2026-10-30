Ngày 29/10, chính quyền xã Yên Xuân (Nghệ An) phối hợp với gia đình, dòng họ tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Trần Văn Tập (sinh năm 1953, quê xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn cũ, nay thuộc xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An) trở về với đất mẹ.

Đón người lính Thành cổ Quảng Trị trở về đất mẹ. (Ảnh Công Sơn)

Tháng 8/1971, khi vừa tròn 18 tuổi, sau khi được kết nạp vào Đoàn Thanh niên, chàng trai Trần Văn Tập đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Tạm biệt gia đình, quê hương, người thanh niên tuổi mười tám khoác lên mình màu xanh áo lính, lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Anh được biên chế vào Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 27 (Đoàn Triệu Hải anh hùng), tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị, một trong những địa bàn ác liệt nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Mùa hè năm 1972, giữa mưa bom, bão đạn, người lính trẻ Trần Văn Tập cùng đồng đội kiên cường bám trụ trận địa, chiến đấu anh dũng, ngoan cường, quyết tâm đẩy lùi các đợt tiến công của địch, giữ vững từng tấc đất Thành cổ Quảng Trị.

Chính quyền xã Yên Xuân (Nghệ An) phối hợp với gia đình, dòng họ tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Trần Văn Tập về với đất mẹ. (Ảnh Công Sơn)

Ngày 12/8/1972, trong một trận chiến đấu vô cùng ác liệt, anh đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Lời hẹn trở về với gia đình, lời hứa về bữa cơm sum họp sau ngày chiến thắng mãi mãi không thể thực hiện. Thi hài người chiến sĩ được đồng đội an táng tại nghĩa trang thuộc huyện Hải Lăng cũ, tỉnh Quảng Trị.

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, nỗi đau mất mát và niềm mong mỏi tìm đón người thân trở về vẫn luôn thường trực trong lòng gia đình. Thể theo nguyện vọng của người thân, hài cốt liệt sĩ Trần Văn Tập đã được cất bốc, đưa về quê hương để con cháu được chăm sóc, hương khói.

Tại lễ truy điệu, bà Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Xuân, đã đọc điếu văn tưởng nhớ, tri ân người con ưu tú của quê hương. Trong không khí trang nghiêm và xúc động, những lời điếu văn đã khắc họa cuộc đời tuy ngắn ngủi nhưng vô cùng anh dũng, vẻ vang của người chiến sĩ đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hài cốt liệt sĩ Trần Văn Tập được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào, xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. (Ảnh Công Sơn)

Liệt sĩ Trần Văn Tập ngã xuống khi tuổi đời còn quá trẻ, mang theo những hoài bão, ước mơ chưa kịp thực hiện. Máu xương của anh đã hòa vào lòng đất mẹ Quảng Trị anh hùng, góp phần làm nên bản hùng ca bất tử về tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất của quân và dân ta trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Sự hy sinh của liệt sĩ Trần Văn Tập là mất mát không gì bù đắp đối với gia đình, dòng họ, đồng đội và quê hương. Nhưng chính sự hy sinh cao cả ấy đã góp phần làm nên chiến thắng vẻ vang, viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Đón người lính trở về sau hơn nửa thế kỷ cũng là khoảnh khắc thiêng liêng, xúc động đối với gia đình và dòng họ. Hành trình trở về lần này phần nào xoa dịu nỗi khắc khoải đợi chờ của những người thân, là sự hồi đáp cho nỗi nhớ thương, mong ngóng kéo dài qua bao năm tháng của cha mẹ liệt sĩ trước lúc về với tổ tiên.

Sau lễ truy điệu, hài cốt liệt sĩ Trần Văn Tập được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào, xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.