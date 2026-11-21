Với 487/487 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (đạt 100%), Quốc hội khóa XVI thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Luật gồm 3 điều, có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Trước khi biểu quyết, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật.

Theo Bộ trưởng Vũ Hải Quân, lần sửa đổi này tập trung vào 3 nhóm nội dung cấp bách.

Thứ nhất, cắt giảm điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định sở hữu trí tuệ. Dự thảo bãi bỏ các điều kiện kinh doanh đối với tổ chức, cá nhân thực hiện giám định, thay bằng nghĩa vụ thông báo khi hoạt động, đồng thời vẫn bảo đảm công cụ quản lý nhà nước cần thiết.

Thứ hai, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Luật bãi bỏ thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng; đơn giản hóa thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ và giao Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết một số nội dung. Các sửa đổi dự kiến bãi bỏ 18 thủ tục hành chính, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh, góp phần giảm thời gian và chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

Thứ ba, kiện toàn đầu mối quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng. Theo đó, trách nhiệm quản lý lĩnh vực này được chuyển từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường sang Bộ Khoa học và Công nghệ, nhằm gắn công tác bảo hộ giống cây trồng với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và thương mại hóa tài sản trí tuệ.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Bộ trưởng Vũ Hải Quân cho biết, dự thảo Luật đã nhận được 43 ý kiến phát biểu tại tổ và hội trường, cùng ý kiến bằng văn bản của 6 đại biểu và 5 đoàn đại biểu Quốc hội. Chính phủ đã chỉ đạo cơ quan soạn thảo phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và khả thi.

Sau khi Luật được thông qua, Chính phủ sẽ khẩn trương xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành; đồng thời tổ chức chuyển giao chức năng quản lý về giống cây trồng một cách chặt chẽ, bảo đảm không gián đoạn hoạt động xác lập, bảo vệ quyền và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bộ trưởng cũng cho biết Chính phủ sẽ tiếp tục rà soát, nghiên cứu để đề xuất sửa đổi toàn diện Luật Sở hữu trí tuệ vào thời điểm phù hợp.