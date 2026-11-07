Dồn lực thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Từ nay đến hết năm không còn nhiều thời gian, việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các xã, phường. Tại xã Sáng Nhè, dù điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn song với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhiều chỉ tiêu năm 2026 đạt và vượt kế hoạch (tính đến hết tháng 10/2026). Tổng diện tích cây lương thực có hạt và sản lượng đều vượt mục tiêu đề ra. Đáng chú ý, diện tích cây mắc ca, cà phê tăng mạnh; riêng trồng mới cà phê đạt 505ha, bằng 721,4% kế hoạch. Sản lượng khai thác đá đạt 110,96% kế hoạch; thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.740,27 triệu đồng, bằng 127,49% dự toán giao...

Đoàn viên, thanh niên xã Sáng Nhè đẩy nhanh tiến độ thực hiện chỉ tiêu công dân số.

Tuy nhiên, không phải lĩnh vực nào cũng đạt kết quả như kỳ vọng. Sản lượng khai thác thủy sản đạt 49%. Doanh thu ngành công nghiệp, chế biến, chế tạo đạt 3,121 tỷ đồng, bằng 69,35% kế hoạch. Đáng chú ý, tiến độ giải ngân vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm. Đến ngày 14/10, Sáng Nhè mới giải ngân 535/1.467 triệu đồng vốn năm 2026, đạt 36,47%. Nguồn vốn chuyển tiếp từ năm 2025 sang năm 2026 đạt tỷ lệ giải ngân 82,8%. Qua rà soát theo dự thảo Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030, xã hiện mới đạt 4/10 tiêu chí.

Theo ông Phạm Ngọc Điện, Chủ tịch UBND xã Sáng Nhè, địa phương xác định nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm là thường xuyên rà soát tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, cập nhật kịch bản tăng trưởng quý IV theo từng ngành, lĩnh vực; ưu tiên những chỉ tiêu còn thấp, có nguy cơ không hoàn thành. Đơn cử trong sản xuất nông nghiệp, xã tăng cường cán bộ chuyên môn hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăm sóc cây trồng, vật nuôi; chủ động phòng, chống dịch bệnh, đói rét và tổ chức sản xuất vụ đông phù hợp. Đồng thời, đẩy mạnh liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, phát triển hợp tác xã và chăn nuôi theo chuỗi giá trị. Đối với cây cà phê, xã vận động người dân chuẩn bị đất, giống, vật tư, xây dựng vườn ươm phục vụ kế hoạch trồng mới năm 2027; phối hợp với Công ty Mắc ca Sky hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, cắt tỉa cây mắc ca.

Người dân xã Sam Mứn chăm sóc cây vụ đông, góp phần hoàn thiện chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp.

Xã tập trung thực hiện hiệu quả các nguồn vốn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, ưu tiên những hạng mục cấp bách. Theo ông Phạm Ngọc Điện, xã sẽ rà soát từng dự án, từng nguồn vốn; xác định rõ khối lượng đã thực hiện, hồ sơ còn thiếu và trách nhiệm của từng bộ phận để hoàn thiện thủ tục nghiệm thu, thanh toán, giải ngân theo quy định. Đối với xây dựng nông thôn mới, xã rà soát cụ thể từng tiêu chí, lựa chọn những thôn có khả năng hoàn thành để tập trung hướng dẫn, đôn đốc, phấn đấu đến hết năm 2026 công nhận 2 thôn đạt chuẩn.

Tương tự, xã Thanh Nưa tập trung hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, tổng diện tích gieo trồng cây lương thực đạt 1.457ha, sản lượng trên 9.000 tấn, bằng 101% kế hoạch năm; thu ngân sách địa phương đạt 235.276 triệu đồng, bằng 101% dự toán giao. Dù nhiều chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch, Thanh Nưa vẫn còn 7/47 chỉ tiêu nông thôn mới chưa đạt. Trong 10 tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030, xã đạt 4 tiêu chí, 6 tiêu chí vẫn còn những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện.

Ông Chu Văn Bách, Chủ tịch UBND xã Thanh Nưa cho biết, xã xây dựng kế hoạch thực hiện gắn với từng tiêu chí, chỉ tiêu và trách nhiệm của các đơn vị liên quan. Các chỉ tiêu chưa đạt được rà soát cụ thể về khó khăn, vướng mắc, từ đó xác định giải pháp và thời gian hoàn thành. Như chỉ tiêu phát triển văn hóa, hiện nay xã mới có 28/37 thôn, bản có nhà văn hóa (chưa đạt mục tiêu). Để đáp ứng yêu cầu 100% thôn, bản có nhà văn hóa, khu thể thao, xã rà soát nhà văn hóa thôn, bản chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích, cơ sở vật chất, trang thiết bị. Ưu tiên nguồn vốn đầu xây dựng nhà văn hóa cho thôn, bản còn thiếu, đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu hoạt động thường xuyên cho nhân dân. Dự kiến từ nay đến cuối năm cơ bản hoàn thành chỉ tiêu này.

Lãnh đạo xã Thanh Nưa yêu cầu rà soát những chỉ tiêu nông thôn mới chưa hoàn thành để khắc phục.

Đối với chỉ tiêu xây dựng hệ thống camera AI giám sát an ninh trên địa bàn toàn xã, UBND xã đã giao công an xã chủ trì khảo sát tại các khu vực trọng điểm, từ đó xác định quy mô đầu tư phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm hiệu quả và tránh lãng phí. Theo lộ trình, xã phấn đấu hoàn thành khảo sát, lắp đặt và đưa hệ thống vào vận hành trước ngày 15/11/2026. Việc xác định cụ thể mốc thời gian, phân công trách nhiệm cho từng đơn vị là cơ sở để Thanh Nưa chủ động kiểm soát tiến độ, kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu còn lại.

Những kết tích cực tại cơ sở góp phần hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026 tỉnh đề ra. Trong 10 tháng năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực. Hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân cơ bản ổn định; thương mại, du lịch, xuất nhập khẩu duy trì đà tăng trưởng khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 18,24%; lượng khách du lịch tăng 20%; kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 21% so với cùng kỳ... Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 11,02%, nhiệm vụ quý IV còn rất lớn. Theo kịch bản tăng trưởng, quý cuối năm, Điện Biên phải tạo ra khoảng 10.120,31 tỷ đồng GRDP, tương đương mức tăng trưởng 13,97% so với cùng kỳ.

Đây là mục tiêu đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp, ngành, địa phương, nhất là vai trò chủ động của chính quyền xã, phường trong tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ dự án và giải ngân vốn đầu tư công. Với quyết tâm cao, giải pháp sát thực tiễn và sự đồng thuận của Nhân dân, Điện Biên phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, tạo nền tảng phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tiếp theo.