Đốn hạ gần 200 cây xanh để thi công Vành đai 2

Chiều 17/9, theo ghi nhận của PV, hàng cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn giao với dự án Vành đai 2 TPHCM, đã được di dời để phục vụ thi công nút giao.

Tại khu vực này, nhiều gốc cây sau khi đốn hạ vẫn còn trơ trên mặt đất. Một số cây được bứng nguyên gốc, đưa đi chăm sóc để trồng lại ở vị trí khác. Những khu vực vừa xử lý cây xanh được rào chắn.

Một cây được đốn hạ để thi công nút giao Vành đai 2 - Phạm Văn Đồng.

Cùng với đó, việc giải phóng mặt bằng ở khu vực cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Một số cửa hàng cây cảnh đã treo bảng "xả hàng", thanh lý để trả mặt bằng phục vụ dự án.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (chủ đầu tư), có khoảng 186 cây xanh nằm trong phạm vi dự án Vành đai 2 được xử lý để chuẩn bị thi công nút giao Phạm Văn Đồng.

Trong số này, khoảng 45 cây được bứng dưỡng, chuyển đến nơi khác để chăm sóc và trồng lại. Những cây còn lại được đánh giá khó phục hồi nên đốn hạ. Công tác xử lý cây xanh hiện cơ bản hoàn tất, tạo mặt bằng để tiếp tục di dời các công trình điện, nước, viễn thông và triển khai các hạng mục xây dựng.

Sau khi hoàn tất việc xử lý cây xanh, đơn vị thi công sẽ triển khai mở rộng đường Phạm Văn Đồng trong phạm vi nút giao. Các hạng mục tiếp theo gồm tổ chức phân luồng giao thông, thi công hầm chui, cầu vượt và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Một vị trí cây xanh được bứng dưỡng, chuyển đến nơi khác để chăm sóc và trồng lại.

Khu vực nút giao Vành đai 2 - Phạm Văn Đồng đang được thi công.

Một loạt vị trí cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng được bứng để di dời khỏi khu vực ảnh hưởng bởi dự án.

Theo thiết kế, nút giao Vành đai 2 - Phạm Văn Đồng được xây dựng theo dạng nhiều tầng, gồm hệ thống cầu vượt và hầm chui. Cầu vượt chính trên Vành đai 2 có hai nhánh, quy mô 6-8 làn xe, vượt qua các tuyến Linh Đông, Phạm Văn Đồng, Kha Vạn Cân và Rạch Ngang.

Một cầu vượt khác rộng 2 làn xe dành cho dòng phương tiện từ Vành đai 2 rẽ phải vào Phạm Văn Đồng theo hướng sân bay Tân Sơn Nhất.

Hầm chui gồm 2 làn xe, phục vụ dòng phương tiện trên Phạm Văn Đồng kết nối về quốc lộ 1 - Gò Dưa. Về sau, dự án được xây thêm cầu vượt 4 làn xe dành cho dòng phương tiện đi thẳng trên đường Phạm Văn Đồng.

Phối cảnh nút giao Phạm Văn Đồng - Vành đai 2 khi hoàn thành.

Dự án đồng thời xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật hai bên tuyến. Theo quy hoạch, tuyến có lộ giới 67 m, trong đó tuyến chính được ưu tiên xây dựng 6 làn xe.

Trong giai đoạn đầu, hai đường song hành được xây dựng, mỗi bên rộng 3 làn xe, cùng vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Phần đất rộng khoảng 31 m ở giữa được giữ lại để phục vụ việc mở rộng tuyến trong tương lai.