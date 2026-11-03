Dồn lực giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Hơn 10.000 tỷ đồng bổ sung cho nền kinh tế

Năm 2026, tỉnh được giao tổng kế hoạch vốn đầu tư công 11.436 tỷ 413 triệu đồng, gồm: vốn năm 2026 do Thủ tướng Chính phủ giao 8.888 tỷ 471 triệu đồng; vốn kéo dài sang năm 2026 là 717 tỷ 942 triệu đồng; vốn tăng thu ngân sách Trung ương 1.410 tỷ đồng và vốn hỗ trợ, tài trợ 420 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh phân bổ hơn 10.108 tỷ đồng cho các chủ đầu tư; số vốn hơn 1.327 tỷ đồng dự kiến bố trí cho các dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới khởi công mới trong năm.

Theo Sở Tài chính, đến ngày 19/10, toàn tỉnh giải ngân vốn đầu tư công được hơn 3.800 tỷ đồng, đạt 33,3% kế hoạch. Trong đó, nguồn vốn thuộc diện Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đánh giá và chấm điểm KPI giải ngân đạt hơn 2.162 tỷ đồng, tương đương 24,3%; nguồn vốn được phép kéo dài sang năm 2026 giải ngân hơn 249 tỷ đồng, đạt 34,7%.

Tiến độ giải ngân giữa các dự án có sự chênh lệch lớn. Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) được bố trí 1.410 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương và 420 tỷ đồng vốn hỗ trợ, tài trợ. Đến ngày 8/10, dự án giải ngân 100% nguồn vốn Trung ương giao; nguồn vốn hỗ trợ, tài trợ giải ngân hơn 216,8 tỷ đồng, đạt 51,6%. Về tiến độ thi công, đoạn Km 0 - Km 93 + 350 đạt 70,55% sản lượng xây lắp, các hạng mục nền đường, cống hộp, cầu và hầm chui theo quy mô giai đoạn 1 cơ bản hoàn thành. Đoạn Km 93 + 350 - Km 121 + 060 đạt 9,33% sản lượng, đang duy trì 10 mũi thi công. Tuy nhiên, dự án gặp khó khăn do mưa nhiều, phát sinh hang karst, sạt trượt, thiếu nguồn vật liệu và vướng mắc trong giải phóng mặt bằng bổ sung để mở rộng nền đường lên 22 m.

Dự án đường bộ cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng được giao hơn 4.324 tỷ đồng, nhưng chưa phát sinh giải ngân do công tác giải phóng mặt bằng và lựa chọn nhà thầu chưa hoàn tất. Đối với nguồn vốn hơn 1.327 tỷ đồng dành cho các trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới, tỉnh đang hoàn thiện thủ tục đầu tư để phân bổ chi tiết.

Tại xã Bảo Lạc, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 và vốn kéo dài từ năm 2025 hơn 97,724 tỷ đồng. Đến ngày 26/10, xã giải ngân hơn 43,848 tỷ đồng, đạt 44,87% kế hoạch. Chủ tịch UBND xã Bảo Lạc Quan Hồng Lam cho biết: Đến nay, một số công trình, dự án đạt khối lượng thực hiện trên 60%. Tuy nhiên một số công trình gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, nhất là công tác giải phóng mặt bằng. Các công trình ổn định dân cư vùng thiên tai được triển khai trên địa hình phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt, đòi hỏi phải theo dõi sát, bảo đảm an toàn thi công và có phương án bố trí tái định cư phù hợp. Một số công trình hoàn thành khối lượng thi công nhưng chưa hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, quyết toán. Thời gian tới, xã tập trung chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các công trình, dự án sử dụng nguồn vốn chuyển nguồn, phấn đấu hoàn thành tiến độ và bảo đảm giải ngân đúng quy định.

Dự án kết nối giao thông qua địa bàn xã Minh Tâm được đẩy nhanh tiến độ thi công những tháng cuối năm 2026.

Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, điều chuyển vốn kịp thời

Trước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ trong những tháng cuối năm, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tăng cường trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công. Các đơn vị phải hoàn thành rà soát khả năng giải ngân từng dự án, xây dựng tiến độ chi tiết đến từng ngày theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm.

Các chủ đầu tư chủ động phối hợp tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu xây dựng và thủ tục đầu tư; tăng cường kiểm tra hiện trường, huy động nhân lực, máy móc, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp đối với các công trình trọng điểm. Hồ sơ nghiệm thu, thanh toán phải được hoàn thiện ngay khi đủ điều kiện, hạn chế tình trạng khối lượng đã thực hiện nhưng chưa được giải ngân.

Đối với các dự án chậm tiến độ, khó có khả năng giải ngân hết vốn, yêu cầu xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân; chủ động đề xuất phương án điều chuyển vốn theo quy định, ưu tiên những dự án có tiến độ tốt, khối lượng thực hiện lớn và nhu cầu vốn thực tế. Các thủ tục liên quan đến chương trình mục tiêu quốc gia cần được khẩn trương hoàn thiện; tăng cường hướng dẫn chuyên môn cho cơ sở, xử lý dứt điểm các khoản vốn tạm ứng.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Mạc Thị Cảnh cho biết: Sở đang phối hợp với các chủ đầu tư rà soát, xây dựng phương án điều chuyển kế hoạch vốn trong tháng 10/2026 từ các dự án không có khả năng giải ngân hết sang các dự án có khả năng giải ngân, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Việc điều chuyển nhằm hạn chế tình trạng vốn bố trí nhưng không sử dụng hết, nâng cao hiệu quả đầu tư từ ngân sách Nhà nước.

Với quyết tâm hoàn thành cao nhất kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, tỉnh xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa đối với tăng trưởng kinh tế và phát triển kết cấu hạ tầng. Đẩy nhanh giải ngân sẽ góp phần hoàn thiện các công trình, nâng cao năng lực kết nối, mở rộng không gian phát triển; kích thích đầu tư ngoài ngân sách, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.