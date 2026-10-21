Đón không khí lạnh, miền Bắc giảm nhiệt không đáng kể

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng đêm 21 và ngày 22/10, không khí lạnh sẽ tràn xuống nước ta. Tuy nhiên, do cường độ yếu và đặc điểm lệch đông nên đợt không khí này chỉ làm giảm nhiệt 1-2 độ ở miền Bắc, đồng thời gây mưa rải rác cho khu vực Đông Bắc Bộ trong đêm 21 và ngày 22/10. Ngay sau đó, vào khoảng 24/10, nền nhiệt tăng trở lại, miền Bắc tiếp tục chuỗi ngày oi nóng, ít mưa với nhiệt độ cao nhất quay lại mức 32-34 độ.

Miền Bắc đón không khí lạnh nhẹ từ đêm nay. Ảnh: Tuấn Anh

Đêm qua và sáng sớm nay (21/10), ở khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 20/10 đến 03 giờ ngày 21/10 có nơi trên 50mm như các trạm: Đắk Lao 1 (Lâm Đồng) 129mm, Lình Huỳnh (An Giang) 56.2mm,…

Dự báo ngày và đêm 21/10, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, từ chiều 21/10, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 2-4m, biển động, gây nguy hiểm cho tàu thuyền và các hoạt động hàng hải.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 21/10:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ. Có mây, có mưa vài nơi; từ chiều có mưa rải rác. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, có mưa vài nơi; chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Có mây, có mưa vài nơi; từ chiều có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.