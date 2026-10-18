Dồn lực hoàn thiện nâng cấp, sửa chữa đường tỉnh 158

Tuyến Đường tỉnh 158 nối liền các xã biên giới: Trịnh Tường, A Mú Sung và Y Tý từ lâu giữ vai trò huyết mạch trong việc kết nối giao thương, đảm bảo quốc phòng - an ninh và phục vụ đời sống dân sinh. Tuy nhiên, do địa hình miền núi hiểm trở và ảnh hưởng thời tiết khắc nghiệt, tuyến đường này thường xuyên xảy ra sạt lở, lún sụt nghiêm trọng, đặc biệt là mùa mưa lũ. Đoạn Km0 đến Km5 và các điểm sạt lở rải rác từ Km28 đến Km40+900 luôn được coi như “điểm đen” giao thông.

Trước thực trạng đó, UBND tỉnh đã phê duyệt Dự án xử lý sụt lở Đường tỉnh 158. Dự án có tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng, do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, triển khai trong giai đoạn 2025 - 2027.

Quy mô dự án bao gồm cải tạo, nâng cấp 5 km mặt đường từ Km0 - Km5 theo tiêu chuẩn đường cấp V miền núi, bề rộng nền và mặt đường đạt tối thiểu 6,5 m, kết cấu mặt đường thảm bê tông nhựa. Đồng thời, dự án tiến hành xử lý kiên cố 11 điểm sạt lở, lún sụt, sửa chữa toàn diện hệ thống thoát nước và trang thiết bị an toàn giao thông trên đoạn Km28 - Km40+900. Nhờ sự sát sao của chủ đầu tư và nỗ lực của các đơn vị thi công, tiến độ dự án được đảm bảo. Tính đến nay, dự án hoàn thành 75% khối lượng xây lắp.

Sự đổi thay rõ rệt nhất kể từ khi dự án được triển khai chính là sự phấn khởi của người dân địa phương. Giờ đây, tuyến đường đất, đá gập ghềnh, mưa lầy, nắng bụi đang dần được thay thế bằng bê tông nhựa êm thuận, rộng. Anh Tẩn Sài Phù, thôn Tùng Sáng, xã A Mú Sung chia sẻ: “Đường được nâng cấp giúp việc đi lại, đón con thuận tiện và an toàn hơn rất nhiều. Người dân rất phấn khởi và biết ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm đầu tư tuyến đường này”.

Không chỉ giải quyết việc đi lại, tuyến Đường tỉnh 158 sau khi hoàn thiện còn đóng vai trò là “đòn bẩy” kinh tế quan trọng đối với nông dân. Xã Trịnh Tường, A Mú Sung, Y Tý cùng các xã lân cận là vùng canh tác nông nghiệp trọng điểm... Trước đây, đường xuống cấp khiến chi phí vận chuyển nông sản bị đẩy lên cao. Thậm chí vào ngày mưa, thương lái không thể đưa xe vào thôn, bản, dẫn đến tình trạng nông sản tồn đọng, hỏng. Từ khi tuyến đường được sửa chữa và nâng cấp, xe tải chở hàng có thể lưu thông dễ dàng. Thương lái tìm đến tận vườn thu mua, giúp giá nông sản ổn định và nâng cao thu nhập cho người dân.

Đánh giá ở góc độ quản lý kinh tế địa phương, việc đầu tư nâng cấp tuyến Đường tỉnh 158 có ý nghĩa đối với việc đi lại và tiêu thụ nông sản của người dân, mở ra không gian phát triển kinh tế liên kết vùng. Ông Nguyễn Đức Hiệp - Trưởng Phòng Kinh tế xã A Mú Sung khẳng định: “Tuyến đường không chỉ tạo lợi thế lớn cho người dân trong vận chuyển nông sản, mà còn thuận lợi cho sinh hoạt hằng ngày. Do đó, chính quyền địa phương, người dân rất mong muốn chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện dự án”.

Hiểu được tầm quan trọng và sự mong mỏi của chính quyền cùng Nhân dân địa phương, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh cùng các nhà thầu thi công đã và đang dồn toàn bộ nguồn lực, tận dụng thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ công trình. Từng khâu giải phóng mặt bằng, tập kết nguyên vật liệu, điều động máy móc thiết bị đến bố trí nhân lực thi công trên công trường đều được lên kế hoạch chi tiết, vừa đảm bảo chất lượng kỹ thuật, vừa duy trì an toàn cho các phương tiện đang lưu thông.

Ông Vũ Quốc Vân - Phó Trưởng Phòng Dự án 1, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh khẳng định: “Với nhịp độ hiện tại, dự án tự tin sẽ hoàn thành đúng cam kết trong hợp đồng trước ngày 31/12/2026”.

Có thể khẳng định, Dự án xử lý sụt lở Đường tỉnh 158, đoạn A Mú Sung - Y Tý là công trình xây dựng hạ tầng giao thông đặc biệt quan trọng. Cùng với sự quyết tâm của chủ đầu tư, sự nỗ lực của nhà thầu và sự đồng lòng của người dân, dự án hoàn thiện vào cuối năm 2026 chắc chắn sẽ tạo nên động lực mới, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững, giữ gìn an ninh, trật tự và chủ quyền biên giới quốc gia.