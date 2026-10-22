Đón hài cốt liệt sĩ Lê Thế Khánh về an táng tại TP Hồ Chí Minh

Đó là hài cốt liệt sĩ Lê Thế Khánh, chiến sĩ Đại đội 11, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 9, hy sinh ngày 28-4-1972. Trong nhiều năm qua, phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Triệu Phong được chính quyền và nhân dân địa phương chăm sóc, gìn giữ.

Hài cốt liệt sĩ Lê Thế Khánh được di chuyển từ ga Đông Hà đến ga Sài Gòn.

Công tác đón hài cốt liệt sĩ Lê Thế Khánh diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp.

Theo nguyện vọng của gia đình, ông Lê Thế Thanh, em trai và là người thờ cúng liệt sĩ, đã thực hiện các thủ tục đưa hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh để thuận tiện thăm viếng, chăm sóc phần mộ.

Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh và Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị đã phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ gia đình hoàn tất các thủ tục, bảo đảm thuận lợi, đúng quy định. Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt hỗ trợ vận chuyển hài cốt liệt sĩ và thân nhân từ ga Đông Hà đến ga Sài Gòn.

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên và cựu chiến binh đón hài cốt liệt sĩ Lê Thế Khánh tại TP Hồ Chí Minh.

Lễ đón diễn ra trong không khí trang nghiêm, thể hiện tình cảm tri ân đối với anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.