Đêm 19/11 và ngày 20/11 không khí lạnh được tăng cường ảnh hưởng đến nhiều khu vực miền Bắc. Ảnh minh họa: canva.

Không khí lạnh tăng cường, Miền Bắc vào đợt rét đậm

Theo Trung tâm Khí tượng và Thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), ngày 19/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ và hầu hết khu vực Tây Bắc Bộ. Ở Bắc Bộ đã có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông; Bắc Trung Bộ đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Nhiệt độ lúc 07 giờ phổ biến từ 16-19 độ. Tại đặc khu Bạch Long Vỹ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Dự báo trong thời gian tiếp theo, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng mạnh dần, cụ thể, trên đất liền: Ngày 19/11, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Tây Bắc Bộ và phía Bắc khu vực Trung Trung Bộ. Đêm 19/11 và ngày 20/11 không khí lạnh được tăng cường, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Huế trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-18 độ.

Khu vực Hà Nội: có lúc có mưa. Trời rét.

Trên biển: Ngày 19/11, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; từ đêm 19/11 mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2,0-4,0m, riêng vùng biển phía Đông Bắc 3,0-5,0m; biển động mạnh. Từ chiều và đêm 19/11, vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động.

Chuyên gia cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm: Từ chiều 19/11 đến đêm 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Không khí lạnh tác động có thể ảnh hưởng thế nào?

Dưới tác động của các đợt không khí lạnh tăng cường. Chuyên gia cảnh báo nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan có thể ảnh hưởng tới đời sống.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 19/11 đến ngày 21/11

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ:

+ Đêm 19 và ngày 20/11: có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

+ Đêm 20 và ngày 21/11: có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc Bộ đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

- Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai: có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Huế trời chuyển lạnh.

- Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 21/11 đến ngày 29/11:

- Bắc Bộ: có mưa vài nơi, riêng từ khoảng đêm 23-25/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đêm và sáng trời rét; riêng thời kỳ từ khoảng ngày 24-26/11 trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: có mưa vài nơi; riêng thời kỳ ngày 24-25/11 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Đêm và sáng trời rét; riêng thời kỳ từ khoảng ngày 25-27/11 trời rét.

- Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Huế và phía Bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: đêm 21/11 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; ngày 22/11 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ khoảng ngày 25-29/11 có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

- Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.