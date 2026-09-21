Dồn lực cứu trợ vùng lũ, đưa công nghệ vào cảnh báo sạt lở

Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng tại các đường tỉnh ở Nghệ An, Thanh Hóa ngày 17/9. Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam.

Chiều 21/9, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã ký ban hành Công điện số 66 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ, đặt mục tiêu bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân lên hàng đầu.

Theo báo cáo tổng hợp của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đợt mưa lớn diện rộng tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng. Cả nước ghi nhận 3 người thiệt mạng, hàng trăm ngôi nhà bị sập đổ và hư hại. Lũ lớn đã làm ngập gần 20.000 nhà dân, trong đó hiện vẫn còn hơn 5.000 hộ ven sông, vùng trũng thấp tại Hà Nội và Ninh Bình đang phải chịu cảnh ngập lụt.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cảnh báo tình hình thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp. Dự báo từ ngày 21/9 đến 24/9, khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Nam Bộ sẽ đón đợt mưa lớn với lượng mưa phổ biến 120 - 250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm, nguy cơ cao gây sạt lở đất. Trong khi đó, lũ trên sông Cửu Long cũng có khả năng vượt mức báo động một.

Kiên quyết sơ tán vùng nguy hiểm, không để dân thiếu đói

Trước diễn biến khó lường của thời tiết, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng trực tiếp như Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An và Lâm Đồng khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện tiếp cận các khu vực đang bị chia cắt. Nhiệm vụ cấp bách là kịp thời tiếp tế lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm, kiên quyết không để bất kỳ người dân nào bị thiếu đói.

Các địa phương phải liên tục rà soát, chủ động cảnh báo và tổ chức di dời khẩn cấp các nhóm yếu thế như người già, trẻ em ra khỏi vùng ngập sâu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét. Đồng thời, chính quyền cơ sở cần bố trí lực lượng canh gác nghiêm ngặt tại các ngầm tràn, điểm ngập lụt, kiên quyết cấm người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Ngay sau khi nước rút, các cấp chính quyền phải khẩn trương thăm hỏi, hỗ trợ gia đình bị thiệt hại theo đúng quy định pháp luật. Lực lượng tại chỗ cần được huy động tối đa để giúp dân sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh môi trường, khôi phục nhanh các hạ tầng thiết yếu để đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh sớm trở lại quỹ đạo.

Giám sát an toàn hồ đập, ứng dụng thiết bị bay không người lái

Để nâng cao hiệu quả phòng chống thiên tai, Phó Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng chủ động huy động thiết bị bay không người lái (flycam) hỗ trợ các địa phương trinh sát, khảo sát những khu vực xung yếu. Giải pháp công nghệ này nhằm phát hiện sớm các vết nứt, cảnh báo nguy cơ sạt lở đất để kịp thời sơ tán người dân.

Lực lượng quân đội cũng được lệnh duy trì quân số thường trực tại các điểm nóng, sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Cùng với đó, Bộ Công an chỉ đạo điều tiết giao thông, bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực rủi ro và hỗ trợ nhân dân ứng phó lũ lụt.

Trong công tác điều tiết tài nguyên nước, cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và các địa phương điều hành hệ thống hồ chứa thủy lợi, thủy điện một cách khoa học. Quá trình vận hành vừa phải bảo đảm mục tiêu cắt giảm lũ cho vùng hạ du, vừa phải chủ động tích nước cuối mùa lũ nhằm phục vụ sản xuất và sinh hoạt, đặc biệt là chuẩn bị kịch bản ứng phó với hiện tượng El Nino mạnh được dự báo trong thời gian tới.

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng căn cứ theo chức năng nhiệm vụ, khẩn trương hướng dẫn công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh sau lũ, bảo đảm an toàn cơ sở vật chất cho học sinh, giáo viên và nhanh chóng khắc phục các trục giao thông chính bị sạt lở, chia cắt.

Thu Thảo