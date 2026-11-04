Dồn lực tháo gỡ khó khăn, tạo động lực tăng trưởng cuối năm

Khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn cho sản xuất, kinh doanh

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026 diễn ra trưa 4/11 tại Hà Nội. Ảnh: NB

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Đặng Xuân Phong, trong tháng 10/2026, công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế tiếp tục có chuyển biến tích cực. Nhiều văn bản quan trọng đã được ban hành, góp phần tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh; tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết đã được khắc phục.

Chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô được điều hành chủ động, linh hoạt nhằm kiểm soát lạm phát, giảm chi phí đầu vào và hỗ trợ doanh nghiệp. Đến nay, đã có 22 ngân hàng giảm lãi suất cho vay. Trong tháng 10/2026, Việt Nam tiếp tục xuất siêu trên 7,31 tỷ USD, góp phần cải thiện cán cân thương mại.

Chính phủ cũng đã chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam rà soát, tiết kiệm chi phí để giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân; giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại về 0%, áp dụng từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027; đồng thời đôn đốc triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng.

"Các nguồn lực phát triển tiếp tục được khơi thông. Giải ngân vốn đầu tư công trong 10 tháng năm nay đạt 708,57 nghìn tỷ đồng, bằng 75,4% kế hoạch. Trong tháng 10/2026, đã xử lý vướng mắc cho thêm 104 dự án, nâng tổng số dự án được tháo gỡ trong năm lên 3.661/4.963 dự án. Qua đó, góp phần đưa vào sử dụng gần 146.000 ha đất, khơi thông nguồn vốn đầu tư dự kiến trên 2,64 triệu tỷ đồng. Đến hết tháng 10/2026, các bộ, ngành đã trả lời, giải quyết 207/227 nhóm kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, đạt 91%", ông Đặng Xuân Phong cho biết

Công tác cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh và thúc đẩy chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Theo Bộ trưởng Đặng Xuân Phong, Việt Nam đã kết nối, đồng bộ 9/12 cơ sở dữ liệu trọng yếu và 75/104 cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Trung tâm Dữ liệu quốc gia, trong đó có 22 cơ sở dữ liệu đồng bộ theo thời gian thực. Có 42 đề xuất thực hiện 16/20 bài toán lớn được Thủ tướng Chính phủ giao; trong đó, 24/42 đề xuất đủ điều kiện là nhiệm vụ công nghệ chiến lược.

Bên cạnh kết quả đạt được, theo Bộ trưởng Đặng Xuân Phong, Chính phủ cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn. Mục tiêu tăng trưởng quý IV/2026 trên 12,5% là thách thức rất lớn; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 10 tháng tăng 4,57%, cao hơn mục tiêu khoảng 4,5% của cả năm. Mặt bằng lãi suất cho vay còn cao, giải ngân đầu tư công tại một số bộ, ngành, địa phương còn chậm; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn.

Tập trung giải pháp, quyết tâm hoàn thành mục tiêu năm 2026

Thủ tướng Chính phủ chủ trì Phiên họp Chính phủ Thường kỳ tháng 10 năm 2026 diễn ra sáng 4/11. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026 diễn ra sáng 4/11, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, hai tháng cuối năm có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Các bộ, ngành, địa phương phải tập trung thực hiện hiệu quả, bảo đảm tiến độ, chất lượng các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ, nhất là Chương trình hành động số 47-CTr/TW của Bộ Chính trị thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành địa phương tập trung rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, khắc phục chồng chéo, mâu thuẫn, tháo gỡ rào cản phát triển; khẩn trương xây dựng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, kiên quyết không để nợ đọng văn bản.

Về điều hành kinh tế vĩ mô, tiếp tục kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn; thực hiện thực chất, minh bạch việc giảm lãi suất cho vay đối với sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên; đồng thời, bảo đảm an ninh năng lượng, kiểm soát chi phí đầu vào và kích cầu tiêu dùng trong hai tháng cuối năm.

Đáng chú ý, Chính phủ ưu tiên cơ chế, nguồn lực, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục để các đầu tàu kinh tế tăng trưởng cao hơn, đóng góp lớn hơn cho tăng trưởng chung, trọng tâm là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đồng Nai, Quảng Ninh và Bắc Ninh.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cũng yêu cầu tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, giảm tối đa tạm ứng, gia tăng khối lượng hoàn thành. Đặc biệt, khẩn trương xử lý 1.206 dự án đã có cơ chế, chính sách tháo gỡ để sớm đưa vào hoạt động.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn báo cáo tại Phiên họp Chính phủ Thường kỳ tháng 10 năm 2026, diễn ra sáng 4/11. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ diễn ra sáng 4/11, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đề xuất các nhóm giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Về tài khóa, Bộ Tài chính cập nhật kịch bản lạm phát, phối hợp với Bộ Công Thương điều chỉnh linh hoạt chính sách thuế, phí đối với xăng dầu, nhiên liệu bay; đánh giá thực chất kết quả giải ngân.

Đối với đầu tư công, các bộ, địa phương cần phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch; kiên quyết điều chuyển vốn từ dự án giải ngân chậm sang dự án giải ngân tốt, hoàn thành giải ngân vốn kéo dài trước ngày 31/12/2026.

Về tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước điều hành chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa, bảo đảm thanh khoản, ổn định mặt bằng lãi suất, có giải pháp giảm lãi suất cho vay; đẩy mạnh xử lý nợ xấu và các tổ chức tín dụng yếu kém.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, cuối năm, cần bảo đảm nguồn cung xăng dầu, điện, cân đối hàng hóa thiết yếu dịp lễ, Tết; giảm chi phí logistics, kích cầu tiêu dùng, chống buôn lậu, hàng giả. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương phấn đấu đưa kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2026 đạt trên 74 tỷ USD, đồng thời gỡ “thẻ vàng” IUU (khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định). Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các địa phương phấn đấu đạt mục tiêu 25 triệu lượt khách quốc tế.

"Bên cạnh đó, các tập đoàn, tổng công ty được yêu cầu phấn đấu vượt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026, nhất là những doanh nghiệp có tiến độ đầu tư chậm. Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện thể chế, tổ chức bộ máy, thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo", Bộ trưởng Bộ Tài chính đề xuất.