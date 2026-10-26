Đơn giản hoá thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Sáng 26/10, Quốc hội thảo luận ở Tổ về hai dự án luật: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (VK,VLN&CCHT), Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH); dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC không làm giảm hiệu quả, trách nhiệm

Phát biểu thảo luận tại Tổ Hưng Yên - Tây Ninh, Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trân trọng cảm ơn các đại biểu Quốc hội đã thảo luận, góp ý. Theo Bộ trưởng, trong quá trình được Chính phủ giao chủ trì sửa đổi hai dự án luật: Luật Quản lý, sử dụng VK,VLN&CCHT và Luật PCCC&CNCH thì đều xuất phát từ thực tiễn.

Bộ trưởng Lương Tam Quang thảo luận tại Tổ, sáng 26/10.

"Phạm vi sửa đổi, bổ sung dự thảo luật này ngoài thể chế hoá những quy định, kết luận theo thẩm quyền thì chủ yếu là cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh, với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp" - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Cũng có ý kiến tại sao chúng ta bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC. Theo Bộ trưởng, khi nghiên cứu, đề xuất, Cơ quan soạn thảo nhận thấy, từ ngày 1/7/2026, Chính phủ đã có Nghị định bãi bỏ thủ tục kiểm tra này. Trong thực tiễn khi làm, việc bãi bỏ thủ tục này là rất cần thiết, vì bản chất của công tác kiểm tra nghiệm thu về PCCC và thẩm định này là kiểm soát chấp hành quy định của pháp luật. "Chúng ta đã có thủ tục thẩm định thiết kế, khi thiết kế đã có thủ tục thẩm định, khi hoàn thành công trình mà kiểm tra nữa là không cần thiết", Bộ trưởng lý giải.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng khẳng định, việc bỏ thủ tục này không làm giảm hiệu quả, trách nhiệm trong công tác này, mà chỉ giảm thủ tục hành chính. Nhưng việc kiểm tra vẫn đảm bảo quy định. Về việc hậu kiểm, dự thảo luật đã bổ sung khoản 2, Điều 11 về kết hợp với công tác kiểm tra định kỳ. Kết hợp kiểm tra việc chấp hành quy định về thẩm định thiết kế, nghiệm thu về PCCC của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình. Gắn trách nhiệm của chủ đầu tư, kết hợp kiểm tra định kỳ, nên công tác hậu kiểm không bị buông lỏng. Hiệu quả công tác PCCC sẽ tốt hơn.

Bộ trưởng cho rằng, quy định như vậy cũng gắn trách nhiệm của người dân về PCCC.

"Ở đây, không thể hiệu quả của một công trình do mình làm chủ mà để một người khác chịu trách nhiệm, chính mình phải chịu trách nhiệm", Bộ trưởng phân tích và cho rằng, quy định như vậy cũng gắn trách nhiệm của người dân, để người dân phải có ý thức trách nhiệm trong những quy định về PCCC.

Luật cũng bổ sung trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông khi bỏ thủ tục kiểm tra nghiệm thu này. Khoản 4 Điều 18 quy định: Chủ đầu tư, chủ sở hữu, chủ phương tiện giao thông chỉ được đưa vào khai thác sử dụng sau khi đã nghiệm thu PCCC theo thiết kế và đã được thẩm định. Chủ đầu tư, chủ sở hữu, chủ phương tiện phải có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu trong việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thẩm định thi công, giám sát thi công...

Tức là chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện quá trình theo thiết kế. Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết ngày 8/9/2026 theo Điều 16 Nghị định 347 cũng đã bổ sung những quy định của chủ đầu tư, chủ sở hữu, chủ phương tiện.

Khắc phục bất cập, bắt kịp sự phát triển của khoa học công nghệ

Quang cảnh thảo luận tại tổ.

Liên quan việc xây dựng dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho hay là để khắc phục, xử lý những vướng mắc, bất cập của Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia năm 2007, làm sao kịp thời sửa đổi những bất cập, bắt kịp sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật.

Về phân loại công trình làm 3 nhóm, Bộ trưởng cho biết, thực tiễn trước đây khi đưa những công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia thì có những vướng mắc. "Ví dụ, muốn đưa trụ sở Bộ Công an, mục tiêu rất quan trọng vào bảo vệ, phải thực hiện theo đúng trình tự của Pháp lệnh 2007, phải qua tất cả các cấp đánh giá, lấy ý kiến nhiều nơi, mất rất nhiều thủ tục hành chính... Dự thảo luật lần này đưa công trình này vào nhóm Công trình an ninh và khu an ninh", Bộ trưởng dẫn chứng và cho biết, đây là cách tiếp cận và tư duy hoàn toàn mới so với Pháp lệnh.

Các đại biểu thảo luận tại tổ.

Về các biện pháp bảo vệ trong dự thảo luật đã dẫn chiếu quy định pháp luật chuyên ngành để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, không chỉ tập trung vào các biện pháp bảo vệ vật lý đơn thuần, mà bao gồm cả những biện pháp khoa học công nghệ hiện đại quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành. Chẳng hạn, vấn đề gì liên quan an ninh mạng thì dẫn chiếu với Luật An ninh mạng.

Về lực lượng bảo vệ, dự thảo luật cũng thay đổi so với Pháp lệnh để đảm bảo tính đồng bộ hệ thống pháp luật và nguyên tắc "5 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả", tránh chồng chéo hay bỏ trống lĩnh vực.

"Cơ quan chủ trì soạn thảo mong muốn đại biểu Quốc hội tiếp tục đóng góp ý kiến. Bộ Công an sẽ nghiên cứu, từ thực tiễn nghiêm túc báo cáo Chính phủ tiếp thu tối đa những vấn đề xác đáng, làm sao luật khi đã được Quốc hội thông qua sẽ đi vào thực tiễn, đúng tinh thần xây dựng pháp luật...", Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị.