Từ tầm nhìn chiến lược đến khung thể chế đồng bộ

Nghị quyết số 26-NQ/TW ra đời khi du lịch phục hồi mạnh mẽ. Năm 2025, Việt Nam đón khoảng 21,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20,4%. Đến tháng 10/2026, lượng khách tích lũy đạt khoảng 19,5 triệu lượt, tăng 13,8% so với cùng kỳ. Yêu cầu đặt ra là chuyển từ phục hồi về lượng sang nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Mục tiêu đến năm 2030, du lịch đóng góp trực tiếp 10 - 12% GDP, đón 45 - 50 triệu lượt khách quốc tế, 160 triệu lượt khách nội địa, tổng thu 80 - 90 tỷ USD; đến năm 2045, đóng góp 14 - 15% GDP, đón 70 triệu lượt khách quốc tế và thuộc nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới. Điểm đột phá là chuyển từ tăng trưởng theo số lượng sang chất lượng, bền vững, lấy văn hóa và bản sắc làm nền tảng, lợi thế cạnh tranh. Du lịch, vì vậy, là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, các cấp và cộng đồng doanh nghiệp.

Nghị quyết số 263/NQ-CP chuyển hóa định hướng ấy thành chương trình hành động với phân công chủ trì, phối hợp và tiến độ cụ thể. Nghị quyết số 59/2026/QH16, có hiệu lực từ 1/1/2027 đến hết 31/12/2036, là bước tiếp theo có ý nghĩa đặc biệt, với một số cơ chế, chính sách đặc thù có trọng tâm, gắn ưu đãi với hiệu quả kinh tế - xã hội, việc làm, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Chính sách mở đường, hỗ trợ đúng đối tượng

Nghị quyết số 59/2026/QH16 phân loại dự án du lịch thành bốn nhóm: quy mô vừa và nhỏ; chất lượng cao; động lực; động lực mang tính chiến lược. Cách tiếp cận này tạo dư địa cho cả nhà đầu tư lớn lẫn doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã và cộng đồng dân cư. Ưu đãi không chỉ thu hút vốn mà còn hướng nhà đầu tư vào trách nhiệm tạo lan tỏa.

Nghị quyết khuyến khích kinh tế chia sẻ, kinh doanh trên nền tảng số, tổ hợp hoạt động 24/7, kinh tế ven sông, ven biển và sản phẩm kết hợp giải trí, văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe. Mô hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo, thực tế tăng cường được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 2 năm, giảm 50% trong 4 năm tiếp theo.

Ngày 21/11/2026, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam. Ảnh: Hồ Long

Quốc hội cũng cho phép thử nghiệm có kiểm soát đối với tổ hợp biểu diễn nghệ thuật, trung tâm hòa nhạc, phố lễ hội, khu giải trí phức hợp quy mô lớn được hoạt động 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần; sự kiện quốc tế quy mô lớn được cấp phép một lần qua một đầu mối. Thời hạn thử nghiệm tối đa 3 năm, với yêu cầu bảo đảm an ninh, môi trường và quyền lợi cộng đồng. Đây là cơ hội cho kinh tế đêm, công nghiệp văn hóa, nhưng không đồng nghĩa với nới lỏng quản lý.

Về thị thực, Nghị quyết định hướng mở rộng miễn thị thực song phương đối với thị trường trọng điểm, có khả năng chi tiêu cao; ưu tiên khách lưu trú dài ngày, khách quay lại, khách hội nghị quốc tế; nghiên cứu thí điểm có kiểm soát đối với người nước ngoài làm việc từ xa, nghỉ dưỡng dài ngày. Mục tiêu là thu hút không chỉ nhiều khách hơn, mà cả nhóm khách ở lâu, chi tiêu cao. Ngân sách ưu tiên hạ tầng thiết yếu, hạ tầng số, dữ liệu du lịch và giao thông đa phương thức.

Then chốt vẫn là năng lực thực thi

Nếu chính sách là cánh cửa mở ra cơ hội, thì năng lực thực thi quyết định chất lượng trải nghiệm bên trong của điểm đến.

