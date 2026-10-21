Dồn lực hoàn thiện hạ tầng Phú Quốc đón APEC 2027

Các công trình hạ tầng phục vụ APEC 2027 đang được đẩy nhanh tốc độ thi công. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 25/9/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm chuẩn bị APEC 2027, xác định Hội nghị cấp cao APEC 2027 là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, vừa khẳng định vị thế quốc tế của Việt Nam, vừa tạo cơ hội bứt phá phát triển hạ tầng, du lịch và kinh tế - xã hội cho Phú Quốc và tỉnh An Giang; đẩy mạnh tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị, nhân dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, áp dụng đúng, công khai các cơ chế đặc thù cho công trình APEC, tuyệt đối chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; triển khai cơ chế “luồng xanh”; hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và bảo đảm sinh kế người dân.

Quy định mốc tiến độ cụ thể cho từng dự án và báo cáo định kỳ hằng tuần; tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng ngừa vi phạm từ sớm; phối hợp bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự, y tế và hậu cần; huy động cộng đồng tham gia xây dựng Phú Quốc “sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn”.

Công tác chuẩn bị Hội nghị cấp cao APEC 2027 được An Giang triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất, lãnh đạo tỉnh liên tục tổ chức các đợt kiểm tra, khảo sát thực địa để đôn đốc tiến độ. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành và đặc khu Phú Quốc để kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh nhịp độ thi công trên các công trường. Tiến độ tổng thể của các dự án đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và công tác giải phóng mặt bằng đến nay ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Dù còn một số khó khăn về thủ tục giao đất, vốn đối ứng và ảnh hưởng của thời tiết mùa mưa bão đến nguồn cung vật liệu xây dựng, An Giang tích cực, chủ động tháo gỡ, thúc đẩy tiến độ.

Một yếu tố quan trọng tạo đột phá cho hạ tầng Phú Quốc là việc triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 41/2026/QH16 của Quốc hội và Quyết định số 1679/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung nhằm triển khai nhanh các dự án hạ tầng trọng điểm phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027. Các văn bản pháp lý này đã tạo cơ sở vững chắc để tỉnh chủ động xử lý những vướng mắc phát sinh về đất đai, đầu tư, xây dựng và hạ tầng kỹ thuật.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, tỉnh tập trung rà soát, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến các công trình, dự án; đồng thời, chủ động phối hợp, giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án được triển khai thực hiện thông suốt. Các dự án, công trình đang được triển khai khẩn trương nhằm bảo đảm hoàn thành đồng bộ trước thời điểm diễn ra sự kiện.

Tính đến cuối tháng 9/2026, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công các công trình APEC hơn 9.370 tỷ đồng, đạt 69,54% kế hoạch vốn năm 2026. Đặc biệt, công tác giải phóng mặt bằng có 20/21 dự án đã có đủ mặt bằng sạch để bàn giao cho các nhà đầu tư tổ chức thi công đồng loạt.

Trong nhóm công trình cấp nước và điều hòa môi trường, hồ nước Cửa Cạn đã đạt hơn 52% tiến độ dự án và 55,5% khối lượng thi công; hồ nước Dương Đông 2 đạt hơn 42% tiến độ dự án, khối lượng thi công đạt 51,42%. Cả hai công trình này đang tập trung bù tiến độ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ trước ngày 30/5/2027.

Đối với hạ tầng giao thông và không gian sự kiện, dự án xây dựng kè và san lấp mặt bằng Trung tâm tổ chức hội nghị APEC đã hoàn thành 56,2% tiến độ dự án, thi công đạt 48,36%, quyết tâm cán đích trước ngày 31/12/2026. Đại lộ APEC đạt 48% tiến độ, thi công đạt 26,6%; tuyến đường tỉnh ĐT.975 (đoạn ĐT.973 - Cảng hàng không Phú Quốc - ĐT.975) đạt 79,6% tiến độ dự án và 53,14% khối lượng thi công, cả hai đều hướng tới mục tiêu hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Cạnh đó, các dự án ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật đô thị cũng đạt khối lượng lớn. Dự án ngầm hóa khu vực Dương Đông đạt 96,85% tiến độ dự án, thi công đạt 67,54%; dự án ngầm hóa khu vực An Thới đạt 78,29% tiến độ dự án. Trong lĩnh vực chuyển đổi số, dự án Trung tâm giám sát điều hành thông minh (IOC) quản lý toàn diện đặc khu Phú Quốc đạt 80,11% tiến độ dự án và 62,07% khối lượng thi công, sẵn sàng nghiệm thu trước ngày 31/12/2026.

