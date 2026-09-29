Dồn lực đầu tư cao tốc, đột phá tăng trưởng kinh tế vùng Tây Nguyên

Tăng cường kết nối cao tốc trục ngang, mở lối cho nông sản

Thông tin tại Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển đường bộ cao tốc giai đoạn 2026 - 2030 được Bộ Xây dựng tổ chức hôm nay (29/9), ông Lê Văn Đạt, Phó giám đốc Học viện Chiến lược, Bồi dưỡng cán bộ xây dựng cho biết, danh mục 29 dự án ưu tiên xúc tiến, kêu gọi đầu tư theo phương thức PPP giai đoạn 2026 - 2030 được xác định lần này đã đặc biệt chú trọng đến khu vực Tây Nguyên.

Việc đẩy mạnh đầu tư các tuyến đường bộ cao tốc kết nối kỳ vọng sẽ tạo đột phá tăng trưởng kinh tế cho vùng Tây Nguyên giai đoạn 2026 - 2030 (Ảnh minh hoạ: AI).

Trong đó, trên trục cao tốc Bắc - Nam phía Tây có 3 đoạn quy mô đầu tư 4 làn xe (quy hoạch 6 làn xe), gồm: Pleiku - Buôn Ma Thuột (dài 149km, tổng mức đầu tư 23.400 tỷ đồng); Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa dài 105km, tổng mức đầu tư 18.900 tỷ đồng) và Ngọc Hồi - Pleiku (dài 106km, tổng mức đầu tư 16.200 tỷ đồng).

Các đoạn tuyến này sau khi hoàn thành sẽ góp phần tạo hành lang vận tải tốc độ cao khu vực phía Tây, mở không gian phát triển, bảo đảm an ninh - quốc phòng; kết nối với các cao tốc trục ngang, thúc đẩy giao thương cho các khu vực sản xuất, đặc biệt là mặt hàng nông sản.

Ba tuyến cao tốc khác cũng được xác định ưu tiên đầu tư, tăng cường kết nối với khu vực Tây Nguyên gồm: Cao tốc Nha Trang - Liên Khương đoạn Nha Trang - Đà Lạt (quy mô 4 làn xe, dài 81km, tổng mức đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng);

Cao tốc Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa - Bù Đăng đoạn Phan Thiết - Bảo Lộc (quy mô 4 làn xe, dài 75km qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng, tổng mức đầu tư 26.000 tỷ đồng).

Cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk đoạn Phú Yên - Buôn Hồ (nhóm 2) quy mô 4 làn xe, dài 125km qua địa phận tỉnh Đắk Lắk. Tổng vốn đầu tư 35.000 tỷ đồng.

Nghiên cứu đầu tư các "mắt xích" quan trọng trước năm 2030

Là một trong các nhà đầu tư đang dành sự quan tâm lớn đến các dự án đường bộ cao tốc vùng Tây Nguyên, 2 dự án được ông Phạm Văn Binh, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai nhìn nhận cần đầu tư trước 2030 là Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa và Pleiku - Lệ Thanh.

Theo ông Binh, Kết luận số 18-KL/TW đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026 - 2030. Muốn Tây Nguyên đóng góp mạnh hơn vào mục tiêu ấy, vùng cần các tuyến cao tốc đưa hàng hóa từ vùng nguyên liệu đến cảng biển và cửa khẩu.

Cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa dài khoảng 260km, đi qua Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, là trục dọc kết nối các trung tâm sản xuất, chế biến, du lịch với những tuyến ngang như Quy Nhơn - Pleiku, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột và Gia Nghĩa - Chơn Thành.

Trong khi đó, tuyến Pleiku - Lệ Thanh dài gần 55km, nối tiếp Quy Nhơn - Pleiku đến cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, hoàn chỉnh hành lang từ cảng biển qua cao nguyên đến biên giới.

"Hai tuyến cao tốc gặp nhau tại Pleiku, tạo trục dọc đưa hàng hóa giữa ba tỉnh đến các cửa ngõ duyên hải và Đông Nam Bộ. Tuyến ra Lệ Thanh mở thêm hướng giao thương biên giới, phục vụ quốc phòng, an ninh", ông Binh nói.

Theo lãnh đạo Đức Long Gia Lai, khi mạng lưới thông suốt, doanh nghiệp có thêm điều kiện đầu tư kho vận, chế biến nông sản và du lịch liên vùng. Đây là năng lực tăng trưởng cần hình thành ngay.

"Nếu một mắt xích chậm đến sau năm 2030, hiệu quả kết nối của các tuyến còn lại cũng bị hạn chế", ông Binh nhận định.