Trước đó, Công an phường Hà Giang 1 tiếp nhận tin báo của ông Dinh Mí Sò. (SN 1985, trú tại xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang) về việc bị mất trộm khoảng 110 triệu đồng để trong xe ô tô đỗ trước cửa Gara ô tô Mạnh Cường, thuộc phường Hà Giang 1.

Đối tượng Phùng Văn Long cùng tang vật vụ án tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.

Qua xác minh, Công an phường Hà Giang 1 xác định Phùng Văn Long (SN 1985, trú tại tỉnh Tuyên Quang) là người bị nghi thực hiện vụ việc. Sau đó, Long di chuyển trên xe khách tuyến Tuyên Quang - Ninh Bình để rời khỏi địa bàn.

Công an phường Hà Giang 1 nhanh chóng thông báo, phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức truy tìm. Khi xe khách đến địa phận xã Hàm Yên, Công an phường Hà Giang 1 phối hợp với Tổ Cảnh sát giao thông Hàm Yên thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Yên và Công an xã Hàm Yên bắt giữ Phùng Văn Long. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ số tiền 101.850.000 đồng.

Hiện Công an phường Hà Giang 1 đang tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi vi phạm và các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.