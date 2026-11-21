Dự án Trường Tiểu học Vô Tranh, xã Vô tranh, đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Quyết liệt từ cơ sở, không để nhiệm vụ chậm tiến độ

Theo Kế hoạch số 490/KH-UBND ngày 31/10/2026 của UBND tỉnh, đợt thi đua diễn ra từ ngày 1/11 đến hết ngày 31/12/2026, tập trung vào 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tỉnh ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách hành chính, chuyển đổi số và bảo đảm an sinh xã hội.

Điểm nhấn của đợt thi đua là yêu cầu các cấp, ngành, địa phương rà soát toàn diện nhiệm vụ được giao, xác định rõ những chỉ tiêu còn dư địa, những công việc có khả năng hoàn thành trong năm để tập trung nguồn lực thực hiện. Tinh thần hành động được xác định rõ: Không chờ đợi, không né tránh, không đùn đẩy, không để chậm việc.

Tại phường Bách Quang, đến hết tháng 10/2026, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã hoàn thành và vượt kế hoạch. Tuy nhiên, thu ngân sách nhà nước mới đạt 91% kế hoạch, chủ yếu do khó khăn trong thu tiền sử dụng đất. Đây là chỉ tiêu địa phương đang tập trung tháo gỡ, với yêu cầu rà soát từng nguồn thu, đánh giá cụ thể những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp phù hợp.

Ông Nguyễn Văn Hiển, Bí thư Đảng ủy phường Bách Quang, cho biết: Địa phương xác định thu ngân sách là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn cuối năm. Cùng với tăng cường quản lý các nguồn thu, phường sẽ tập trung phối hợp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ liên quan, phấn đấu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu được giao.

Không chỉ thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công cũng là nhiệm vụ được các địa phương đặc biệt quan tâm. Bởi tiến độ giải ngân không chỉ phản ánh hiệu quả tổ chức thực hiện mà còn tác động trực tiếp đến khả năng hoàn thành các công trình, dự án và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Doanh nghiệp tăng tốc, tạo thêm động lực tăng trưởng

Cùng với nỗ lực của chính quyền các cấp, cộng đồng doanh nghiệp cũng đang đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, mở rộng đầu tư, góp phần tạo thêm nguồn lực cho tăng trưởng và ngân sách địa phương.

Đối với Công ty Cổ phần CNT Group, việc mở rộng đầu tư sang hai lĩnh vực bất động sản và khai thác mỏ đá được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển. Theo kế hoạch, doanh nghiệp dự kiến đạt mức tăng trưởng từ 15-20% so với năm 2025. Đáng chú ý, số nộp ngân sách nhà nước ước đạt hơn 50 tỷ đồng, trong khi kế hoạch ban đầu chỉ là 10 tỷ đồng.

Ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc Công ty Cổ phần CNT Group cho biết, doanh nghiệp đang chủ động khai thác các cơ hội đầu tư, mở rộng lĩnh vực hoạt động, đồng thời tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Kết quả tăng trưởng và đóng góp ngân sách dự kiến không chỉ thể hiện nỗ lực của doanh nghiệp mà còn cho thấy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân trong thúc đẩy phát triển địa phương.

Phối cảnh Dự án Khu dân cư số 1 Lương Phú, xã Kha Sơn, do Công ty Cổ phần CNT Group làm chủ đầu tư.

Thực tế cho thấy, để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bên cạnh sự chủ động của doanh nghiệp, vai trò kiến tạo, đồng hành và tháo gỡ khó khăn của chính quyền có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp sẽ góp phần khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển.

Về đích bằng kết quả thực chất

Năm 2026, Thái Nguyên đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 11%. Đây là mục tiêu đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn trong bối cảnh thời gian thực hiện không còn nhiều, trong khi yêu cầu về tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ ngày càng cao.

Bởi vậy, đợt thi đua 60 ngày đêm không đơn thuần là hoạt động mang tính phong trào mà phải trở thành đợt cao điểm hành động thực chất, tạo chuyển biến rõ nét trong từng lĩnh vực.

Từ tỉnh đến cơ sở, mỗi nhiệm vụ cần được cụ thể hóa bằng kế hoạch, tiến độ và trách nhiệm rõ ràng; những khó khăn, vướng mắc phải được nhận diện và xử lý kịp thời. Đặc biệt, cần tránh tình trạng chạy theo thành tích, tập trung vào những kết quả có thể đo đếm, đánh giá và tạo tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội.

60 ngày đêm là khoảng thời gian không dài, nhưng có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu của năm. Tăng tốc để bù đắp những chỉ tiêu còn thiếu, bứt phá để khai thác tối đa dư địa phát triển và về đích bằng những kết quả cụ thể, Thái Nguyên đang đặt quyết tâm cao nhất cho chặng đường cuối năm 2026, tạo tiền đề bước vào năm 2027 với thế và lực mới.