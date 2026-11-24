Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Nghị định số 417/2026/NĐ-CP quy định về thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử.

Theo Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/3/2027, hàng hóa nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử có trị giá hải quan theo từng đơn hàng từ 1 triệu đồng trở xuống được miễn thuế nhập khẩu. Theo đó, mỗi tổ chức, cá nhân mua hàng được hưởng tiêu chuẩn miễn thuế này với tổng trị giá hàng hóa không quá 48 triệu đồng/năm.

Trước Nghị định này, chính sách miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa giá trị nhỏ chủ yếu áp dụng cho hàng hóa gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh. Còn hàng không gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh, bao gồm hàng hóa mua qua thương mại điện tử không được áp dụng định mức miễn thuế này.

Ngoài chính sách miễn thuế nhập khẩu nêu trên, việc áp dụng các loại thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử vẫn được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành.

Bên cạnh đó, về thủ tục hải quan, Nghị định phân chia hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử thành 2 nhóm để áp dụng quy trình quản lý phù hợp.

Nghị định mới được kỳ vọng nâng cao công tác quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử (Ảnh: Phạm Tùng).

Nhóm 1 gồm hàng hóa không thuộc danh mục phải có giấy phép, điều kiện theo quy định về quản lý ngoại thương, kiểm tra chuyên ngành, áp dụng thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ. Nhóm này cũng bao gồm các mặt hàng được miễn giấy phép, miễn điều kiện hoặc miễn kiểm tra chuyên ngành theo quy định. Trong khi đó, Nghị định nêu rõ nhóm 2 là những hàng hóa không thuộc nhóm 1.

Đối với hàng hóa thuộc nhóm 1, hồ sơ hải quan là tờ khai theo các chỉ tiêu thông tin do Bộ Tài chính ban hành. Người khai hải quan phải gửi thông tin đến Hệ thống xử lý dữ liệu hải quan về thương mại điện tử chậm nhất 2 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh đối với hàng xuất khẩu.

Với hàng nhập khẩu, thời điểm khai báo là trước khi hàng hóa đến cửa khẩu nhập hoặc trong vòng 30 ngày kể từ ngày hàng đến cửa khẩu nhập.

Sau khi tiếp nhận tờ khai, hệ thống sẽ tự động kiểm tra thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác của ngành Hải quan. Nếu thông tin phù hợp, hệ thống cấp số đăng ký tờ khai. Trong trường hợp thiếu thông tin, người khai được yêu cầu bổ sung.

Tờ khai có thể bị từ chối đăng ký nếu thông tin người bán, người mua không phù hợp với cơ sở dữ liệu liên quan hoặc hàng hóa không đáp ứng điều kiện thuộc nhóm 1.

Việc kiểm tra hồ sơ hải quan được thực hiện thông qua hệ thống điện tử. Đối với kiểm tra thực tế hàng hóa, cơ quan hải quan thực hiện bằng máy soi, trừ trường hợp thiết bị gặp sự cố, hàng hóa không phù hợp với phương thức kiểm tra này hoặc thuộc diện phải kiểm tra trực tiếp theo hướng dẫn của Cục Hải quan.

Nếu phát hiện người khai báo sai so với thực tế về tên hàng, mã số, xuất xứ, số lượng, khối lượng, chủng loại, chất lượng hoặc trị giá hải quan, cơ quan hải quan yêu cầu khai bổ sung và xử lý theo quy định về thuế, xử phạt vi phạm hành chính. Trường hợp người khai không thực hiện khai bổ sung, cơ quan hải quan có thể ấn định thuế và xử phạt theo quy định.

Trong khi đó, thủ tục hải quan đối với hàng hóa thuộc nhóm 2, bao gồm hàng xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất, tái nhập, được thực hiện trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan theo quy định theo quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 167/2025/NĐ-CP.