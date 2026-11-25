Quang cảnh buổi lễ.

Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Duy Hòa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn cùng đông đảo Nhân dân.

Liệt sĩ Sải Chỉn Hồ sinh năm 1945 tại xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai (cũ). Năm 1966, đồng chí lên đường nhập ngũ, tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Trong quân ngũ, đồng chí mang cấp bậc binh nhất, là chiến sĩ thuộc Đại đội 11, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 335.

Đại biểu và người dân dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Sải Chỉn Hồ.

Trong những năm tháng chiến đấu ác liệt, đồng chí luôn nêu cao tinh thần quả cảm, kiên trung, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Ngày 25/10/1967, đồng chí anh dũng hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu tại Mặt trận phía Tây, ở tuổi 22.

Sau khi hy sinh, hài cốt liệt sĩ được đồng đội an táng tại chiến trường, sau đó được quy tập, chăm sóc tại Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao, xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên.

Các đại biểu thực hiện nghi thức di quan, đưa hài cốt liệt sĩ Sải Chỉn Hồ đến nơi an táng.

Thể theo nguyện vọng của gia đình, với sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp, các ngành, hài cốt liệt sĩ Sải Chỉn Hồ được đón về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Bắc Hà. Sau 59 năm kể từ ngày hy sinh, liệt sĩ trở về yên nghỉ tại quê hương, bên đồng chí, đồng đội.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động, thể hiện lòng tri ân sâu sắc và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương đối với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ.