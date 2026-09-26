Dồn lực cho hạ tầng APEC 2027, siết chặt 'đường găng' tiến độ

Thi công các công trình trên đại công trường Phú Quốc (An Giang) phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027. Ảnh: TTXVN phát

Siết chặt “đường găng” tiến độ, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị thi công gấp rút bù đắp khối lượng bị chậm nhằm bảo đảm toàn bộ công trình hoàn thành đúng mốc thời gian, đạt chuẩn kỹ thuật, mỹ thuật và kiến tạo không gian đô thị “sáng, xanh, sạch, đẹp” đẳng cấp quốc tế.

Theo UBND tỉnh An Giang, tổng kế hoạch vốn năm 2026 bố trí cho các dự án đầu tư công APEC hơn 13.635 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân hơn 6.464 tỷ đồng, đạt trên 47,4% kế hoạch. Đến thời điểm giữa tháng 9/2026, toàn bộ 21 dự án, công trình đang được triển khai đồng bộ đúng mục tiêu tiến độ, với hai nhóm chính: 11 dự án đầu tư công và 10 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), đầu tư kinh doanh.

Theo đó, nhóm hạ tầng giao thông kết nối và hội nghị quốc tế, với các dự án Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, hạng mục mở rộng đường cất hạ cánh đã hoàn thành 100% khối lượng; hạng mục nhà ga VIP đạt 96% và nhà ga T2 đạt 72%. Tổ hợp Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC, đạt 69,58% tiến độ tổng thể, bao gồm: Trung tâm hội nghị triển lãm quy mô 3 tầng nổi, 1 tầng hầm, Nhà hát đa năng 6 tầng nổi và Công viên APEC. Tuyến Đường tỉnh ĐT.975 dài 19,26 km đạt 51,13%; Tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 dài 17,7 km đạt 40,9%; Đại lộ APEC dài 2,81 km đạt 22,4%.

Tiếp đến, nhóm hạ tầng kỹ thuật, đô thị thông minh và dân sinh, với các dự án hạ ngầm hạ tầng kỹ thuật khu vực Dương Đông đạt 63,36%; Trung tâm giám sát điều hành thông minh (IOC) quản lý toàn diện Phú Quốc đạt 61,07%; hồ nước Cửa Cạn đạt 53,80%; hồ nước Dương Đông 2 đạt 49,53%; hệ thống 4 khu tái định cư An Thới, Hồ Suối Lớn, Hàm Ninh và Cửa Cạn đạt từ 8,13% đến 45,9% tiến độ thi công, đang tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật để bàn giao đất cho người dân trước ngày 31/10/2026.

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, phải đảm bảo tiến độ các công trình, dự án phục vụ APEC 2027. Mốc tiến độ dự án cuối cùng hoàn thành là 31/5/2027, từng dự án cụ thể, các chủ đầu tư, nhà thầu phải thực hiện đúng tiến độ theo hợp đồng đã ký. Các dự án, công trình các cơ quan, đơn vị liên quan phải tập trung xử lý công việc khẩn trương, những vấn đề phát sinh phải được giải quyết kịp thời, không để kéo dài. Đặc khu Phú Quốc tập trung tháo gỡ, xử lý dứt điểm các tồn đọng trong giải phóng mặt bằng, đảm bảo không để ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cũng đánh giá các dự án APEC 2027 do Sun Group là nhà đầu tư, nhà thầu thi công cơ bản đảm bảo đúng tiến độ đã cam kết và yêu cầu Sun Group chủ động triển khai các dự án được giao, bảo đảm tiến độ, đồng thời chú trọng yêu cầu về cảnh quan, môi trường.

Theo lãnh đạo tỉnh An Giang, hành lang pháp lý cho các công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027 đã được hoàn thiện mạnh mẽ nhờ sự đồng hành và chỉ đạo quyết liệt từ Trung ương. Sự ra đời của Nghị quyết số 41/2026/QH16 do Quốc hội ban hành (có hiệu lực từ ngày 1/9/2026) đã bổ sung nhiều cơ chế, chính sách đặc thù mang tính đột phá. Nghị quyết này đã xử lý dứt điểm các vướng mắc kéo dài nhiều năm về quy hoạch, thủ tục đầu tư, quản lý đất đai, khai thác khoáng sản, hình thức dự án BT, cũng như công tác nghiệm thu và thanh quyết toán công trình.

Cùng với đó, Quyết định số 1679/QĐ-TTg ngày 28/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời điều chỉnh, bổ sung danh mục và nguồn vốn cho các dự án trọng điểm. Điểm sáng nổi bật là việc chuyển dự án nhà máy xử lý nước thải tập trung khu vực An Thới sang hình thức đầu tư công với tổng mức đầu tư 800 tỷ đồng (quy mô 2 trạm, tổng công suất 15.000 m³/ngày đêm). Quyết định này đã giải quyết triệt để nút thắt nguy cơ ô nhiễm môi trường tại khu vực phía Nam hòn đảo. Ngay sau đó, UBND tỉnh An Giang đã chính thức ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án quan trọng này.

Trong khuôn khổ các công trình trọng điểm phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027 tại đảo Ngọc Phú Quốc, Nhà biểu diễn đa năng (Nhà hát đa năng APEC) đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm với việc lắp dựng hệ thống 50 cột trụ độc đáo. Không chỉ đóng vai trò kết cấu chịu lực, công trình quy mô hơn 4.000 chỗ ngồi này còn là một kiệt tác kiến trúc đậm đà bản sắc dân tộc, gửi gắm khát vọng vươn tầm quốc tế của du lịch Việt Nam.

Với truyền thuyết “Con Rồng cháu Tiên” và triết lý “Trời tròn - Đất vuông”, kiến trúc công trình gây ấn tượng mạnh mẽ khi lồng ghép khéo léo truyền thuyết dân gian Việt Nam vào ngôn ngữ kiến trúc đương đại. Điểm nhấn trung tâm là hệ thống 50 cột trụ bao quanh nhà hát, ẩn dụ cho hình ảnh 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển. Các cột trụ vươn cao, đan xen gợi liên tưởng đến hình ảnh lũy tre làng quen thuộc. Tiếp nối câu chuyện nguồn cội, phần mái nhà hát rộng 17.250 m² được thiết kế lớp chồng lớp gợi hình vảy rồng.

Bên cạnh đó, tổng thể cụm công trình thể hiện trọn vẹn triết lý “Trời tròn - Đất vuông” trong văn hóa phương Đông. Khối Nhà hát đa năng mang thiết kế hình tròn tượng trưng cho Trời, đặt cạnh Trung tâm Hội nghị và Triển lãm mang hình khối vuông biểu trưng cho Đất. Sự kết hợp này tạo nên không gian kiến trúc hài hòa giữa bản sắc dân tộc truyền thống và ngôn ngữ thiết kế hiện đại.

Với tổng diện tích sàn xây dựng 54.680 m², gồm 6 tầng nổi và 1 tầng hầm, Nhà hát đa năng APEC sở hữu sức chứa chính xác là 4.030 chỗ ngồi. Công trình thuộc nhóm các nhà hát có quy mô hàng đầu châu Á, vượt sức chứa của nhà hát nổi tiếng Dolby Theatre tại Mỹ (khoảng 3.400 chỗ).

Được khởi công từ quý IV/2025 do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư, dự án hiện đảm bảo tiến độ khẩn trương. Đến nay, khoảng 98% kết cấu bê tông cốt thép cùng hệ khung đỡ mái nặng 3.000 tấn đã hoàn thành; gần 30 trong tổng số 50 cột trụ đã được lắp đặt hoàn thiện. Dự kiến, công trình sẽ khép kín mặt ngoài trong quý IV/2026 và hoàn thiện toàn bộ nội thất vào ngày 31/3/2027 để phục vụ APEC 2027.

Dù bức tranh tổng thể ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, những lãnh đạo tỉnh An Giang chỉ ra khối lượng công việc còn lại là rất lớn, trong khi thời gian chuẩn bị đến APEC 2027 không còn nhiều. Quá trình thi công đang chịu áp lực không nhỏ từ thời tiết mùa mưa, mặt bằng bàn giao ở một số tuyến chưa liên tục, cùng khó khăn trong di dời hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, viễn thông) và nguồn vật liệu xây dựng.

Nhằm khắc phục tồn tại, khó khăn, bảo đảm các dự án, công trình đúng tiến độ, lãnh đạo tỉnh An Giang yêu cầu nhà thầu tăng ca, bổ sung thiết bị, nhân lực đối với các gói thầu bị trễ so với hợp đồng; đánh giá tiến độ dựa trên khả năng đáp ứng mốc hoàn thành cuối cùng, không chạy theo báo cáo số liệu suông; đảm bảo đầy đủ thời gian vận hành thử, kiểm định kỹ thuật và nghiệm thu trước khi đưa vào vận hành; triển khai đồng bộ cây xanh, chiếu sáng, cảnh quan “sáng, xanh, sạch, đẹp”, không chờ giao thông xong mới làm.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh An Giang yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, Ban quản lý dự án và các nhà đầu tư nâng cao tinh thần chủ động. Đối với các dự án chậm tiến độ, các chủ đầu tư và nhà thầu bắt buộc phải lập ngay kế hoạch bù tiến độ chi tiết theo từng ngày, xác định rõ đường găng công việc, tăng cường mũi thi công, máy móc và vật tư. Trường hợp nhà thầu không bảo đảm cam kết sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định hợp đồng và pháp luật.

Sự dồn lực toàn diện của tỉnh An Giang cho 21 dự án, công trình trọng điểm không chỉ là nhiệm vụ đầu tư chuẩn bị cho APEC 2027 mà còn mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc và hướng tới những mục tiêu phát triển chiến lược. Với tinh thần trách nhiệm cao nhất trước Chính phủ và nhân dân, An Giang đang tiếp tục bám sát từng công trường, kiểm soát thực chất từng đường găng tiến độ. Quyết tâm vượt khó của chính quyền, nhà đầu tư và các đơn vị thi công chính là bảo chứng quan trọng nhất để các công trình trọng điểm APEC 2027 về đích đúng hạn, đạt chất lượng hoàn hảo, sẵn sàng chào đón sự kiện quốc tế trọng đại của đất nước./.