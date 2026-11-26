Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Cùng dự có các đồng chí đại diện Ban Xây dựng Đảng Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh và một số sở, ban, ngành.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất đề xuất của Đảng ủy HĐND tỉnh báo cáo điều chỉnh, bổ sung nội dung trình Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, các nội dung dự kiến trình tại kỳ họp tập trung vào những vấn đề trọng tâm như: Phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách và đầu tư công; thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội; quản lý tài nguyên, đất đai, môi trường; tổ chức bộ máy, chế độ chính sách và bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe, thảo luận, cho ý kiến đối với 40 nội dung do Đảng ủy UBND tỉnh trình, tập trung vào các nhóm vấn đề trọng tâm gồm: Đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công năm 2026; phương hướng, dự toán ngân sách; phân bổ nguồn lực năm 2027; các chương trình mục tiêu quốc gia...

Theo đó, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền cùng sự đồng lòng của Nhân dân và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Phú Thọ tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng và toàn diện. Dự kiến, năm 2026, tỉnh có 13/15 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi phát biểu tại hội nghị.

Năm 2027, tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế 2 con số, phấn đấu GRDP tăng 11%, với 15 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực. Để thực hiện mục tiêu đề ra, tỉnh xác định 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, tập trung vào thúc đẩy tăng trưởng, phát triển các ngành kinh tế, đầu tư kết cấu hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội, đẩy mạnh khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền và giữ vững quốc phòng, an ninh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của toàn tỉnh trong năm 2026 với kết quả 13/15 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch.

Đối với những nhiệm vụ trọng tâm còn lại của năm 2026, đồng chí yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, kiên quyết điều chuyển vốn từ các dự án chậm tiến độ để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; đồng thời hoàn thành chỉ tiêu khám sức khỏe toàn dân, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai và xử lý dứt điểm các cơ sở tài sản công dôi dư.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Minh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Nhận định năm 2027 sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh yêu cầu các cấp, các ngành phải chủ động xây dựng kịch bản điều hành linh hoạt, tiết kiệm triệt để chi tiêu, thẩm tra kỹ lưỡng các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ thu - chi ngân sách, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của Trung ương.

Cùng với việc thống nhất chủ trương điều tiết hợp lý nguồn thu tiền sử dụng đất về ngân sách tỉnh để giữ vững các cân đối lớn và đảm bảo an sinh xã hội, công tác phân bổ vốn đầu tư công năm 2027 và trung hạn giai đoạn 2026-2030 phải được tính toán có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên bố trí nguồn lực cho các dự án hạ tầng mang tính kết nối vùng, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo khẩn trương rà soát, kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt còn khuyết tại cơ sở và hoàn thiện đề án vị trí việc làm ngay trong cuối năm 2026, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, ổn định để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Cũng tại chương trình làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe, cho ý kiến đối với các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết thuộc nhiều lĩnh vực: Đầu tư, công nghiệp, quy hoạch, phát triển hạ tầng; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và an sinh; quản lý tài nguyên, đất đai, môi trường; tổ chức bộ máy, nội chính, bảo đảm an ninh, trật tự và các vấn đề về tài chính, ngân sách.

Các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích tính cần thiết, cơ sở thực tiễn và tác động của từng nội dung, qua đó góp phần hoàn thiện các chủ trương, chính sách, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Giám đốc Sở Tài chính Vương Thị Bẩy báo cáo tình hình tài chính, ngân sách địa phương năm 2026 và kế hoạch năm 2027.

Cho ý kiến vào từng nhóm nội dung, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh và các cơ quan tham mưu tiếp thu ý kiến thảo luận tại hội nghị, rà soát kỹ lưỡng cơ sở pháp lý, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và đúng quy định của pháp luật để khẩn trương hoàn thiện các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khóa XX.

Đồng chí nhấn mạnh: Đối với các chính sách phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ cao, phải bám sát tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và các chỉ đạo của Trung ương, bảo đảm công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi chung cho mọi doanh nghiệp đủ điều kiện tiếp cận.

Quang cảnh hội nghị.

Về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị thuộc hệ thống Làng trẻ em SOS và ban hành các cơ chế an sinh xã hội, y tế, văn hóa, giáo dục, phải thực hiện đúng quy định hiện hành, đặc biệt quan tâm bảo đảm đầy đủ quyền lợi, chế độ, chính sách đối với học sinh, giáo viên và các đối tượng thụ hưởng.

Đối với các đề án phát triển hạ tầng khu công nghiệp, quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên và cải tạo các công trình văn hóa - lịch sử, cần tính toán bài bản, khả thi, gắn với mục tiêu phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các cơ quan tư pháp, nội chính và lực lượng vũ trang tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.