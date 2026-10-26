Phân cấp, phân quyền gắn với điều kiện thực thi

Thống nhất cao với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung hai luật, ĐBQH Lương Đình Hưng (Nghệ An) cho rằng, việc thi hành các quy định thời gian qua đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân và tạo hành lang pháp lý cho công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy... Tuy nhiên, một số thủ tục hành chính còn mất nhiều thời gian giải quyết, chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức quản lý, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

ĐBQH Lương Đình Hưng (Nghệ An) phát biểu

Đánh giá cao công tác chuẩn bị hồ sơ của Bộ Công an, đại biểu cho rằng, dự thảo luật gồm 3 điều, trong đó sửa đổi, bổ sung 14 điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; sửa đổi, bổ sung 12 điều và bãi bỏ 7 khoản của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đã đáp ứng các mục tiêu đặt ra.

Theo đại biểu, các nội dung sửa đổi, bổ sung bám sát chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Dự thảo cũng bảo đảm tuân thủ Hiến pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Trên cơ sở đó, đại biểu Lương Đình Hưng đánh giá hồ sơ dự án luật đủ điều kiện để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp này.

Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An dự phiên thảo luận tổ.

Cơ bản tán thành chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính, ĐBQH Trần Đức Thuận (Nghệ An) đề nghị tiếp tục làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Công Thương; xác định trách nhiệm người đứng đầu, cơ chế kiểm tra, giám sát và chia sẻ thông tin. Theo đại biểu, phân cấp, phân quyền phải đi đôi với kiểm soát quyền lực, không để xảy ra chồng chéo hoặc khoảng trống trách nhiệm trong quản lý nhà nước.

ĐBQH Trần Đức Thuận (Nghệ An) phát biểu.

Đối với đề xuất rút ngắn thời hạn cấp một số giấy phép liên quan đến tiền chất thuốc nổ từ 5 ngày xuống 3 ngày làm việc, đại biểu đề nghị đánh giá kỹ tính khả thi. Qua khảo sát thực tế, hạ tầng công nghệ thông tin giữa các địa phương còn chênh lệch; một số nơi thiết bị xuống cấp, đường truyền nghẽn, ảnh hưởng đến việc xử lý hồ sơ trực tuyến.

Vì vậy, việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cần gắn với điều kiện hạ tầng số và năng lực thực hiện tại địa phương. Trường hợp áp dụng thời hạn 3 ngày làm việc, đại biểu đề nghị Bộ Công an tăng cường rà soát, kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin tại các địa phương, bảo đảm quy định có thể triển khai hiệu quả trên thực tế.

Các ĐBQH tỉnh Đồng Tháp tham dự phiên thảo luận tổ

Liên quan đến quản lý chất lượng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đại biểu đồng tình với việc thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp, miễn một số thủ tục kiểm tra chất lượng nhằm giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, đại biểu lưu ý việc miễn kiểm tra phải căn cứ vào mức độ rủi ro của từng loại phương tiện, có đầy đủ cơ sở pháp lý, kỹ thuật và không ảnh hưởng đến yêu cầu bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Tăng cường hậu kiểm, xác định rõ trách nhiệm

Đồng tình với đề xuất bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, ĐBQH Võ Thị Hoài Ngọc (Đồng Tháp) phân tích, việc thẩm định thiết kế và kiểm tra công tác nghiệm thu có những điểm tương đồng về hồ sơ, nội dung.

ĐBQH Võ Thị Hoài Ngọc (Đồng Tháp) phát biểu

Theo đại biểu, mặc dù ban đầu còn băn khoăn về việc bãi bỏ thủ tục này, nhưng qua nghiên cứu, dự thảo luật đã bổ sung quy định kiểm tra định kỳ mỗi năm một lần tại khoản 2 Điều 11, đồng thời quy định trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ sở hữu tại khoản 4 Điều 18. Theo đó, công trình, phần công trình, hạng mục công trình và phương tiện giao thông chỉ được đưa vào khai thác, sử dụng sau khi chủ đầu tư, chủ sở hữu thực hiện nghiệm thu theo quy định.

Đại biểu cho rằng, việc kết hợp trách nhiệm nghiệm thu của chủ đầu tư, chủ sở hữu với cơ chế kiểm tra định kỳ là cơ sở để bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan quản lý nhà nước, qua đó giảm thủ tục hành chính nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu an toàn phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời, khi luật được sửa đổi, cần rà soát, điều chỉnh các quy định hướng dẫn có liên quan, trong đó có Nghị định số 105 của Chính phủ, để bảo đảm thống nhất trong thực hiện.

ĐBQH Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) phát biểu

Cùng quan điểm, ĐBQH Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) đánh giá việc bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy là bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính. Tuy nhiên, đại biểu nhấn mạnh, giảm tiền kiểm phải đi đôi với tăng cường hậu kiểm, không để việc cắt giảm thủ tục ảnh hưởng đến an toàn tại các công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Theo đại biểu, cơ quan chức năng cần hướng dẫn cụ thể về quy chuẩn, yêu cầu kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy đối với từng loại công trình, cơ sở, nhất là những loại hình tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao như cơ sở kinh doanh karaoke. Các yêu cầu về hệ thống điện, thiết bị và phương tiện chữa cháy phải rõ ràng để chủ đầu tư, chủ sở hữu có căn cứ thực hiện, đồng thời tạo cơ sở cho cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm.

Đại biểu cũng đề nghị xác định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ sở hữu và cơ quan quản lý nhà nước. Theo đó, chủ đầu tư, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm khi vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy; cơ quan chức năng cũng phải chịu trách nhiệm nếu buông lỏng quản lý, không thực hiện đầy đủ việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm. Việc phân định rõ trách nhiệm của từng chủ thể sẽ góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, hạn chế thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

ĐBQH Thái Thị An Chung (Nghệ An) phát biểu

Góp ý về quy định chuyển tiếp tại Điều 55 của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, ĐBQH Thái Thị An Chung (Nghệ An) đề nghị làm rõ phương án xử lý đối với các cơ sở đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 có hiệu lực nhưng chưa bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy.

Theo đại biểu, đối với các cơ sở đã có nghị quyết của HĐND cấp tỉnh về giải pháp xử lý thì tiếp tục thực hiện theo nghị quyết đã ban hành; đồng thời cần cho phép HĐND cấp tỉnh ban hành nghị quyết mới hoặc áp dụng các phương án xử lý tại điểm b, điểm c khoản 6 Điều 55. Đại biểu cũng đề nghị bỏ cụm từ “trừ trường hợp đã được quy định tại khoản 5 điều này” ở khoản 6 nhằm bảo đảm thống nhất trong thực hiện.

Các ĐBQH dự phiên thảo luận tổ

Liên quan đến tổ chức lực lượng phòng cháy, chữa cháy ở cơ sở, đại biểu đề nghị nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các Điều 36, 37 và 38 theo hướng làm rõ chức năng, nhiệm vụ của lực lượng dân phòng và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Theo đại biểu, hai lực lượng hiện có chung đội trưởng, đội phó nhưng thành viên khác nhau, dẫn đến sự trùng lặp nhất định trong tổ chức, thực hiện nhiệm vụ. Từ thực tiễn đó, đại biểu đề nghị nghiên cứu điều chỉnh, mở rộng nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, tiến tới xem xét hợp nhất hai lực lượng thành một đầu mối, tạo thuận lợi trong tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động.