Dồn lực thi công hai cầu vượt trên công trường đường Vành đai 1

Đây là những hạng mục quan trọng, được kỳ vọng góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch của Thủ đô, với mục tiêu hoàn thành trước ngày 31-12-2026.

Dọc tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, nhiều hạng mục như nền đường, mặt đường, hệ thống thoát nước, hào kỹ thuật và lát đá vỉa hè đã cơ bản thành hình. Trong giai đoạn nước rút, sự tập trung đang dồn vào hai cầu vượt tại các nút giao có mật độ phương tiện lớn, đòi hỏi yêu cầu cao về kỹ thuật thi công và tổ chức giao thông.

Tại nút giao Vành đai 1 - Nguyễn Chí Thanh, công tác xây lắp đang bước vào giai đoạn then chốt. Đến nay, các trụ cầu từ T1 đến T5 đã hoàn thiện, toàn bộ cọc khoan nhồi tại hai mố cầu đã được triển khai xong.

Trong đó, khối dầm S4, nằm giữa trụ T3 và T4, là hạng mục quan trọng, cần được tổ chức lắp dựng chính xác để bảo đảm tiến độ các nhịp tiếp theo.

Cầu vượt Nguyễn Chí Thanh được thiết kế gồm 6 nhịp, dài 220,7m, mặt cắt ngang rộng 18m. Quá trình thi công tại đây gặp áp lực lớn do phạm vi công trường chồng lấn với khu vực xây dựng ga ngầm S3 thuộc tuyến đường sắt đô thị số 5 (Văn Cao - Ngọc Khánh - Hòa Lạc).

Việc triển khai đồng thời hai dự án hạ tầng quy mô lớn đặt ra yêu cầu chặt chẽ trong tổ chức rào chắn, phân luồng và điều tiết phương tiện, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Tại cầu vượt nút giao Láng Hạ - Giảng Võ, khối lượng thi công đã đạt trên 65%. Toàn bộ kết cấu hạ bộ hoàn thành, các nhà thầu đang tập trung thi công hai đường đầu cầu, đồng thời tiếp tục lao lắp dầm chính. Đến nay, 3 trong tổng số 7 nhịp dầm đã được lắp dựng.

Cầu vượt Láng Hạ - Giảng Võ có chiều dài 250,7m, rộng 18m, gồm 7 nhịp với 4 làn xe chạy hai chiều.

Để bám sát kế hoạch, đơn vị thi công duy trì từ 70 đến 80 công nhân thường xuyên trên công trường, tổ chức làm việc liên tục 24/24 giờ, kể cả ngày nghỉ cuối tuần và dịp lễ.

Các tổ đội linh hoạt bố trí thiết bị, triển khai nhiều mũi thi công song song nhằm tận dụng thời gian, bù đắp tiến độ.

Bên cạnh yêu cầu kỹ thuật và điều kiện thi công trong khu vực đông dân cư, biến động chi phí vật tư, nhân công so với thời điểm ký hợp đồng năm 2019 cũng tạo thêm áp lực cho các nhà thầu. Việc tháo gỡ kịp thời những vướng mắc về mặt bằng, giải quyết các vấn đề liên quan đến điều chỉnh trượt giá vật tư có ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện duy trì nhịp độ thi công.

Với quyết tâm hoàn thành các hạng mục trọng điểm, các đơn vị đang tập trung nguồn lực để đưa hai cầu vượt về đích đúng kế hoạch (trước ngày 31-12-2026).

Khi tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục cùng hai cầu vượt được hoàn thiện, công trình sẽ góp phần nâng cao năng lực kết nối giao thông, từng bước hoàn chỉnh mạng lưới đường bộ đô thị Hà Nội.