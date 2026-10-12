Đơn giản hóa thủ tục xuất nhập khẩu qua Cơ chế một cửa quốc gia

Nghị định số 336/2026/NĐ-CP thay thế Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019. Nghị định quy định việc quản lý, vận hành, kết nối và chia sẻ dữ liệu trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, tạo điều kiện để cơ quan hải quan, các cơ quan quản lý chuyên ngành và doanh nghiệp phối hợp xử lý thủ tục xuất nhập khẩu trên môi trường điện tử.

Theo đó, Cổng thông tin một cửa quốc gia thực hiện tiếp nhận thông tin, chứng từ điện tử; xác thực chữ ký số; chuyển hồ sơ đến hệ thống xử lý chuyên ngành và trả kết quả giải quyết thủ tục. Hệ thống đồng thời lưu trữ dữ liệu phục vụ tra cứu, thống kê và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Người khai có thể đăng ký tài khoản, chữ ký số trực tiếp trên cổng hoặc sử dụng tài khoản định danh điện tử thông qua ứng dụng VNeID để đăng ký, truy cập hệ thống. Đơn vị quản lý cổng có tối đa một ngày làm việc để kiểm tra, đối chiếu thông tin đăng ký. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa chính xác, người khai được thông báo để sửa đổi, bổ sung. Nghị định cũng quy định việc khóa, kích hoạt và thu hồi tài khoản nhằm bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng; trong đó, tài khoản có thể bị khóa ngay khi phát hiện nguy cơ ảnh hưởng đến hệ thống hoặc dữ liệu.

Bên cạnh đó, Cơ chế một cửa ASEAN tạo điều kiện trao đổi chứng từ điện tử giữa Việt Nam và các nước thành viên ASEAN theo quy định, thỏa thuận và điều ước quốc tế có liên quan. Việc đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu điện tử góp phần giảm các khâu xử lý thủ công, hạn chế sai sót trong trao đổi chứng từ, tăng tính minh bạch và hỗ trợ rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục. Qua đó, Nghị định hướng đến hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước, giảm chi phí hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu và logistics xuyên biên giới.