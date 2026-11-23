Người dân làm thủ tục hành chính tại phường Định Công, TP Hà Nội. Ảnh: X.Ngọc.

Theo Bộ Tư pháp, trong 10 tháng đầu năm 2026, trên cơ sở quy định của Thông tư số 26/2025/TT-BTP của Bộ Tư pháp, các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện việc đánh giá tác động đối với 3.407 thủ tục hành chính (TTHC) tại 428 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL).

Quá trình thực hiện cho thấy vẫn còn một số bất cập về hướng dẫn đánh giá tác động của TTHC trong VBQPPL. Chẳng hạn, điểm g khoản 3 Điều 18 Thông tư số 26/2025/TT-BTP quy định: “Trường hợp thời hạn giải quyết thủ tục hành chính từ 30 ngày làm việc trở lên thì quy định là ngày hoặc tháng”. Bất cập ở chỗ, quy định này chưa làm rõ “tổng thời gian thực hiện TTHC” hay “thời gian thực hiện từng bước TTHC”.

Một số nội dung hướng dẫn đánh giá về tính hợp lý của TTHC cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung để bảo đảm đầy đủ, hoàn thiện hơn như ưu tiên việc thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính, xác định tên hệ thống thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, biểu mẫu điện tử tương tác...

Thông tư số 26/2025/TT-BTP thiếu quy định về thời gian đi lại, thời gian làm đơn, tờ khai khi TTHC thực hiện ở cấp bộ. Nội dung đánh giá tác động đối với TTHC giữa cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp còn khá rườm rà, cần đơn giản hóa để thuận tiện hơn trong quá trình thực hiện. Chưa có quy định về hướng dẫn đánh giá tác động của TTHC nội bộ dẫn đến việc đánh giá còn lúng túng, hình thức, sơ sài.

Tại Tờ trình vừa được Quyền Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Bộ Tư pháp) Nguyễn Hùng Huế gửi tới Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đề xuất ban hành thông tư hướng dẫn về đánh giá tác động của TTHC tại đề xuất chính sách, dự án, dự thảo VBQPPL.

Về giải pháp, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đưa ra đề xuất, chỉ quy định TTHC không thể thay thế bằng một trong các biện pháp sau đây: Cơ chế hậu kiểm, quản lý trên cơ sở rủi ro, tự công bố hoặc biện pháp quản lý hành chính khác có hiệu quả tương đương và chi phí tuân thủ thấp hơn; cá nhân, tổ chức tự thực hiện và tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật; xã hội hoá cho các tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoặc tổ chức có đủ điều kiện thực hiện theo quy định của pháp luật…

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính cho rằng, cần sửa đổi, hoàn thiện quy trình đánh giá tác động của TTHC theo hướng bổ sung quy định đối với TTHC đã được đánh giá trong giai đoạn đề xuất chính sách, cơ quan chủ trì soạn thảo có thể tiếp tục sử dụng kết quả đánh giá đã thực hiện và đánh giá bổ sung đối với những nội dung khác, đồng thời bảo đảm việc đánh giá tác động TTHC có sự kế thừa từ giai đoạn đề xuất chính sách đến giai đoạn soạn thảo.

Không yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp các thành phần hồ sơ đã có trong Cổng dịch vụ công quốc gia. Hệ thống thông tin giải quyết TTHC, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành do cơ quan nhà nước quản lý và được chia sẻ, khai thác đầy đủ, chính xác theo quy định của pháp luật. Yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được tiến hành khi không khai thác được thông tin hoặc thông tin khai thác được không đầy đủ, không chính xác. Đối với TTHC được thực hiện trên môi trường điện tử thì việc quy định hồ sơ điện tử phải phù hợp với quy định pháp luật về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và pháp luật về giao dịch điện tử…

Trường hợp đơn, tờ khai cần phải có xác nhận của cơ quan, người có thẩm quyền thì quy định rõ cơ quan, người có thẩm quyền xác nhận và nội dung xác nhận; thẩm quyền và nội dung xác nhận phải phù hợp với quy định của pháp luật.

Về “Kết quả giải quyết thủ tục hành chính”, tại Tờ trình, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đã bổ sung quy định: “Thông tin trong kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải thiết kế đáp ứng yêu cầu bóc tách, số hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu”. Các đề xuất sửa đổi, bổ sung đều lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ việc ban hành TTHC, giảm chi phí tuân thủ, tháo gỡ rào cản hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện kiểm soát quy định TTHC theo hướng chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm đối với những lĩnh vực đủ điều kiện. Áp dụng phương pháp quản lý dựa trên mức độ rủi ro, bảo đảm cạnh tranh, tăng cường sử dụng dữ liệu để cắt giảm, thay thế thành phần hồ sơ, tiến tới bãi bỏ TTHC khi cơ quan nhà nước làm chủ được dữ liệu.