Thứ nhất, về liên kết ngành và liên kết vùng, du lịch phụ thuộc vào giao thông, văn hóa, nông nghiệp, y tế, môi trường… Thiếu phối hợp thực chất, sản phẩm liên vùng dễ đứt gãy vì dịch vụ không đồng đều, vận tải bất tiện, thủ tục thiếu thống nhất. Ba cực tăng trưởng Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng cần phát huy vai trò đầu tàu, kết nối điểm đến thành chuỗi trải nghiệm.

Du khách tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Thứ hai, về nguồn nhân lực, Nghị quyết hỗ trợ đào tạo nhân lực chất lượng cao về chuyển đổi số, ngoại ngữ, quản trị và văn hóa ứng xử. Đào tạo phải gắn với vị trí việc làm và nhu cầu doanh nghiệp, thay vì nặng chứng chỉ, nhẹ kỹ năng.

Thứ ba, về sản phẩm, dù giàu di sản, cảnh quan, ẩm thực, ở không ít nơi sản phẩm còn trùng lặp, thiếu chiều sâu, chưa đủ lý do để du khách kéo dài kỳ nghỉ hoặc quay lại. Mỗi điểm đến phải xác định sản phẩm đặc trưng, gắn với công nghiệp văn hóa, lễ hội, thể thao, chăm sóc sức khỏe, MICE, thay vì chạy theo phong trào.

Thứ tư, về chuyển đổi số và dữ liệu, nền tảng số dùng chung và trí tuệ nhân tạo chỉ hữu ích khi dữ liệu được chuẩn hóa, liên thông giữa cơ quan quản lý, địa phương và doanh nghiệp, bảo đảm an toàn thông tin; phục vụ dự báo dòng khách, điều tiết sức chứa. Công nghệ không thay thế năng lực quản trị, nhưng giúp quản trị minh bạch hơn.

Thứ năm, về bảo tồn và sức chịu tải, các địa phương cần lượng hóa sức chứa, kiểm soát mật độ xây dựng, chất thải, nguồn nước; không đánh đổi tài nguyên, sinh kế lâu dài lấy tăng trưởng ngắn hạn. Người dân phải được tham gia, hưởng lợi và là chủ thể gìn giữ giá trị của điểm đến.

Cụ thể hóa trách nhiệm, rõ kết quả đầu ra

Ba nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ và Quốc hội đã tạo hành lang chính sách quan trọng cho du lịch Việt Nam giai đoạn 2027 - 2036 và tầm nhìn đến năm 2045. Nhưng một nghị quyết tiến bộ không tự động tạo nên một điểm đến hấp dẫn. Cánh cửa thể chế chỉ thực sự có ý nghĩa khi phía sau là hạ tầng thuận tiện, dịch vụ chuyên nghiệp, sản phẩm giàu bản sắc, môi trường an toàn và cộng đồng thân thiện.

Để Nghị quyết đi vào cuộc sống, trước hết cần khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn, tiêu chí rõ ràng, dễ áp dụng, tránh cách hiểu khác nhau giữa các địa phương. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra; Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chính sách thuộc thẩm quyền; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện. Sự phân công này cần được cụ thể hóa bằng đầu mối chịu trách nhiệm, thời hạn, chỉ số đầu ra và công khai kết quả.

Mỗi địa phương cần chọn dự án ưu tiên phù hợp lợi thế, không dàn trải; mỗi chính sách cần có tiêu chí đầu vào, kết quả đầu ra và đánh giá tác động. Cần đo lường không chỉ lượt khách mà cả thời gian lưu trú, mức chi tiêu, tỷ lệ khách quay lại, chất lượng việc làm, mức độ hài lòng, tỷ lệ doanh nghiệp địa phương tham gia chuỗi cung ứng và hiệu quả bảo vệ môi trường. Đó mới là thước đo thực chất của chất lượng tăng trưởng.

Du khách có thể đến Việt Nam vì chính sách thuận lợi, nhưng chỉ ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và quay trở lại khi nhận được trải nghiệm xứng đáng. Đó là phép thử đối với năng lực quản trị của chính quyền, sức sáng tạo của doanh nghiệp và trách nhiệm của mỗi chủ thể. Do đó, đón khách bằng chính sách là bước khởi đầu cần thiết. Giữ khách bằng năng lực thực thi mới là thước đo thành công và đích đến bền vững của du lịch Việt Nam trong kỷ nguyên mới.