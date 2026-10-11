Đón mùa Thu Đông 2026 với 3 xu hướng thời trang

Xu hướng nổi bật mùa thu đông 2026 qua bảng màu trung tính hiện đại

Vẫn là những gam màu trung tính quen thuộc như trắng, đen, beige, xám, xanh than... nhưng được làm mới theo phong cách hiện đại với các phom dáng và chất liệu mới. Sự kết hợp của trắng và be phản ánh góc nhìn thời thượng và trẻ trung; sắc đen chuyển động qua chất liệu dệt kim và tulle mang đến sự thú vị giữa tính ứng dụng và trang phục dự tiệc...

Xu hướng nổi bật mùa thu đông 2026 vẫn là những màu trung tính hiện đại.

Chất liệu ren, lụa vẫn là dòng chảy chủ đạo của xu hướng thu đông

Vải lụa satin phối ren, đầm midi ren dệt họa tiết, các set đồ ren phóng khoáng... làm nên xu hướng chất liệu nổi bật nhất mùa thu đông năm nay. Mùa cuối năm cũng là mùa của các lễ hội, thảm đỏ, các sự kiện và buổi tiệc lớn. Do vậy trang phục từ lụa ren trở thành ưu tiên hàng đầu khi nàng muốn xuất hiện vừa lộng lẫy, vừa sang trọng và kiêu kỳ.

Phong cách lãng mạn

Các gam màu pastel, họa tiết hoa lá, bèo nhún, nối tầng, xếp nếp... những đặc trưng nổi bật của phong cách lãng mạn mang đến cho mùa thu đông 2026 vẻ đẹp gợi cảm và quyến rũ riêng. Từ dáng đầm dự tiệc, váy maxi bồng bềnh đến kiểu áo tay bồng, đầm xếp tầng... quý cô thỏa thích lựa chọn cho mình những phom dáng yêu thích và phù hợp nhất với phong cách cá nhân.