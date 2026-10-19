Dồn lực hoàn thành các cuộc kiểm toán cuối năm

Tập trung hoàn thành các cuộc kiểm toán theo kế hoạch

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước về đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công tác kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chuyên ngành V đang tập trung triển khai các nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2026. Trọng tâm là hoàn thành các cuộc kiểm toán đang thực hiện, xử lý các công việc còn lại theo đúng trình tự, thủ tục và bảo đảm thời gian quy định.

Theo KTNN chuyên ngành V, đơn vị đã tổ chức thực hiện 4 cuộc kiểm toán đợt 2/2026 và 2 cuộc kiểm toán bổ sung, bảo đảm chất lượng, tiến độ; lập báo cáo kết quả kiểm toán đầy đủ, đúng thời gian. Kết quả kiểm toán được tổng hợp để lập, trình lãnh đạo KTNN xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán theo quy định. Đến nay, đơn vị đã phát hành 4 báo cáo kiểm toán đợt 2/2026.

Tính đến hết tháng 9/2026, KTNN chuyên ngành V đã kiểm toán Báo cáo tài chính và các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2025 tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam và Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam.

Trong đó, tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và Tập đoàn Dệt may Việt Nam, nội dung kiểm toán còn tập trung vào chuyên đề công tác đầu tư đổi mới công nghệ, chuyển đổi số của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2023 - 2025. Đây là nội dung gắn với việc xem xét hoạt động quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước, đồng thời đánh giá công tác đầu tư đổi mới công nghệ và chuyển đổi số tại các doanh nghiệp được kiểm toán.

Bên cạnh đó, đơn vị đã kiểm toán hồ sơ quyết toán cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn và kiểm toán đánh giá hiệu quả đầu tư đối với 3 dự án đầu tư công.

KTNN chuyên ngành V đã tổ chức thực hiện 4 cuộc kiểm toán đợt 2/2026 và 2 cuộc kiểm toán bổ sung đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Cùng với các cuộc kiểm toán đã triển khai, KTNN chuyên ngành V tổ chức thực hiện 3 đoàn kiểm toán theo quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước. Các nội dung gồm kiểm toán Báo cáo tài chính và các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2025 tại Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội; kiểm toán đánh giá hiệu quả đầu tư đối với Dự án Nhà máy sản xuất phân đạm từ than cám, công suất 1.760 tấn ure/ngày, tương đương 560.000 tấn ure/năm; kiểm toán chuyên đề công tác đầu tư đổi mới công nghệ, chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025 tại Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Lãnh đạo KTNN chuyên ngành V cho biết, đơn vị đang tập trung thực hiện các nhiệm vụ còn lại theo kế hoạch và những nhiệm vụ đột xuất được Tổng Kiểm toán nhà nước giao. Đối với 2 cuộc kiểm toán bổ sung, đơn vị sẽ tổ chức hoàn thiện hồ sơ, lấy ý kiến đơn vị được kiểm toán, thông báo kết quả kiểm toán và trình lãnh đạo KTNN cho phép phát hành báo cáo theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Đối với 3 cuộc kiểm toán đang thực hiện và 1 cuộc kiểm toán chuẩn bị triển khai, đơn vị tiếp tục quản lý, tổ chức thực hiện nghiêm theo kế hoạch; theo dõi, tổng hợp, báo cáo lãnh đạo KTNN về kết quả và tình hình thực hiện. Đồng thời, kết quả kiểm toán sẽ được tổng hợp để lập dự thảo báo cáo, trình lãnh đạo KTNN xét duyệt, gửi lấy ý kiến đơn vị được kiểm toán, thông báo kết quả và hoàn thiện hồ sơ trước khi trình phát hành báo cáo kiểm toán theo quy định.

Chuẩn bị kế hoạch năm 2027, tăng cường kiểm soát chất lượng và thực hiện kiến nghị kiểm toán

Song song với nhiệm vụ hoàn thành các cuộc kiểm toán năm 2026, KTNN chuyên ngành V triển khai công tác chuẩn bị kiểm toán từ sớm theo chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước. Đơn vị thực hiện thu thập, phân tích thông tin, tài liệu do các đơn vị cung cấp để xây dựng kế hoạch kiểm toán năm 2027 và kế hoạch kiểm toán trung hạn giai đoạn 2027 - 2029, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc triển khai kế hoạch.

Việc chuẩn bị kế hoạch kiểm toán được thực hiện cùng với nhiệm vụ tổ chức, quản lý các đoàn kiểm toán đang hoạt động. Trong điều kiện thời gian cuối năm hạn hẹp và nhiều nhiệm vụ cần hoàn thành, công tác theo dõi tiến độ, tổng hợp kết quả và thực hiện đầy đủ các bước theo quy định tiếp tục được đơn vị chú trọng.

Một nhiệm vụ khác được KTNN chuyên ngành V duy trì là kiểm soát chất lượng kiểm toán. Theo lãnh đạo đơn vị, công tác kiểm soát chất lượng ngay từ nội bộ đoàn kiểm toán, tổ kiểm toán có vai trò quan trọng. Vì vậy, đơn vị tiếp tục thực hiện kiểm soát chất lượng, đồng thời bảo đảm việc báo cáo kết quả kiểm soát được thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng thời gian quy định.

Cùng với kiểm soát chất lượng, việc theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán tiếp tục được triển khai đối với các đơn vị được kiểm toán và tổ chức, cá nhân có liên quan. Đơn vị rà soát tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2025 và các năm trước; tổ chức kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, đồng thời báo cáo kết quả theo đúng thời gian quy định.

Đối với những kiến nghị chưa được thực hiện, KTNN chuyên ngành V xác định tiếp tục đôn đốc các đơn vị liên quan, theo dõi tình hình thực hiện và xem xét tổ chức kiểm tra trực tiếp. Lãnh đạo đơn vị cho biết: “Đơn vị sẽ tiếp tục đôn đốc việc thực hiện kiến nghị đối với kiến nghị kiểm toán năm 2025 và các kiến nghị các năm trước chưa thực hiện; tổ chức thành lập đoàn kiểm tra trực tiếp tùy thuộc tình hình thực hiện kiến nghị theo báo cáo của đơn vị”.

Trong những tháng cuối năm 2026, KTNN chuyên ngành V xác định tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch, xử lý các công việc còn lại của từng cuộc kiểm toán và thực hiện nhiệm vụ đột xuất được giao. Cùng với đó, công tác chuẩn bị kế hoạch kiểm toán năm 2027, kiểm soát chất lượng và đôn đốc thực hiện kiến nghị tiếp tục được triển khai, bảo đảm các nhiệm vụ được thực hiện theo đúng quy định và tiến độ đề ra.

Theo quy định, KTNN chuyên ngành V chủ yếu phụ trách kiểm toán trong các lĩnh vực:Đầu tư công và các dự án: Các dự án, công trình công nghiệp, dân dụng, nông nghiệp và phát triển nông thôn do các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quản lý.Lĩnh vực quản lý nhà nước cụ thể: Các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, và các doanh nghiệp, tổ chức liên quan theo phân công của Tổng Kiểm toán nhà nước.Các chương trình, dự án lớn: Chuyên thực hiện kiểm toán các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án nhóm A uy tín, cung cấp số liệu phục vụ Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp phê chuẩn quyết toán ngân sách.