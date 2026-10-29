Đón liệt sĩ nằm lại chiến trường trở về đất mẹ

Tháng 4/1978, chàng trai Phạm Duy Trinh tạm biệt gia đình, quê hương, lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Anh được biên chế vào Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 977, Sư đoàn 31, tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam.

Đón người lính Phạm Duy Trinh nằm lại chiến trường trở về đất mẹ

Ngày 23/9/1978, trong một trận đánh gần khu vực biên giới, người chiến sĩ trẻ anh dũng hy sinh khi tuổi đời vừa tròn 22. Sự ra đi của anh để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng gia đình, người thân. Từ đó, những người ở lại mang theo nỗi đau và niềm mong mỏi khôn nguôi về ngày đón anh trở về.

Chiến tranh đã lùi xa, thời gian không ngừng trôi, nhưng hành trình tìm kiếm người thân của gia đình liệt sĩ Phạm Duy Trinh chưa bao giờ dừng lại. Mãi đến năm 2016, sau nhiều năm tìm kiếm, gia đình mới biết anh đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82, xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Thông tin ấy phần nào giúp gia đình biết được nơi người thân đã nằm lại, nhưng ước nguyện được đón anh về quê hương vẫn luôn đau đáu trong lòng những người ở lại. Và hôm nay, sau gần 48 năm xa cách, tâm nguyện ấy đã trở thành hiện thực. Hài cốt liệt sĩ Phạm Duy Trinh được đưa trở về quê nhà, để anh được an nghỉ bên gia đình, dòng họ và quê hương yêu dấu.

Sau gần 48 năm nằm lại nơi chiến trường, hài cốt liệt sĩ Phạm Duy Trinh đã được gia đình đón về quê hương.

Tại lễ truy điệu, ông Phan Thanh Sơn, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Vinh Phú (Nghệ An), đã đọc điếu văn, ôn lại cuộc đời ngắn ngủi nhưng vẻ vang của liệt sĩ Phạm Duy Trinh. Dù tuổi đời còn rất trẻ, anh đã sẵn sàng lên đường, chiến đấu và hy sinh vì độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Sự hy sinh của liệt sĩ Phạm Duy Trinh cùng biết bao anh hùng liệt sĩ trên khắp mọi miền đất nước đã góp phần làm nên những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Máu xương của các anh đã hòa vào đất mẹ, trở thành biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, tinh thần quả cảm và ý chí kiên cường của dân tộc.

Sự trở về của liệt sĩ Phạm Duy Trinh hôm nay không chỉ đáp ứng niềm mong mỏi, nguyện vọng tha thiết của gia đình sau hàng chục năm chờ đợi, mà còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân sâu sắc của quê hương đối với những người đã hiến dâng tuổi trẻ và cuộc đời mình cho Tổ quốc.

Hài cốt liệt sĩ Phạm Duy Trinh được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh (Nghệ An), khép lại hành trình gần nửa thế kỷ nằm lại nơi chiến trường.

Trong niềm xúc động nghẹn ngào, anh Phạm Quang Cường, cháu ruột liệt sĩ Phạm Duy Trinh, chia sẻ niềm hạnh phúc khi tâm nguyện của gia đình sau hàng chục năm đã thành hiện thực. Từ nay, người thân không còn phải đau đáu ngóng trông anh từ phương xa, bởi hài cốt liệt sĩ đã được trở về quê nhà, sum vầy cùng gia đình theo một cách thiêng liêng và đầy xúc động.

Thay mặt gia đình, anh Phạm Quang Cường gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chính quyền các cấp, các đơn vị cùng các đồng chí, đồng đội của liệt sĩ đã quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để đưa anh vượt hàng nghìn cây số trở về với quê hương. Sự chung tay, sẻ chia ấy là nguồn động viên lớn lao đối với gia đình, đồng thời thể hiện tình đồng chí, đồng đội bền chặt và trách nhiệm của cộng đồng trong công tác đền ơn đáp nghĩa.

Sau lễ truy điệu, hài cốt liệt sĩ Phạm Duy Trinh được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh (Nghệ An), khép lại hành trình gần nửa thế kỷ nằm lại nơi chiến trường.