Dồn lực thi công, bảo đảm tiến độ sân bay Gia Bình phục vụ APEC 2027

Chậm nhất tháng 2/2027 hoàn thành cơ bản Dự án giai đoạn 1.1

Bộ Xây dựng vừa thông báo kết luận chỉ đạo của Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng tại cuộc họp về kết quả kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình giai đoạn 1.1 và Dự án đầu tư xây dựng các công trình bảo đảm hoạt động bay của cảng hàng không này.

Phối cảnh Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Trên cơ sở kiểm tra hiện trường, báo cáo của các chủ thể tham gia xây dựng và ý kiến của các đơn vị liên quan, Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng đánh giá đây là những dự án có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp, cần tập trung triển khai, đẩy nhanh tiến độ để kịp thời phục vụ Hội nghị cấp cao APEC năm 2027 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Về tiến độ, lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu Công ty Cổ phần Hạ tầng Hàng không Masterise (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và tính đồng bộ của hai dự án. Chủ đầu tư phải khẩn trương rà soát, lập lại tiến độ tổng thể và chi tiết theo tuần, tháng đối với từng hạng mục, gói thầu; đánh giá tính khả thi của các mốc hoàn thành, kèm giải pháp bù tiến độ và gửi cơ quan quản lý nhà nước theo dõi, đôn đốc.

Để đáp ứng yêu cầu này, chủ đầu tư phải yêu cầu các nhà thầu cam kết bổ sung nhân lực, máy móc, thiết bị và nguồn cung vật liệu phù hợp với tiến độ lập lại. Từng công việc cần xác định rõ số mũi thi công, ca kíp, sản lượng và người chịu trách nhiệm. Hợp đồng với các nhà thầu cũng phải được rà soát, hoàn thiện, làm rõ khối lượng, tiến độ, cam kết huy động nguồn lực và điều khoản thưởng, phạt theo quy định.

Đặc biệt, kế hoạch phối hợp giữa các nhà thầu phải xác định cụ thể các mốc bàn giao mặt bằng, hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị, chạy thử, bay hiệu chuẩn và nghiệm thu. Việc tăng tốc thi công không được làm ảnh hưởng đến các bước kiểm soát chất lượng và an toàn công trình.

Đối với những hạng mục trọng điểm, Thứ trưởng yêu cầu tập trung xử lý theo các mốc thời gian cụ thể. Trong đó, hoàn thành mặt bê tông xi măng M350 đường cất hạ cánh trước ngày 15/12/2026; xử lý dứt điểm gói thầu kính đặc chủng cabin đài kiểm soát không lưu và vật tư viễn thông trước ngày 4/11/2026.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng nhấn mạnh việc tận dụng điều kiện mùa khô trước Tết để tổ chức tăng ca, tăng kíp tại những hạng mục đủ điều kiện, nhất là nhà ga VIP và đài kiểm soát không lưu, đồng thời phải bảo đảm an toàn trong quá trình thi công.

Song song với tiến độ xây dựng, công tác hoàn thiện quy hoạch tổng thể và đấu nối hạ tầng cũng cần được triển khai đồng bộ. Chủ đầu tư phải rà soát, hoàn thiện thủ tục đấu nối điện, cấp nước, thoát nước, giao thông; thống nhất phương án và tiến độ thực hiện với các dự án liên quan, bảo đảm đồng bộ khi giai đoạn 1.1 đưa vào khai thác, sử dụng. Đặc biệt, cần nghiên cứu bổ sung nguồn điện dự phòng, đáp ứng yêu cầu khai thác, vận hành.

Đối với giai đoạn 1.2, chủ đầu tư được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Việc bố trí trụ sở các cơ quan sử dụng phải được thống nhất về nhu cầu diện tích đất, diện tích sàn và mật độ xây dựng. Bản vẽ kiến trúc, cảnh quan tổng thể cần hoàn thiện trước ngày 15/11/2026, bảo đảm hài hòa với tổng thể dự án.

Siết kiểm soát chất lượng, bảo đảm đồng bộ thiết bị và hạ tầng khai thác

Bên cạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, lãnh đạo Bộ Xây dựng đặc biệt chú trọng công tác quản lý chất lượng xây dựng, kiểm tra hiện trường và chuẩn bị đồng bộ hệ thống thiết bị.

Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về quản lý chất lượng, thi công xây dựng công trình; tăng cường kiểm tra, kịp thời hướng dẫn xử lý những vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Với vai trò Cơ quan thường trực Hội đồng, Cục phải chủ động xây dựng, cập nhật kế hoạch kiểm tra phù hợp với tiến độ thi công và các mốc nghiệm thu. Công tác kiểm tra định kỳ được thực hiện phối hợp với các chuyên gia Hội đồng, tập trung vào những hạng mục quan trọng, công việc ngầm, bị che khuất và các nội dung cần tiếp tục kiểm soát về chất lượng.

