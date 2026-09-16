Dồn lực đưa đường Vành đai 2,5 về đích đúng hẹn

Trên các đoạn tuyến dự án Vành đai 2,5, các mũi thi công được tổ chức đồng thời nhằm tận dụng tối đa thời gian.

Hướng tới kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/2026), các chủ đầu tư, nhà thầu đang tập trung nhân lực, phương tiện, tổ chức nhiều mũi thi công trên tuyến đường Vành đai 2,5, phấn đấu hoàn thành các hạng mục còn lại và thông xe kỹ thuật theo kế hoạch. Đây là giai đoạn có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ của dự án, trong bối cảnh các đơn vị thi công phải khắc phục nhiều khó khăn về thời tiết, hạ tầng kỹ thuật ngầm và vận chuyển đất thải.

Tăng tốc trên công trường

Vành đai 2,5 là tuyến đường giao thông đô thị quan trọng của Hà Nội, nằm giữa Vành đai 2 và Vành đai 3. Tuyến có tổng chiều dài gần 20km, mặt cắt ngang rộng từ 40 đến 50m, giữ vai trò kết nối các khu dân cư hiện hữu với các khu đô thị mới.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, ba đoạn tuyến gồm Khu đô thị mới Dịch Vọng-Dương Đình Nghệ, Vũ Phạm Hàm-Trần Duy Hưng và Ngụy Như Kon Tum-Nguyễn Trãi có tổng chiều dài khoảng 2,26km đang được tập trung triển khai.

Thi công đoạn qua Cầu Giấy (Hà Nội).

Tại đoạn Khu đô thị mới Dịch Vọng-Dương Đình Nghệ, khối lượng thi công đã đạt khoảng 80%. Hệ thống thoát nước mưa và thoát nước thải đã hoàn thành. Các nhà thầu đang tiếp tục thi công nền, mặt đường và hạ tầng kỹ thuật, phấn đấu căn bản trước ngày 5/10/2026.

Hai đoạn Vũ Phạm Hàm-Trần Duy Hưng và Ngụy Như Kon Tum-Nguyễn Trãi hiện tập trung thi công nền đường và hệ thống thoát nước.

Những ngày này, trên các đoạn tuyến, các mũi thi công được tổ chức đồng thời nhằm tận dụng tối đa thời gian. Tuy nhiên, tiến độ dự án chịu tác động bởi nhiều yếu tố. Việc thi công trong khu vực có hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm hiện hữu trên các tuyến Nguyễn Trãi, Trần Duy Hưng, Vũ Phạm Hàm đòi hỏi các đơn vị phải kiểm soát chặt chẽ quá trình thi công, bảo đảm an toàn cho các công trình ngầm.

Thời tiết mưa kéo dài cũng ảnh hưởng trực tiếp đến việc thi công nền, mặt đường. Cùng với đó là khó khăn trong vận chuyển đất thải khi năng lực tiếp nhận của các bãi thải còn hạn chế.

Để khắc phục những trở ngại này, các chủ đầu tư và nhà thầu ưu tiên hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm, hệ thống điện trước khi thảm bê tông nhựa. Khi thời tiết thuận lợi, các đơn vị tranh thủ tăng ca, tổ chức thi công nhiều mũi nhằm bù đắp thời gian bị ảnh hưởng.

Theo ông Vũ Trung Kiên, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Cầu Giấy, mặc dù thời tiết diễn biến bất lợi, các đơn vị thi công vẫn tận dụng những thời điểm thuận lợi để tăng tốc, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, bảo đảm tiến độ đề ra.

Chủ động từ cơ sở

Không chỉ các chủ đầu tư, nhà thầu tập trung nguồn lực, chính quyền các phường có tuyến đường đi qua cũng tăng cường kiểm tra, đôn đốc tại công trường, bám sát từng mốc tiến độ.

Nền đường và hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm căn bản hoàn thành. Phần việc còn lại là tập trung vào thảm bê-tông nhựa, lát hè, bó vỉa, lắp đặt chiếu sáng, cây xanh và tổ chức giao thông.

Tại phường Khương Đình, đoạn tuyến Vành đai 2,5 đi qua địa bàn dài hơn 1,5km. Đại diện Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Khương Đình cho biết, theo kế hoạch, đoạn tuyến phải thông xe kỹ thuật vào ngày 10/10/2026.

Để bảo đảm mốc thời gian này, lãnh đạo phường thường xuyên kiểm tra công trường, có ngày kiểm tra nhiều lần, kể cả ban đêm, nhằm nắm tình hình và kịp thời đôn đốc các nhà thầu.

Đến nay, mặt đường tại đoạn tuyến này đã được thảm. Các đơn vị đang tiếp tục đặt cống và hoàn thiện những hạng mục còn lại.

Tại phường Xuân Đỉnh, dự án xây dựng tuyến đường số 5 vào trung tâm Khu đô thị mới tây Hồ Tây, thuộc đường Vành đai 2,5 có chiều dài 582m, mặt cắt ngang 50m.

Theo Ủy ban nhân dân phường Xuân Đỉnh, để thực hiện dự án, thành phố thu hồi tổng diện tích 28.318m² đất, ảnh hưởng đến 98 hộ dân. Dự án khởi công từ tháng 1/2021, thời gian thi công theo kế hoạch là 320 ngày, nhưng bị đình trệ trong thời gian dài do vướng mắc giải phóng mặt bằng.

Đến nay, mặt bằng phục vụ các dự án đã được bàn giao từ cuối tháng 6/2026. Các đơn vị đang tập trung hoàn thiện những hạng mục còn lại, đặt mục tiêu thông xe kỹ thuật đoạn tuyến trước ngày 30/9/2026.

Quyết định ở chặng cuối

Theo kế hoạch, mục tiêu đặt ra là căn bản, thông xe kỹ thuật trước ngày 30/9 để giữ đúng mốc tiến độ ngày 10/10/2026.

Công trường thi công đoạn qua Khương Đình.

Đây cũng là thời điểm các dự án thành phần bước vào giai đoạn nước rút. Toàn bộ mặt bằng phục vụ các dự án đã được bàn giao; nền đường và hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm về căn bản hoàn thành. Phần việc còn lại tập trung vào các hạng mục thảm bê tông nhựa, lát hè, bó vỉa, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, cây xanh và tổ chức giao thông.

Khối lượng công việc còn lại không nhỏ, trong khi thời gian để hoàn thành các mốc tiến độ ngày càng thu hẹp. Vì vậy, việc tổ chức thi công hợp lý, bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật hiện hữu và tranh thủ từng khoảng thời gian thời tiết thuận lợi sẽ có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn về đích.

Nếu hoàn thành theo kế hoạch, tuyến đường sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực Tây Hồ Tây, tăng khả năng kết nối giữa Khu Đoàn Ngoại giao, đường Nguyễn Hoàng Tôn, đường Xuân Đỉnh và các khu vực lân cận.

Về lâu dài, việc đưa các đoạn tuyến Vành đai 2,5 vào khai thác sẽ góp phần giảm áp lực giao thông trên những trục đường hiện hữu, đồng thời tăng năng lực kết nối giữa các khu vực đô thị, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông khung của thành phố Hà Nội.

Trong chặng cuối, tiến độ thi công không chỉ được tính bằng khối lượng công việc hoàn thành trên công trường, mà còn bằng khả năng phối hợp giữa chủ đầu tư, nhà thầu và chính quyền địa phương để xử lý những phần việc còn lại, hướng tới mục tiêu thông xe kỹ thuật đúng kế hoạch.