Dồn lực khắc phục khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Bộ đội Biên phòng phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền, đến ngư dân tại cảng Hòn Rớ ở phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại cảng cá Hòn Rớ (phường Nam Nha Trang), cho thấy, công tác kiểm soát tàu cá, giám sát hành trình, khai báo thủ tục xuất nhập bến và truy xuất nguồn gốc thủy sản đang được các lực lượng chức năng thực hiện chặt chẽ. Cùng với đó, ý thức chấp hành các quy định về chống khai thác IUU của ngư dân từng bước được nâng lên, góp phần hạn chế nguy cơ tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

Từ phía ngư dân, tinh thần tự giác cao về phòng chống khai thác IUU cũng được thể hiện rõ. Ngư dân Dương Tèo (phường Nha Trang) là chủ của hai tàu cá công suất lớn chuyên khai thác cá ngừ đại dương. Trước mỗi chuyến biển kéo dài, tàu của ông đều kiểm tra kỹ thiết bị phao cứu sinh, giám sát hành trình (VMS) và khai báo đầy đủ thủ tục xuất bến. Trong suốt quá trình đánh bắt, tàu chỉ hoạt động trong vùng biển Việt Nam. Cùng với đó việc ghi nhật ký khai thác thủy sản được thực hiện cả bằng giấy và nhật ký điện tử để dễ dàng truy xuất nguồn gốc thủy sản.

Bộ đội Biên phòng phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền, tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho ngư dân trước khi vươn khơi bám biển tại cảng Hòn Rớ ở phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN.

Toàn tỉnh Khánh Hòa hiện có 5.120 tàu cá chiều dài lớn nhất từ 06 mét trở lên. Tàu có chiều dài từ 6 đến dưới 12 mét là 2.667 tàu cá. Tàu có chiều dài từ 12 đến dưới 15 mét là 969 tàu cá. Tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên là 1.484 tàu. Tất cả tàu cá đã được đánh dấu theo quy định; đã đăng ký, cấp giấy phép khai thác và được cập nhật lên VNFishbase 5.120/5.120 tàu cá (Đạt tỷ lệ 100 %).

Để siết chặt công tác quản lý trên địa bàn, Thượng úy Chu Đình Tài, Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng Hòn Rớ cho biết, đơn vị thường xuyên phối hợp với Trạm Kiểm ngư Nha Trang và các đơn vị liên quan để tuyên truyền vận động ngư dân chấp hành tốt các quy định về chống IUU. Lực lượng bộ đội Biên phòng thường xuyên tuần tra, xử lý vi phạm, thành lập tổ chuyên trách xử lý các tàu không đủ điều kiện mới phát sinh và phối hợp với Công an phường xác minh chủ tàu. Trạm kiểm soát Biên phòng Hòn Rớ kiên quyết không cho xuất bến các tàu vi phạm. Hằng tuần, các dữ liệu tàu thuyền được cập nhật minh bạch trên phần mềm số hóa, giúp cơ quan chức năng dễ dàng báo cáo và kiểm soát chính xác vị trí tàu đang neo đậu.

Bộ đội Biên phòng phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền, kiểm tra thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá, trước khi vươn khơi bám biển tại cảng Hòn Rớ ở phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN.

Cùng với những nỗ lực ở cơ sở, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành kế hoạch thực hiện hành động khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) tại đợt thanh tra lần thứ 5. Tỉnh đặt mục tiêu xử lý dứt điểm các tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác từ bờ đến cảng và trên biển, truy xuất nguồn gốc thủy sản và quyết tâm không để phát sinh tàu cá Khánh Hòa vi phạm vùng biển nước ngoài.

Trong “Tháng cao điểm”, tỉnh Khánh Hòa tập trung cao nhất nguồn lực để xử lý dứt điểm các tồn tại về quản lý đội tàu, cơ sở dữ liệu VNFishbase, VMS, eCDT, truy xuất nguồn gốc và hồ sơ vi phạm. Tỉnh kiên quyết không để tàu cá không đủ điều kiện xuất bến, tham gia khai thác.

Bộ đội Biên phòng phối hợp với các lực lượng chức năng kiếm tra thủ tục hành chính của tàu cá, trước khi vươn khơi bám biển tại cảng Hòn Rớ ở phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN.

UBND tỉnh Khánh Hòa các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương rà soát, xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm tồn đọng; lập hồ sơ theo dõi riêng đối với các tàu cá và ngư dân có nguy cơ cao. Khánh Hòa cũng đẩy mạnh chuyển đổi số theo nguyên tắc "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung", tiến tới mục tiêu "một tàu cá - một mã định danh - một hồ sơ điện tử". Cùng với các giải pháp khắc phục IUU, địa phương triển khai chính sách chuyển đổi nghề, giải bản đối với các tàu cá không còn nhu cầu hoạt động khai thác nhằm phát triển nghề cá bền vững.