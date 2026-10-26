Đơn giản hóa thủ tục phải đi cùng bảo đảm an toàn và phân định rõ trách nhiệm

Quang cảnh thảo luận tại Tổ 4. Ảnh: Lâm Hiển

Góp ý vào dự án Luật, ĐBQH Nguyễn Doãn Thành (Đồng Nai) cho rằng, dù lựa chọn cách thức quản lý nào thì đốivới khâu kiểm chứng thực tế và việc duy trì điều kiện an toàn cần được làm rõ.

Đối với khoản 5 Điều 2 dự thảo bỏ kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan quản lý chuyên ngành, cho phép đưa công trình vào sử dụng sau khi chủ đầu tư đã nghiệm thu. Theo đại biểu, nếu như vậy, có thể phát sinh việc lập đủ biên bản nhưng hệ thống báo cháy, chữa cháy chưa vận hành đạt yêu cầu; đến khi hậu kiểm phát hiện thì công trình đã có người ở, nhà xưởng đã có công nhân làm việc.

ĐBQH Đặng Doãn Thành (TP. Đồng Nai) phát biểu thảo luận tại Tổ 4. Ảnh: Lâm Hiển

Đối với khoản 4 Điều 18, đại biểu đề xuất sửa theo hướng, chỉ cho phép đưa công trình vào khai thác khi kết quả nghiệm thu xác định công trình đáp ứng thiết kế đã được thẩm định và các yêu cầu an toàn bắt buộc. Với công trình nguy cơ cao, tập trung đông người hoặc khó thoát nạn, cần kiểm tra thực tế trước khi sử dụng. Việc kiểm tra nên được tích hợp với nghiệm thu xây dựng hoặc đăng kiểm khi cùng một đối tượng, tránh tổ chức nhiều cuộc kiểm tra trùng lặp.

Các đại biểu tham dự thảo luận tại Tổ 4. Ảnh: Lâm Hiển

Đại biểu cũng đề nghị luật quy định nguyên tắc, tiêu chí; Chính phủ quy định danh mục công trình, đầu mối phối hợp và thời hạn giải quyết. Với nhóm công trình áp dụng hậu kiểm, chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình và chủ phương tiện giao thông cần gửi hồ sơ nghiệm thu PCCC đến cơ quan có thẩm quyền trước khi đưa vào khai thác, đồng thời chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ. Việc tiếp nhận hồ sơ không thay thế trách nhiệm bảo đảm an toàn của các chủ thể này.

Cùng quan tâm đến cơ chế nghiệm, đại biểu Trịnh Xuân An (TP. Đồng Nai) đề nghị làm rõ mối liên hệ giữa Điều 11 về kiểm tra PCCC và Điều 18 về nghiệm thu.

ĐBQH Trịnh Xuân An (TP. Đồng Nai) phát biểu thảo luận. Ảnh: Lâm Hiển

Theo đại biểu, khi chủ đầu tư tự nghiệm thu, cơ quan quản lý cần được thông báo công trình đã nghiệm thu và thời điểm đưa vào hoạt động để có cơ sở quản lý theo mức độ nguy cơ. Đại biểu lưu ý không nên đánh đồng công trình nhỏ với trường học, bệnh viện, chung cư, chợ, siêu thị hay nhà xưởng có đông người; với công trình lớn, việc hướng dẫn, kiểm tra thực tế trong quá trình nghiệm thu có thể giúp phát hiện và khắc phục thiếu sót sớm hơn.

Các đại biểu tham dự thảo luận tại Tổ 4. ảnh: Lâm Hiển

Đại biểu Trịnh Xuân An đồng tình cao với việc cắt giảm thủ tục nhưng nhấn mạnh yêu cầu đơn giản hóa phải đi cùng bảo đảm an toàn và phân định rõ trách nhiệm. Đại biểu cũng đề nghị rà soát quy định của dự thảo với Điều 57 Luật Xây dựng để bảo đảm thống nhất.