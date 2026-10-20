Đón loạt tin vui, Masan High-Tech Materials (MSR) chính thức chi thêm 2.200 tỷ đồng trả cổ tức tỷ lệ 20%

Ngày 2/11 tới đây, CTCP Masan High-Tech Materials (mã chứng khoán MSR) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức lần 1 của đợt 2/2026 bằng tiền.

Tỷ lệ chi trả 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 6/11/2026.

Như vậy, với hơn 1,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Masan High-Tech Materials dự kiến chi khoảng 2.200 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Đây là thông tin được cổ đông Masan High-Tech Materials chờ đợi sau khi doanh nghiệp hé lộ kế hoạch chi trả thêm cổ tức với tổng tỷ lệ 50%, qua đó nâng tổng tỷ lệ cổ tức năm 2026 lên 60%.

Trước đó, Masan High-Tech Materials đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền với tỷ lệ 10%. Tính cả đợt chi trả sắp tới, cổ đông MSR sẽ nhận tổng cộng 30% cổ tức bằng tiền, tương ứng 3.000 đồng/cổ phiếu.

Việc gia tăng cổ tức diễn ra trong bối cảnh Masan High-Tech Materials liên tiếp đón nhận những thông tin tích cực về kết quả kinh doanh và hợp tác quốc tế.

Masan High-Tech Materials (MSR) chi thêm 2.200 tỷ đồng trả cổ tức tỷ lệ 20%.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần đạt 21.013 tỷ đồng, gấp 5,1 lần cùng kỳ. Riêng nửa đầu năm, lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông không kiểm soát đạt 2.202 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 216 tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh, Masan High-Tech Materials vừa đón thêm cổ đông chiến lược đến từ Mỹ là Elmet Technologies.

Cụ thể, ngày 1/10/2026, Elmet đã hoàn tất mua hơn 55,13 triệu cổ phiếu MSR từ Công ty TNHH Tầm nhìn Masan, doanh nghiệp do Tập đoàn Masan (mã chứng khoán MSN) sở hữu 100%.

Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận trên UPCoM, với tổng giá trị ước tính khoảng 124,75 triệu USD. Mức giá giao dịch tương ứng định giá vốn chủ sở hữu của MSR ở mức khoảng 2,5 tỷ USD.

Sau chuyển nhượng, tỷ lệ sở hữu của Masan tại MSR giảm từ 92,45% xuống khoảng 87,46%. Đây cũng là một trong những bước đi nhằm đáp ứng các điều kiện của công ty đại chúng.

Đáng chú ý, việc Elmet chính thức trở thành cổ đông MSR cũng đưa các thỏa thuận gia công, chế biến và cung ứng vonfram dài hạn giữa hai bên vào hiệu lực.

Theo thỏa thuận, Masan High-Tech Materials sẽ cung cấp cho Elmet khoảng 1.250 tấn WO₃ quy đổi mỗi năm trong thời hạn ban đầu hơn 8 năm. Trên cơ sở mặt bằng giá vonfram tại thời điểm công bố, MSR ước tính các thỏa thuận có thể mang lại khoảng 1,5 tỷ USD doanh thu gộp trong thời gian hợp tác.

Masan High-Tech Materials hiện vận hành mỏ đa kim Núi Pháo tại Thái Nguyên, một trong những mỏ vonfram lớn nhất ngoài Trung Quốc, cùng hệ thống chế biến sâu thông qua Công ty Vonfram Masan. Các sản phẩm vonfram của doanh nghiệp được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như điện tử, hóa chất, ô tô, hàng không vũ trụ, năng lượng và dược phẩm.

Đáng chú ý, tiềm năng tài nguyên tại khu vực này vẫn còn lớn. Theo Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, khu vực Núi Pháo Mở Rộng và Núi Chiếm được ước tính có tiềm năng khoảng 115 triệu tấn tài nguyên vonfram đa kim.

Bên cạnh nguồn quặng trong nước, Masan High-Tech Materials đang mở rộng chiến lược thu mua và chế biến tinh quặng từ bên ngoài, với mạng lưới hơn 20 đối tác khai thác và cung ứng quặng trên toàn cầu. Mô hình này giúp doanh nghiệp kết hợp nguồn nguyên liệu từ Núi Pháo với tinh quặng nhập khẩu, bổ sung đầu vào cho hệ thống chế biến, nâng hiệu suất sử dụng nhà máy và tối ưu chi phí sản xuất.

Trên nền tảng đó, Masan High-Tech Materials đặt mục tiêu mở rộng công suất sản xuất oxide vonfram lên trên 8.000 tấn mỗi năm.

Đồng thời, thông qua hợp tác với Elmet, doanh nghiệp còn hướng tới thu mua thêm tinh quặng từ các mỏ quốc tế để đưa về Việt Nam chế biến, qua đó mở rộng vai trò của hệ thống nhà máy trong chuỗi cung ứng vonfram toàn cầu.