Đồng thời, nhằm bảo đảm an sinh xã hội cho người dân chịu ảnh hưởng bởi các dự án, hệ thống các khu tái định cư được triển khai hạ tầng tốc lực. Các khu tái định cư An Thới đạt 77%, Hồ Suối Lớn đạt 69%, Cửa Cạn đạt 41,4% và Hàm Ninh 43,13% tiến độ.

Sự đồng hành của các tập đoàn kinh tế lớn theo phương thức PPP và đầu tư kinh doanh đã tạo nên diện mạo hiện đại cho hạ tầng dịch vụ đặc khu Phú Quốc.

Theo đó, dự án trọng điểm mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc do Tập đoàn Sun Group làm nhà đầu tư có tổng vốn 22.000 tỷ đồng; trong đó, hạng mục đường cất hạ cánh đã hoàn thành 100%, nhà ga VIP đạt 97,62%, nhà ga T2 đạt 74,07%. Toàn bộ dự án đang được tập trung nhân lực thi công đồng bộ để hoàn thành trước ngày 30/12/2026.

Cũng do Tập đoàn Sun Group triển khai, dự án Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC tổng mức đầu tư 21.860 tỷ đồng, tiến độ thi công thực tế tại Trung tâm hội nghị và triển lãm đạt 90% kết quả bê tông cốt thép, Nhà hát đa năng đạt 80%, hướng tới hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30/5/2027. Ngoài ra, dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 tổng vốn hơn 3.440 tỷ đồng, thi công đồng loạt 3/3 hầm, 5/6 nhà ga, 4/4 cầu và 14/14,6 km đường ray, mục tiêu hoàn thành trước ngày 30/5/2027.

Ở nhóm hạ tầng môi trường và dịch vụ đô thị, các dự án PPP cũng ghi nhận bước tiến tích cực tiến độ dự án. Khu xử lý rác Bãi Bổn đạt 49%, nhà máy điện rác Bãi Bổn đạt 16,75%, nhà máy nước Dương Đông 2 đạt 42,5% và nhà máy nước hồ Cửa Cạn đạt 43,7% tiến độ dự án. Các khu đô thị sinh thái cao cấp như: Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ đạt 50% tiến độ và khu đô thị Núi Ông Quán đạt 52,8% tiến độ, đang đẩy nhanh thi công phần hầm và kết cấu thân, dự kiến hoàn thành đồng bộ trước tháng 5/2027.

Việc tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, giao thông, đô thị và môi trường phục vụ APEC 2027 không chỉ bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho một sự kiện đối ngoại mang tầm vóc quốc tế mà còn góp phần tạo ra động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội vô cùng mạnh mẽ cho tỉnh An Giang.

Trong quý III/2026, GRDP của An Giang đạt mức tăng trưởng 10,28%, thuộc nhóm các địa phương có mức tăng trưởng trên 10% và xếp hạng 13/34 cả nước (trong bối cảnh GDP cả nước quý III đạt 9,95% và 9 tháng đạt 9,01%). Hạ tầng đồng bộ chính là chìa khóa mở ra không gian phát triển mới cho ngành du lịch, thương mại và thu hút đầu tư chất lượng cao.

Song song với hạ tầng cứng, công tác chuẩn bị “hạ tầng mềm” cũng được triển khai đồng bộ và toàn diện. Tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết về công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, lễ tân, hậu cần, y tế, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ… Công tác phối hợp với Ban Chỉ đạo nhà nước về du lịch để chuẩn bị cho Tuần lễ du lịch cấp cao APEC tại Phú Quốc đang được gấp rút hoàn thiện.

Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa nêu, Phú Quốc phối hợp hiệu quả để đạt tỷ lệ 100% giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà thầu thi công. Nâng cấp toàn diện bộ mặt đô thị, an ninh và môi trường, đẩy nhanh dự án ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật tại các khu vực trung tâm như An Thới, Dương Đông và xây dựng các tuyến đường văn minh kiểu mẫu.

Lực lượng chức năng rà soát, đấu tranh triệt phá các băng nhóm tội phạm, kiểm soát chặt an toàn thực phẩm, y tế đạt chuẩn quốc gia, kiến tạo một môi trường du lịch an toàn, thân thiện… Đây sẽ là nền tảng vững chắc để chuyển đổi Phú Quốc sang mô hình phát triển xanh, bền vững, đưa “đảo Ngọc” vươn tầm từ một điểm đến khu vực trở thành trung tâm du lịch MICE và sự kiện quốc tế lớn trên bản đồ toàn cầu.

Với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang, sự vào cuộc của các bộ, ngành Trung ương cùng tinh thần vượt khó của các nhà thầu và đồng thuận, hưởng ứng tích cực của người dân, đặc khu Phú Quốc đang ngày càng định hình rõ nét vóc dáng của một trung tâm đối ngoại, du lịch và dịch vụ tầm cỡ khu vực, sẵn sàng đón chào Hội nghị cấp cao APEC 2027.