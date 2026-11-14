Đón hài cốt liệt sĩ hy sinh ở tuổi 18 về quê hương Thanh Hóa

Ngày 13/11/2026, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vạn Xuân phối hợp với gia đình tổ chức lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Vi Văn Tam.

Liệt sĩ Vi Văn Tam sinh năm 1960, quê xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân (cũ), tỉnh Thanh Hóa. Tháng 4/1978, khi mới 18 tuổi, đồng chí lên đường nhập ngũ, là chiến sĩ thuộc đơn vị C9, D3, E156, F339.

Xã Vạn Xuân phối hợp với gia đình tổ chức lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Vi Văn Tam. Ảnh: XVX

Ngày 25/12/1978, trong khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu tại mặt trận biên giới phía Tây Nam, đồng chí đã anh dũng hy sinh. Sau gần 48 năm, hài cốt liệt sĩ Vi Văn Tam được trở về an nghỉ trên quê hương trong niềm xúc động, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, khép lại hành trình dài mong mỏi người thân trở về.

Dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Vi Văn Tam. Ảnh: XVX

Tại buổi lễ, đại diện cấp ủy, chính quyền cùng gia đình và nhân dân thành kính dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn đối với người chiến sĩ đã hiến dâng tuổi trẻ, xương máu vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Đại diện cấp ủy, chính quyền xã Vạn Xuân cho biết, việc đón nhận, an táng hài cốt liệt sĩ là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng; đồng thời tiếp tục khẳng định truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Liệt sĩ Vi Văn Tam hy sinh khi mới 18 tuổi. Ảnh: XVX

Xã sẽ tiếp tục quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có công; đẩy mạnh giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Qua đó, góp phần lan tỏa giá trị của sự hy sinh, nhắc nhở các thế hệ hôm nay trân trọng hòa bình, tiếp nối truyền thống cách mạng trong xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.