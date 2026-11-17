Kích cầu tiêu dùng được xem là một trong những giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm. Ảnh: S.X

Khơi thông các dự án tồn đọng

Mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10,2% trở lên trong năm 2026 đòi hỏi TPHCM phải khai thác hiệu quả các nguồn lực hiện có, đồng thời tạo thêm dư địa phát triển cho nền kinh tế. Trong đó, đẩy nhanh đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khơi thông các dự án tồn đọng và thúc đẩy những ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao là những nhiệm vụ được thành phố tập trung thực hiện

Đến cuối tháng 10, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của TPHCM đạt 80,1%. Đây là kết quả đáng ghi nhận trong nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn. Song song đó, Thành phố tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khơi thông nguồn lực đầu tư. Theo ông Hoàng Vũ Thảnh - Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, thành phố đang đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Tính đến hết tháng 10/2026, Thành phố đã hoàn thành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với 309/921 dự án tồn đọng, kéo dài, đạt hơn 33%. Đây là cơ sở quan trọng để từng bước đưa nguồn lực đất đai và các dự án vào khai thác, tạo thêm dư địa phát triển.

Nỗ lực tháo gỡ khó khăn cũng được triển khai tại các khu chế xuất, khu công nghiệp. Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TPHCM (HEPZA) cho biết, trong 10 tháng năm 2026, đơn vị đã hoàn tất tháo gỡ 11 dự án vướng mắc kéo dài, chuyển cơ quan chủ trì tháo gỡ 1 dự án và có định hướng xử lý đối với 4 dự án khác. Việc khơi thông các dự án đã góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư trong các khu chế xuất, khu công nghiệp. Tổng vốn đầu tư thực hiện trong 10 tháng đạt hơn 4,62 tỷ USD. Kết quả này cho thấy, sức hấp dẫn của môi trường đầu tư công nghiệp vẫn được duy trì, đồng thời phản ánh nỗ lực đồng hành của cơ quan quản lý với cộng đồng doanh nghiệp.

Bên cạnh công nghiệp, du lịch tiếp tục là điểm sáng trong khu vực dịch vụ, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế TPHCM. Trong 10 tháng, tổng thu du lịch ước đạt 307.216 tỷ đồng, tăng hơn 37% so với cùng kỳ và hoàn thành 93% kế hoạch năm. Ông Phạm Huy Bình - Giám đốc Sở Du lịch TPHCM nhấn mạnh, tốc độ tăng doanh thu cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng lượng khách chứng tỏ, ngành du lịch đang phát triển theo hướng nâng cao giá trị sản phẩm. Đóng góp vào kết quả này là sự đa dạng hóa sản phẩm du lịch, từ MICE, nghỉ dưỡng, mua sắm, ẩm thực đến những trải nghiệm cao cấp như du thuyền, tham quan thành phố bằng trực thăng. Việc kết nối du lịch với các ngành khác cũng mở rộng chuỗi giá trị dịch vụ, tạo thêm cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực.

Những kết quả trên cho thấy, TPHCM đang triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy các động lực tăng trưởng. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm, những kết quả bước đầu cần tiếp tục được chuyển hóa thành sức bật cụ thể trong hai tháng còn lại.

Nước rút những tháng cuối năm

Hai tháng cuối năm được xác định là giai đoạn nước rút, đòi hỏi các sở, ngành và địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp để tạo thêm động lực cho tăng trưởng. Đối với HEPZA, hai tháng còn lại của năm sẽ nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư tại chỗ, chủ động nắm bắt nhu cầu mở rộng quy mô, tăng vốn, đổi mới công nghệ và phát triển dây chuyền sản xuất. Đơn vị sẽ rà soát quỹ đất công nghiệp, nhà xưởng hiện có và dự kiến đưa vào khai thác; đẩy nhanh xử lý hồ sơ và hỗ trợ triển khai các dự án trọng điểm...

Trong khi đó, ngành du lịch xác định hai tháng cuối năm là thời điểm quyết định để vượt các chỉ tiêu năm 2026. Vì đây là mùa cao điểm đón khách quốc tế, khách du lịch tàu biển cùng nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch quy mô lớn. Sở Du lịch TPHCM tập trung mở rộng thị trường khách quốc tế và nội địa; phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng cao; đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến và khai thác các sự kiện lớn để kích cầu tham quan, lưu trú, mua sắm và tiêu dùng dịch vụ. Mục tiêu đặt ra vừa thu hút thêm khách vừa kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và tạo sức lan tỏa đến các ngành khác.

Ở lĩnh vực thương mại, TPHCM đang đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, phát huy vai trò của thị trường nội địa trong thúc đẩy tăng trưởng. Theo đó, Tuần lễ mua sắm Vibrant HCMC - Shopping Season đã kết nối với các đợt mua sắm cao điểm như 11.11, Black Friday, Giáng sinh, năm mới và Tết Nguyên đán. Chương trình hướng đến mô hình liên kết giữa thương mại, du lịch, văn hóa, thể thao và giải trí, khuyến khích doanh nghiệp kết hợp mua sắm trực tiếp với thương mại điện tử, livestream và thanh toán số. Thành phố kỳ vọng doanh thu của nhóm doanh nghiệp, điểm bán và dịch vụ tham gia tăng thêm khoảng 10-20% so với kịch bản không triển khai chương trình.

Theo ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND TPHCM, trong những tháng cuối năm 2026, thành phố xác định 3 mục tiêu kinh tế trọng tâm gồm: tăng trưởng GRDP cả năm đạt 10,2%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 1 triệu tỷ đồng và giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Để hiện thực hóa các mục tiêu, UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành và địa phương bám sát kịch bản tăng trưởng quý IV. Trong đó, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công tiếp tục là nhiệm vụ cấp thiết. Các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư phải tập trung xử lý những vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, đấu thầu, giải phóng mặt bằng,... Đối với những đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp, thành phố yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục.

Cùng với đầu tư công, công tác thu ngân sách được đặt ra với yêu cầu cao. Sở Tài chính sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi tình hình thu, chi, tồn quỹ ngân sách. Các giải pháp chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế, khai thác nguồn thu còn dư địa, nhất là các khoản thu liên quan đến đất đai, sẽ được triển khai đồng bộ. Thành phố cũng đẩy nhanh thủ tục giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất đối với những khu đất đủ điều kiện; đồng thời điều hành chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội.