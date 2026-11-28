Công tác thi công tại nút giao IC5 đang được nhà thầu tăng tốc triển khai, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Khí thế thi công khẩn trương được thể hiện rõ tại Dự án xây dựng các nút giao IC2 và IC5 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, với tổng mức đầu tư hơn 778 tỷ đồng. Tại gói thầu nút giao IC5, các mũi thi công được tổ chức đồng loạt, duy trì tăng ca để đẩy nhanh tiến độ. Nhà thầu là Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đã huy động gần 80 cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng hệ thống máy móc, thiết bị chuyên dụng bám sát công trường. Đến nay, khối lượng thi công đạt khoảng 50% giá trị hợp đồng.

Đối với những vị trí có nền đất yếu, nhà thầu áp dụng công nghệ xử lý nền móng phù hợp nhằm nâng cao khả năng chịu tải, hạn chế sụt lún, bảo đảm chất lượng và tuổi thọ công trình.

Ông Nguyễn Văn Phượng - Phó Chỉ huy trưởng công trường thi công nút giao IC5 cho biết: Tranh thủ thời tiết mùa khô thuận lợi, đơn vị đang tập trung tối đa nguồn lực, linh hoạt điều chỉnh phương án tổ chức thi công, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác đắp đất trong tháng 12/2026, tạo tiền đề rút ngắn khoảng 18 tháng tiến độ theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Không chỉ tại nút giao IC5, nhiều công trình, dự án khác cũng đạt kết quả tích cực về tiến độ thi công và giải ngân vốn. Trong đó, Dự án đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai (đoạn từ Hợp Thịnh - Đạo Tú đến nút giao bến xe Vĩnh Yên, tuyến phía Nam đường sắt) đã giải ngân 100% kế hoạch vốn; Dự án tuyến đường giao thông kết nối từ đê ả sông Hồng đến cầu Vân Phúc đạt 91,85%; Dự án cải tạo, nâng cấp ĐT.310C (đoạn từ Quốc lộ 2C đến Quốc lộ 2B) đạt gần 83%.

Kết quả từ các dự án góp phần tạo động lực thúc đẩy tiến độ giải ngân chung. Năm 2026, Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc được giao quản lý 178 dự án và 8 đồ án quy hoạch, với tổng nguồn vốn gần 5.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn kế hoạch năm 2026 là 3.537,006 tỷ đồng, vốn năm 2025 kéo dài sang là 1.387,874 tỷ đồng. Nhờ chủ động triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm, đến đầu tháng 11/2026, tổng giá trị giải ngân của đơn vị đạt hơn 2.627 tỷ đồng, tương đương gần 53% kế hoạch.

Dù đạt được những kết quả nhất định, mục tiêu giải ngân trên 95% kế hoạch vốn trong thời gian còn lại của năm vẫn đặt ra nhiều thách thức. Khó khăn lớn nhất là công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án chưa đáp ứng yêu cầu. Việc bàn giao mặt bằng chậm, không liên tục, còn tình trạng “xôi đỗ” khiến nhà thầu phải tổ chức thi công phân tán, ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả triển khai.

Bên cạnh đó, giá nhiều loại vật liệu xây dựng như đất đắp, cát, đá, nhựa đường và nhiên liệu tăng cao so với thời điểm trúng thầu, gây áp lực về chi phí cho các nhà thầu. Mưa lớn kéo dài trong tháng 8 và tháng 9/2026 cũng ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động đào đắp nền đường. Đáng chú ý, một số dự án có tổng vốn khoảng 225 tỷ đồng đến tháng 11 và tháng 12/2026 mới khởi công nên tỷ lệ giải ngân hiện còn thấp.

Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc cùng các nhà thầu đang dồn lực đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm đưa các dự án về đích đúng hẹn.

Trước những khó khăn trên, Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công. Đơn vị siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong điều hành, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng lãnh đạo, cán bộ phụ trách theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ”.

Tại các công trường, công tác kiểm tra, đôn đốc được tăng cường; yêu cầu nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát bám sát hiện trường, chủ động bổ sung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công tăng ca để bù đắp khối lượng bị chậm do ảnh hưởng của thời tiết. Các thủ tục nghiệm thu, thanh toán cũng được tập trung hoàn thiện, giải quyết kịp thời ngay khi có khối lượng hoàn thành, hạn chế tối đa tình trạng tồn đọng hồ sơ vào cuối năm.

Đối với vướng mắc về giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương rà soát, phân loại khó khăn theo từng dự án, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ. Qua đó, từng bước khắc phục tình trạng bàn giao mặt bằng manh mún, tạo điều kiện để các nhà thầu tổ chức thi công liên tục, đồng bộ.

Cùng với giải pháp đẩy nhanh tiến độ, đơn vị chủ động điều hành kế hoạch vốn linh hoạt trên cơ sở thường xuyên đánh giá khả năng giải ngân của từng dự án. Những dự án có tiến độ chậm, khả năng hấp thụ vốn thấp sẽ được rà soát để đề xuất điều chuyển vốn sang các dự án có khối lượng thực hiện và khả năng giải ngân tốt hơn, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, hạn chế tình trạng vốn bố trí nhưng chưa được giải ngân.

Sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành của chủ đầu tư cùng nỗ lực vượt khó của các nhà thầu đang tạo chuyển biến tích cực trên các công trường trọng điểm tại khu vực Vĩnh Phúc. Với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc đang tập trung cao độ cho giai đoạn cuối năm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, góp phần sớm đưa các công trình vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.