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng cũng được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu tổ chức kiểm tra hiện trường, họp chuyên đề với lãnh đạo Bộ Xây dựng ít nhất 1 lần/tháng cho đến khi hoàn thành công tác bay hiệu chuẩn.

Qua đó, kịp thời tổng hợp tình hình thực hiện, khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp xử lý; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo, xác định rõ đầu mối, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành từng nhiệm vụ. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, báo cáo kịp thời.

Đối với Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, nhiệm vụ trọng tâm là tổng hợp, theo dõi tiến độ các dự án trên cơ sở báo cáo hằng tuần, hằng tháng của chủ đầu tư; đôn đốc việc lập lại tiến độ tổng thể, chi tiết và kế hoạch bù tiến độ, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền theo yêu cầu.

Cơ quan này đồng thời chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn chủ đầu tư lập, hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng giai đoạn 1.2, bảo đảm đầy đủ nội dung, thành phần hồ sơ và đúng trình tự, thủ tục. Quá trình thẩm định phải được phối hợp chặt chẽ, kịp thời hướng dẫn chủ đầu tư tiếp thu, giải trình ý kiến của cơ quan thẩm định và các đơn vị liên quan, bảo đảm chất lượng, tiến độ hồ sơ.

Trong khi đó, Cục Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) được giao phối hợp hướng dẫn chủ đầu tư rà soát thiết kế đài kiểm soát không lưu, các công trình bảo đảm hoạt động bay và hệ thống thiết bị.

Danh mục, yêu cầu kỹ thuật, tiến độ cung cấp, lắp đặt và tích hợp thiết bị phải được rà soát, bảo đảm phù hợp với tiến độ hoàn thành công trình và yêu cầu khai thác. Kế hoạch lắp đặt, kết nối, chạy thử, bay hiệu chuẩn các hệ thống dẫn đường, thông tin liên lạc, giám sát và các hệ thống bảo đảm hoạt động bay khác cần được thống nhất giữa các bên.

Các đơn vị cũng phải hoàn thiện kịch bản bay hiệu chuẩn, bảo đảm tính đồng bộ, an toàn và thuận tiện trong vận hành, khai thác. Đồng thời, tiếp tục hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện thủ tục chuyên ngành, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Công an rà soát điều kiện đưa công trình vào sử dụng, bảo đảm sự đồng bộ giữa hạ tầng xây dựng, hệ thống thiết bị và công tác chuẩn bị khai thác.

Đáng chú ý, các đơn vị được giao chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư triển khai chương trình chuẩn bị khai thác và chuyển giao cảng hàng không (ORAT), báo cáo Bộ Xây dựng trong tuần đầu tháng 11/2026 để xem xét, thống nhất phương án thực hiện.

Cục Hàng không Việt Nam cũng phải chủ trì, phối hợp với VATM và chủ đầu tư rà soát cơ sở pháp lý, sự cần thiết về kỹ thuật và phương án bổ sung, kết nối hệ thống thiết bị quản lý không lưu (ATM) tại Nội Bài, báo cáo Bộ Xây dựng trong tuần đầu tháng 11/2026 để xem xét, tháo gỡ vướng mắc.

Cùng với đó, Cục Hàng không Việt Nam chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư và các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn thủ tục điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 1.2. Trong đó, cần lưu ý khu vực bố trí trụ sở các cơ quan nhà nước, bảo đảm đồng bộ, hài hòa về kiến trúc và kết nối hạ tầng kỹ thuật trong tổng thể cảng hàng không.

Để bảo đảm tiến độ chung, Bộ Xây dựng đề nghị UBND thành phố Bắc Ninh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan trực thuộc phối hợp với chủ đầu tư đẩy nhanh hoàn thiện các khu tái định cư, bảo đảm điều kiện bố trí tái định cư cho người dân, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Địa phương cần tập trung giải quyết các thủ tục giao đất, cho thuê đất còn lại theo thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu triển khai dự án. Đồng thời, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ dự án đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội đối với những phần việc thuộc trách nhiệm của địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để bảo đảm đồng bộ với tiến độ xây dựng cảng hàng không.

Phương án đấu nối sân bay với các tuyến giao thông trong khu vực cũng phải được rà soát, bảo đảm khả năng kết nối và tổ chức giao thông an toàn, thông suốt khi giai đoạn 1.1 đi vào khai thác.

Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Công an, Bộ Xây dựng đề nghị tiếp tục phối hợp theo dõi, đôn đốc tiến độ thi công, lắp đặt thiết bị; thường xuyên kiểm tra hiện trường, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Các cơ quan này cũng cần phối hợp với Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng kiểm tra hiện trường, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, bảo đảm chất lượng và tiến độ dự án. Ngoài ra, cần phối hợp với chủ đầu tư nghiên cứu, thống nhất phương án hàng rào an ninh điện tử, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, bảo đảm đồng bộ hệ thống kiểm soát an ninh, xuất nhập cảnh khi cảng hàng không được đưa vào khai thác.