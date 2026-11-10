Dồn lực giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm

Cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Chiềng Cơi kiểm tra tiến độ thi công dự án tuyến đường Hoàng Quốc Việt - Mé Ban - Trần Đăng Ninh.

Tăng tốc trên các công trường

Năm 2026, phường Chiềng Cơi triển khai và tiếp nhận chuyển tiếp thực hiện 29 dự án công trình, gồm 8 dự án sử dụng nguồn ngân sách tỉnh và Trung ương, với tổng mức đầu tư hơn 457,7 tỷ đồng; 11 dự án sử dụng nguồn ngân sách phường, tổng mức đầu tư gần 111 tỷ đồng, trong đó 2 dự án chuyển tiếp từ UBND Thành phố; 5 dự án nhận chuyển tiếp từ BQL dự án ĐTXD Thành phố (trước đây). Các dự án tập trung vào xây dựng, nâng cấp hạ tầng đô thị, giao thông và các công trình phục vụ đời sống dân sinh.

Đến ngày 30/10/2026, tổng giá trị giải ngân đạt hơn 34,7 tỷ đồng, bằng 36,03% tổng kế hoạch vốn quản lý, đạt 64,2% kế hoạch vốn phân cấp. Trong đó, nguồn ngân sách tỉnh được giao hơn 29,5 tỷ đồng, đã giải ngân 18,6 tỷ đồng, đạt 63,10%. Nguồn ngân sách phường tổng kế hoạch vốn quản lý 66,8 tỷ đồng, trong đó đã phân bổ chi tiết hơn 32,8 tỷ đồng; giải ngân đạt hơn 16 tỷ đồng, đạt 24,06% tổng kế hoạch vốn quản lý, đạt 49,01% kế hoạch vốn đã phân bổ chi tiết, đạt 65,5% kế hoạch vốn được phân cấp.

Đẩy nhanh tiến độ, Đảng ủy, UBND phường đã thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường, thống nhất một đầu mối tổ chức thực hiện, quản lý các dự án. Đồng thời, thường xuyên phối hợp với các phòng, ban chuyên môn, đơn vị thi công và các bên liên quan rà soát tiến độ, xử lý những khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai.

Thi công dự án tuyến đường Hoàng Quốc Việt - Mé Ban - Trần Đăng Ninh.

Với nhiều giải pháp hiệu quả, đến 30/10, phường Chiềng Cơi hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng 12 công trình, dự án. Tiêu biểu, như: Dự án Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng học Trường THCS Nguyễn Tất Thành và mua sắm thiết bị cho các trường học năm 2025-2026; đầu tư mua sắm trang thiết bị cho các đơn vị trường học và Trạm Y tế phường; hệ thống thoát nước, thoát lũ bản Sàng...

Hiện nay, phường đang tập trung cao giải phóng mặt bằng nhiều dự án trọng điểm của tỉnh, của nhà đầu tư nhằm phát triển hạ tầng và đô thị, như: Cụm Công nghiệp Hoàng Văn Thụ; Dự án Mở rộng Khu dân cư mới phường Quyết Thắng; Khu đô thị bản Buổn, phường Chiềng Cơi; Trụ sở Công an tỉnh (Cơ sở 2); khu tái định cư bản Lun, phường Chiềng Cơi... Đến nay, đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng 4 dự án bàn giao cho chủ đầu tư triển khai thi công xây dựng các công trình đảm bảo theo tiến độ đề ra. Ông Nguyễn Tuấn Dũng, Quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Chiềng Cơi, chia sẻ: Chúng tôi cử cán bộ bám sát công trường giám sát chất lượng, đồng thời, linh hoạt tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng để bàn giao đất sạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.

Thi công dự án tuyến đường Hoàng Quốc Việt - Mé Ban - Trần Đăng Ninh.

Trên công trình Dự án tuyến đường Hoàng Quốc Việt - Mé Ban - Trần Đăng Ninh, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Tuyến đường có chiều dài 0,75 km, nền đường rộng 25 m, quy mô 4 làn xe hỗn hợp, tổng mức đầu tư 160 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện giai đoạn 2021-2026, do 3 đơn vị thi công là Công ty TNHH xây dựng thương mại Kinh Đô, Công ty TNHH xây dựng thương mại Kim Sơn, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công trình 468. Đến nay, đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với 72 hộ dân, trên diện tích 2,73 ha, khối lượng thi công đạt khoảng 85% giá trị hợp đồng. Các nhà thầu cơ bản hoàn thành nền đường, hệ thống thoát nước và lát đá vỉa hè tại một số đoạn. Ông Bùi Đức Giám, Phó Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công trình 468, cho biết: Bảo đảm tiến độ, chúng tôi đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, tổ chức tăng ca, làm thêm giờ, tập trung thi công nền đường theo phương châm làm đến đâu hoàn thiện đến đó, phấn đấu hoàn thành dự án vào cuối năm 2026.

Quyết tâm hoàn thành kế hoạch

Hai tháng cuối năm, phường Chiềng Cơi xác định đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, gắn trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư và nhà thầu với kết quả thực hiện. Theo kế hoạch, trong tháng 11/2026, địa phương phấn đấu giải ngân thêm hơn 6,1 tỷ đồng, nâng tổng giá trị giải ngân lũy kế từ đầu năm lên hơn 40,8 tỷ đồng, đạt 42,37% so với tổng kế hoạch vốn giao năm 2026 và đạt 75,5% kế hoạch vốn được phân cấp.

Phường Chiềng Cơi đầu tư màn hình LED cho Trường THCS Hoàng Quốc Việt.

Trong tháng 12, phấn đấu giải ngân thêm hơn 12,1 tỷ đồng, nâng tổng giá trị giải ngân cả năm lên hơn 53 tỷ đồng, đạt 55% so với tổng kế hoạch vốn quản lý năm 2026 và đạt 98% kế hoạch vốn được phân cấp. Phấn đấu đến hết tháng 1 năm 2027 cơ bản hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn phường quản lý.

Ông Nguyễn Văn Thản, Chủ tịch UBND phường Chiềng Cơi, cho biết: Xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của những tháng cuối năm, phường tập trung chỉ đạo toàn diện, gắn trách nhiệm trực tiếp của từng cán bộ và đơn vị thụ hưởng với kết quả thực hiện. Chúng tôi yêu cầu các nhà thầu lập tiến độ thi công theo ngày, huy động tối đa nguồn lực để bứt phá khối lượng. Đồng thời, công tác kiểm tra, giám sát chất lượng và giải ngân theo từng giai đoạn nghiệm thu được thực hiện song song, quyết tâm không để dòng vốn chờ công trình, phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch giao.

Phường Chiềng Cơi đầu tư thiết bị máy tính cho Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, phường tiếp tục tuyên truyền, vận động, đối thoại với các hộ dân, giải quyết những kiến nghị, vướng mắc trên cơ sở quy định của pháp luật. Đồng thời, rà soát các dự án, đề xuất thu hồi vốn không còn nhu cầu, điều chuyển, bổ sung cho những công trình có khối lượng hoàn thành nhưng còn thiếu vốn thanh toán.

Với sự tập trung chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các phòng, ban chuyên môn và nỗ lực của các đơn vị thi công, Chiềng Cơi đang triển khai đồng bộ các giải pháp, tháo gỡ khó khăn từ cơ sở, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án. Qua đó, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch đề ra, bảo đảm nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng đô thị ngày càng đồng bộ, khang trang, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Trường THCS Nguyễn Tất Thành được đầu tư xây mới tòa nhà lớp học phục vụ nhu cầu dạy học của cô và trò.